El CNM supo de la presunta alteración de nota de Pedro Chávarry

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tenía, en su sesión del 3 de julio pasado, un punto crucial en agenda: la ratificación como fiscal supremo de Pedro Chávarry, quien un mes antes había sido elegido fiscal de la Nación. El Comercio tuvo acceso al audio de aquella cita en la que, por primera vez, se escucha cómo uno de los consejeros advirtió que las notas de Chávarry habían sido cambiadas en el sistema del consejo y cómo, sin mediar objeción, los presentes votaron por la ratificación inmediata.

—Ratificación ‘express’—

La mecánica de estos encuentros era que cada consejero se convertía en ponente de una lista de magistrados que debían, según su criterio, pasar por la fase de entrevista personal o, en cambio, ser ratificados “de oficio” o de manera directa.

Llegado su turno, Julio Gutiérrez Pebe anunció que, de su lista, seis magistrados debían ser “ratificados” de forma inmediata; entre ellos, el “doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos”.

Como es la rutina, la propuesta se estaba dando por aceptada cuando, de pronto, Baltazar Morales Parraguez interrumpió la sesión: “... una preguntita nomás. Me han hecho llegar un informe respecto a las calificaciones del señor Pariona Pastrana [juez supremo] y Gonzalo Chávarry. Parece que ha habido un cambio de puntaje, ¿le han informado, doctor? […] ¿podría explicarnos eso?”.

Se escuchan voces preguntar a Gutiérrez Pebe si se ratifica y este asiente: “Sí, sí”. Sin mayores observaciones respecto al caso, el debate duró 31 segundos y el tema quedó zanjado.

Dos días después, se oficializó el Acuerdo 1012-2018 con la decisión “por unanimidad” del pleno del consejo, “sin la presencia de la consejera Elsa Maritza Aragón”, en el que se ratifica a Chávarry como fiscal supremo.

—Las notas del fiscal—

Este Diario también pudo acceder al “Informe individual de evaluación integral y ratificación” de Chávarry en el CNM. Del total de 100 puntos, Pedro Chávarry obtuvo 69,22, lo que se considera insuficiente, según los parámetros del mismo consejo y la “escala de rendimiento” establecida en la Ley de la Carrera Fiscal.

Este promedio es el que habría sufrido una variación en el sistema del CNM el 28 de junio pasado, cuando uno de sus funcionarios advirtió que la calificación había variado de 69,22 a 79,72 puntos, más de diez puntos de diferencia. Este hecho fue denunciado por el portal IDL Reporteros.

Fuentes de El Comercio narraron que trabajadores del CNM han declarado oficialmente que en sus años de labor “nunca había ocurrido un problema de cambio de notas de los magistrados”.

—Idoneidad en cuestión—

Dentro de la evaluación, el rubro de idoneidad debe sumar 100 puntos: 80 por calidad de decisiones y 20 por desarrollo profesional.

El rubro de calidad de decisiones fue evaluado por los abogados externos convocados por el CNM Leysser León y José Antonio Caro. El primero con un doctorado en Italia, y el segundo con uno en Alemania.

Los abogados analizaron una muestra aleatoria de 16 resoluciones elaboradas por Pedro Chávarry. Cada resolución debía sumar como máximo cinco puntos para lograr el total de 80. Sin embargo, según revela el documento, existen ítems en los que el fiscal alcanzó la mitad del puntaje: 2,5.

En desarrollo profesional, la calificación de Chávarry fue 0. Aunque el magistrado presentó un listado con su maestría y doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, además de seminarios y congresos a los que asistió, la omisión de consignar sus calificaciones no permitió al consejo sumar un puntaje, por lo que quedó en 0.

—Consejeros se defienden—

A través de su abogado, el ex consejero Gutiérrez Pebe, quien propuso la ratificación de Pedro Chávarry, argumentó que el fiscal “cumplió con todos los requisitos necesarios, calificación razonable de conducta e idoneidad”.

Respecto a la observación que hizo Morales en la sesión, Gutiérrez Pebe respondió que si este “hubiera sostenido alguna objeción […] habría bastado con que no votase a favor para que la ratificación no se diera”.

El ex consejero Guido Aguila aseguró que no recordaba que en plena sesión se discutiera la alteración del puntaje de Chávarry. Agregó que tampoco nadie le informó que el fiscal contaba con una calificación de 69,22: “Es más, si es que hubiera habido ese puntaje por debajo del mínimo (70), no solo yo no hubiera votado, sino que no se hubiera propuesto como ratificación de oficio [al haber pasado los filtros previos del CNM]”. Aseguró que recién se enteró de estas notas cuando estuvo “fuera del CNM”.

—Ratificación en debate—

El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia dijo a este Diario que “Chávarry no debió ser ratificado si no alcanzaba la nota mínima”. Respecto a las posturas que señalan que existen resoluciones que pudieron permitir la ratificación por debajo de los 70 puntos, Vargas explica que “una resolución no puede estar por encima de leyes como la de la carrera fiscal”.

Al cierre de esta edición, el fiscal Pedro Chávarry no aceptó nuestros pedidos de entrevista. El ex consejero Morales no respondió a nuestras llamadas.