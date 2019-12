El Poder Judicial rechazó el recurso que presentó la defensa legal del exjuez supremo César Hinostroza para que se dé por concluido el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, esto en la investigación que se le sigue como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que habría encabezado.

El juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca rechazó la tutela de derechos que planteó el exjuez supremo. Este consideró que se debía dar por concluida la medida que permitió acceder a sus comunicaciones como parte de los audios que sacaron a la luz las negociaciones que se realizaban entre magistrados, fiscales y empresarios, en las cuales también estuvieron involucrados exintegrantes del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Según el magistrado, la fiscalía suprema no vulneró los derechos de César Hinostroza en sus disposiciones y actuó según sus atribuciones constitucionales como defensor de la legalidad y representante de la causa pública en los procesos penales.

“En conclusión, no se verifica vulneración alguna a los derechos fundamentales del imputado César Hinostroza, específicamente la vulneración de derecho de defensa y las garantías constitucionales y el debido proceso”, consideró Núñez Julca.

El juez indicó que la intervención a las comunicaciones y telecomunicaciones fue una decisión tomada por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado en el Callao, no por la fiscalía suprema que ahora está investigando a exmagistrados involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, recordó que los audios obtenidos han sido derivados, no solo a este proceso, sino a otras diligencias preliminares. La fiscalía del Callao intervino el celular de Hinostroza Pariachi inicialmente como un “NN” y no como un investigado.

“Entonces no se puede pretender cuestionar el accionar del fiscal supremo -vía tutela de derechos- en cada investigación en la que se utiliza las grabaciones obtenidas en las medidas limitativas”, determina la resolución, al recordar que hay otras medidas diferente a la tutela de derechos para cuestionar decisiones fiscales como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Pese a su posición, Hugo Núñez Julca exhortó al fiscal supremo a cargo de las investigaciones contra César Hinostroza (que incluye a otros como Walter Ríos y los exconsejeros del CNM Iván Noguera, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila) que dicte las instrucciones para que la fiscalía del Callao que dispuso el levantamiento de las comunicaciones concluya con la ejecución de la misma para que los investigaciones puedan actuar según el Código Procesal Penal.

Actualmente, César Hinostroza permanece en España, mientras las autoridades de dicho país terminan de procesar el pedido de extradición que envió el Perú a fin de que pueda ser procesado luego de que saliera del país pese a que tenía un impedimento dictado en su contra.