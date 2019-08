Las claves del nuevo pedido de prisión preventiva para PPK

El juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, evaluará este viernes el pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez para que se imponga la prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por presuntamente haber incumplido reglas de conducta durante su arresto domiciliario.

¿Cuáles son los argumentos de la fiscalía para pedir la variación de la medida de arresto domiciliario del exgobernante por la de la suspensión temporal de su libertad en una prisión en el marco del proceso que se le sigue por presunto lavado de activos en el Caso Odebrecht? ¿Qué reglas de conducta habría violado? ¿Qué es lo que sostienen los especialistas? A continuación presentamos algunas claves para entender bien este caso.

—¿Por qué se dio el arresto a PPK y qué implicaba?—

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó el 27 de abril de este año dejar sin efecto la prisión preventiva por 36 meses que tenía Kuczysnki y dispuso su detención domiciliaria por ese mismo tiempo en su casa de la calle Choquehuanca en San Isidro.

La medida, emitida mientras PPK se encontraba internado en una clínica local donde había sido operado por un problema cardíaco, obedeció a su delicado estado de salud. “Tiene 80 años y padece de hipertensión arterial, es portador de una válvula protésica aórtica, presenta anticoagulación y posoperatorio”, decía la resolución.

La sala dispuso una serie de reglas de conducta tales como no comunicarse con los coimputados Gloria Kisic, José Luis Bernaola y Gerardo Sepúlveda; no realizar actividades políticas, no brindar declaraciones a los medios de prensa sobre su caso y no tener reuniones sociales en su domicilio excepto por temas familiares o por visitas que recibiera.

Otra restricción señalada en el documento es la prohibición de "la comunicación con los órganos de prueba personal, testigos y peritos en todas las investigaciones" que lleva a cabo el equipo especial Lava Jato.

Estas son las reglas de conducta establecidas en la resolución judicial.

—Reglas incumplidas según la fiscalía —

El 20 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez remitió al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria un oficio pidiendo que se revoque la detención domiciliaria a PPK y se le imponga prisión preventiva por haber incumplido tres de las normas de conducta señaladas en la resolución: la prohibición de comunicación con testigos de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía, de realizar reuniones sociales en su domicilio y realizar actividad política.

.

De acuerdo al documento de la fiscalía, basado en un informe de la Policía sobre las visitas a PPK entre el 17 de mayo y 17 de agosto, el ex gobernante se reunió nueve veces con la vicepresidenta Mercedes Araoz, pese a que ella es testigo en una investigación que el equipo especial sigue a Keiko Fujimori.

La fiscalía recuerda en el oficio que la congresista fue citada como testigo en dicho caso por los aportes que recibió Fuerza Popular por sus vinculaciones con el también investigado Vicente Silva Checa.

El fiscal Pérez también sostuvo que PPK recibió la visita de congresistas y políticos como Carlos Bruce, Gilbert Violeta y los exministros Alfredo Thorne, Claudia Cooper, Bruno Giuffra, Cayetana Aljovín, Abel Salinas y Alfonso Grados. Esto, según él, habría quebrantado la restricción de hacer política directa o indirectamente.

Explicó que si bien PPK cumple arresto domiciliario por su avanzada edad, “la actividad política directa e indirecta que viene desarrollando, determina que no se encuentra en grave estado de salud […] lo que conlleva a que el juzgado deba revocar la medida y se dicte prisión preventiva”.

—Visitantes dicen que no fueron reuniones políticas—

Mercedes Araoz reconoció que visitó varias veces a Kuczynski, pero aseguró que no lo hizo como política sino en calidad de amiga. Dijo tener gran amistad con el exmandatario a quien ve como a un padre.

"Yo no puedo visitar a un amigo?", se preguntó tras calificar el pedido de Pérez como "un ensañamiento contra una persona de 81 años que sufre una enfermedad cardíaca", señaló la parlamentaria que al igual que los visitantes Bruce y Violeta renunciaron a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio por discrepancias con el gobierno de Martín Vizcarra.

Bruce, quien acudió una sola vez a la residencia de PPK, aseguró que en ninguna de las visitas efectuadas por los parlamentarios se discutieron decisiones políticas. Cuestionó la motivación del fiscal Vela. "Lo extraño es que surja a pocos días de que hemos renunciado a la bancada del gobierno", expresó.

Por su parte, Violeta, que visitó a PPK en tres oportunidades, indicó que su exlíder no vive con sus familiares en la residencia de San Isidro, por lo que solo le queda la compañía de sus amigos, la mayoría de los cuales son políticos activos.

—Las opiniones de los penalistas—

​Varios abogados penalistas consultados por El Comercio consideran como vagos los argumentos esgrimidos por la fiscalía para pedir que se varíe la situación jurídica de Kuczynski.

Indican que tendría que demostrarse que las visitas constituyen un incremento en el riesgo de obstaculización de la justicia para ordenar la prisión preventiva de PPK.

La penalista Vanessa Valverde señala que la prohibición de realizar actividad política es vaga, además los amigos cercanos a PPK son personas vinculadas a la política y reunirse con ellos no necesariamente es hacer política. Sobre la prohibición de reunirse con testigos de otros casos que lleva el equipo especial expresa que no ve que pueda obstaculizar su proceso.

El penalista Carlos Caro sostiene que nadie puede saber quiénes son todos los testigos en todos los casos del equipo especial. En todo caso, advierte que se debió entregar a PPK una lista de todos esos testigos para que él no reciba a alguien que pueda estar en ella.

La abogada penalista Cynthia Silva manifiesta que no se puede analizar las visitas de manera aislada y no se puede limitar la actividad política de manera genérica, más aún a ciudadanos sin sentencia.

Silva considera que la detención domiciliaria se impuso a PPK debido a su estado de salud y que por ello no se le debería revocar la medida salvo que se pueda demostrar que su situación de salud ha cambiado y que ya no es un riesgo para él estar en una prisión.

—¿Quiénes están procesados en este caso además de PPK?—

Junto con Kuczynski están investigados en este caso su exsecretaria Gloria Kisic Wagner, su exchofer José Bernaola Ñuflo y su exsocio chileno Gerardo Sepúlveda. Los dos primeros vienen afrontando la investigación preparatoria con comparecencia restringida. Sepúlveda se encuentra en Chile. A todos se les imputa el delito de lavado de activos cometido por organización criminal en agravio del Estado.

En este caso, la fiscalía atribuye a PPK haber incurrido en el blanqueo de capitales desde el 2003 hasta el 2015. Ello como resultado de su intervención como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo en presuntos actos de corrupción relacionados a los proyectos Interoceánica y Olmos que fueron adjudicados a la empresa Odebrecht.

La ficalía imputa a PPK haber promulgado normas adecuadas para la materialización de presuntos acuerdos corruptos para que se otorgue la buena pro a la constructora brasileña con el fin de que su empresa Westfield Capital sea contratada en la estructuración financiera que debía de cumplir Odebrecht.