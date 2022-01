El abogado del periodista Christopher Acosta presentó una queja funcional -ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura- contra el juez Raúl Rodolfo Jesús Vega, que lo condenó a dos años de prisión suspendida tras la querella por difamación del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

En sus escritos, Roberto Pereira, defensa del autor del libro “Plata como cancha”, advirtió que el juez del Trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima cometió faltas a la Ley de la Carrera Judicial.

Son dos cuestionamientos al magistrado: las graves diferencias entre la sentencia que se leyó durante la audiencia y la resolución judicial escrita y porque no notificó el mencionado fallo en el plazo de ley.

“Tras la revisión de la sentencia notificada de manera irregular, he podido advertir que contiene una serie de contenidos que no fueron leídos en la audiencia del 10 de enero de 2022, por lo que nos encontramos ante documentos distintos, lo que confirmaría nuestra sospecha inicial de que en la audiencia se leyó un proyecto o borrador y no una sentencia en sentido estricto, lo que explicaría por qué no se notificó a las partes inmediatamente, sino hasta agregar dichos contenidos y recién contar con una sentencia con todas las formalidades esenciales que esta resolución requiere”, advirtió Pereira en la ampliación de la queja.

Añade que la discrepancia entre lo leído en audiencia y lo notificado puede ser fácilmente corroborado escuchando el video de la lectura de sentencia y confrontando con el texto de la sentencia notificada.

Pereira presentó un recurso de queja y luego amplió el pedido.

Lee aquí las diferencias entre la lectura de sentencia y el fallo escrito:

Por esos motivos, se indica que se debe iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y tras haber realizado la investigación, se imponga la sanción respectiva.

“En el caso que nos ocupa, tenemos que han pasado más de veinticuatro horas desde que se llevó a cabo el acto de lectura de sentencia absolutoria y condenatoria (10 de enero de 2021) sin que se nos notifique con la resolución correspondiente, contraviniendo expresamente lo establecido en la Sentencia Plenaria N° 01- 2013/301-A.2-ACPP, citada en párrafos precedentes”, se lee en el primer documento.





El juez Raúl Jesús Vega sentenció al periodista Christopher Acosta a dos años de prisión suspendida por difamación agravada, tras considerar que existieron frases agravantes contra Cesar Acuña, en el libro que publicó el periodista, Plata como cancha.

Lee aquí el recurso de queja, al que tuvo acceso El Comercio:

El lunes pasado, el juez Jesús Vega condenó a los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel a dos años de prisión suspendida y al pago de S/400 mil de reparación civil a favor del político y empresario César Acuña Peralta por supuestamente haberlo difamado en el libro “Plata como cancha”.

