César Hinostroza negó que haya favorecido a violador de menor

El juez supremo César Hinostroza negó que haya favorecido con una absolución o una rebaja de pena a un violador de una niña de entre diez y once años. Consideró que los audios, difundidos la noche del domingo por el portal IDL-Reporteros, no tienen validez legal ni constitucional, porque la fiscal a cargo de la investigación no siguió el debido proceso.

En conferencia de prensa, Hinostroza indicó que la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que él preside, resolvió en abril dos procesos por violación en contra de menores de edad. Agregó en que ambos casos decidió aumentar las sentencias de los acusados. En un primer caso de cuatro a seis años, mientras que en el otro de 12 a 20 años.

También expresó que la víctima en uno de estos casos era una niña de 11 años, mencionada por él en la grabación.

“La sentencia [de la Corte Superior] condena [al acusado] por actos contra el pudor y mi sala lo reforma y lo condena como autor de violación y le aumentamos de 12 a 20 años. Entonces, de qué favor, de qué negociación se habla […] Exijo públicamente que se difunda el audio completo”, manifestó.

César Hinostroza, además, señaló que las puertas de su oficina están abiertas para los medios de comunicación, a fin de que estos puedan revisar los archivos de esta.

“No hay ningún acto ilícito, ni negociación ni corrupción, se ha magnificado el hecho y se ha hablado de corrupción”, agregó.

El magistrado indicó que “no hay ninguna razón” para que soliciten que se retire de la Corte Suprema “menos sin un debido proceso”.

“Saludo la iniciativa del Consejo Nacional de la Magistratura de abrir una investigación preliminar, ahí le haremos llegar todos estos documentos y ellos decidirán conforme a la Constitución. No me pueden apartar de un cargo sin ninguna prueba, con unos audios que están severamente cuestionados”, remarcó.

“Se han violado mis derechos”

César Hinostroza explicó que el 22 de diciembre del 2017, la fiscal provincial del Callao Rocío Sánchez Saavedra le pidió al juez Roque Huamancóndor que se levante por 60 días el secreto a las comunicaciones de una serie de personas, entre ellas una que figuraba como “NN” y a la que se le colocó su número telefónico.

Añadió que una vez vencido este plazo la fiscal Sánchez debió informar al juez que él era el dueño del número asignado al "NN". Por lo tanto, en ese momento, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tenía que solicitar la ampliación de la interceptación ante un juez supremo, teniendo en cuenta su grado en el Poder Judicial. Pero no se hizo ese procedimiento.

“Acá se han violado mis derechos, no sirven estos audios”, acotó.

El audio de Hinostroza

En uno de los audios, difundido por IDL-Reporteros, se escucha al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema conversar con un interlocutor desconocido sobre una posible condena contra un violador sexual.

"¿Cuántos años tiene, diez años, once añitos? [...] ¿Pero está desflorada? [...] Ya, pero ¿quién le ha hecho eso? [...] Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo, ya [...] ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?", es lo que se le escucha decir a Hinostroza en la conversación grabada.