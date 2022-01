Conforme a los criterios de Saber más

Un rechazo unánime entre periodistas de distintos medios de comunicación ha generado la sentencia del Poder Judicial contra Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, y Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House Perú. Ambos fueron condenados a dos años de prisión suspendida por difamación agravada a raíz de una querella interpuesta por César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP).

El magistrado consideró que en el texto se cometieron “hechos lesivos al honor y reputación” de Acuña Peralta a través de 34 frases calificadas de difamatorias, aunque la defensa del líder de APP había señalado 55. Ello a pesar de que la publicación consigna y recopila expresiones de terceras personas, así como citas de sesiones judiciales y de Congreso, que previamente no habían sido cuestionadas por el excandidato presidencial.

De acuerdo a representantes de distintas medios consultados por El Comercio, el fallo del juez Raúl Jesús Vega, titular del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, atenta contra la libertad de prensa y la propia labor periodística.

Para Mónica Delta, conductora del dominical “Punto Final” de Latina Televisión, el principal riesgo de la sentencia es que los periodistas vean mermada su libertad para investigar y poder citar a terceros cuando existe una denuncia. “Me da la impresión de que se sienta uno de los peores precedentes contra la libertad de investigación y de prensa. La argumentación puesta de manifiesto por el juez, definitivamente, no tiene la solidez necesaria como para una sentencia condenatoria”, manifestó.

Asimismo, apuntó que “no solamente es una condena contra Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel y la editorial”, para quienes el juez ha ordenado un pago solidario de reparación civil de 400 mil soles, sino contra todos los periodistas que trabajan diariamente por revelar hechos. “Si a uno lo van a condenar por citar a terceros en un tono crítico, estaríamos hablando de que nada de lo que hoy conocemos sería posible, porque no hubiéramos podido hacerlo”, acotó.

El magistrado Raúl Rodolfo Jesús Vega impuso 2 años de prisión suspendida al autor de 'Plata Como Cancha' y una reparación civil de 400 mil soles, a partir de una querella promovida por César Acuña.

El periodista de Radioprogramas del Perú (RPP), Jaime Chincha, sostuvo que el trabajo periodístico y su ejercicio con libertad está en riesgo. “El precedente que puede sentar una sentencia así es nefasto para el ejercicio del periodismo de investigación y la propia libertad de expresión. Un juez no puede decirte qué fuentes son las que valen y qué fuentes no están acreditadas. El juez, evidentemente, desconoce cómo es que uno consigue una fuente, la cultiva y trata. No tiene la más mínima idea del trato de las fuentes. Al desconocerlo, su veredicto carece de toda legitimidad. Ojalá que la instancia que viene falle con el sentido común que esta sentencia no ha tenido”, expresó.

A juicio de Milagros Salazar, directora de Convoca, el juez ha demostrado un amplio desconocimiento del trabajo periodístico y una insuficiente valoración de la información de alto interés público que revela el libro “Plata como cancha”. En esa línea, refirió que los periodistas y ciudadanos deben estar atentos a que no se use el sistema de justicia como un instrumento de intimidación.

“Aquí se está poniendo en riesgo el trabajo periodístico y se está debilitando la democracia. Si la gente no puede acceder a información de calidad, hechos que el poder oculta, informaciones sobre personajes públicos como César Acuña a través de artículos periodísticos o libros, entonces de qué manera se puede contribuir a sacar a la luz pública estos hechos. Se está limitando el acceso a la información de calidad que deben tener los ciudadanos para tomar decisiones”, subrayó.

En la lectura de Milagros Leiva, periodista de Willax Televisión, la sentencia abre la puerta a un arma peligrosa para quienes usan la amenaza, advertencia o incluso la denuncia como una especie de arma para silenciar. Comentó que Jerónimo Pimentel le reiteró que sí se pidieron descargos a César Acuña y personas de su entorno, por lo que consideró que el líder de APP debería aclarar por qué no quiso brindar las aclaraciones respectivas. “Me parece preocupante que se trate de criminalizar el uso de una cita, porque en todo caso, César Acuña habría tenido que querellar también a todos lo que en principio dijeron lo que Christopher Acosta recopila”, indicó y añadió que los demócratas deben defender la libertad de expresión.

A su turno, el periodista del diario La República, Enrique Patriau, también expresó su rechazo al sustento del magistrado Raúl Jesús Vega respecto del caso de Acosta y Pimentel. “Los argumentos que ha esgrimido el juez son no solo insuficientes, sino peligrosos para el ejercicio del periodismo. Básicamente lo que ha dicho es que Christopher Acosta es responsable de lo que digan terceros. Eso supone un riesgo muy grande para el periodismo”, advirtió.

A través de Twitter, distintos periodistas también se pronunciaron sobre el caso. Por ejemplo, Juliana Oxenford, periodista de ATV, calificó de “aberración” el fallo judicial. “Vergüenza y preocupación por la ridícula sentencia contra Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel. Los condenaron por investigar, por hacer su trabajo, por querer saber más. Conclusión: ‘No te metas con la gente de poder, menos con políticos’. Mi solidaridad con ustedes, colegas”.

“Con la sentencia del caso ‘Plata como cancha’ solo se podrían publicar autobiografías, porque solo uno puede ser fuente confiable de sí mismo. Cualquier biografía o perfil escrito en Perú por otra persona es delito y motivo de cárcel”, sentenció, finalmente, Fernando Gimeno, periodista de la Agencia EFE en el Perú.

VIDEO RECOMENDADO:

Avelino Guillén sobre sentencia contra Christopher Acosta: “Es una noticia preocupante, se tiene que respetar la labor del periodismo”