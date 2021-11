José Vizcarra Álvarez, el excomandante general del Ejército, general de División (r), narró cómo fueron las presiones que se ejercieron desde el Gobierno de Pedro Castillo para interferir irregularmente en el proceso de ascensos en la institución castrense.

En esa línea, Vizcarra detalló que Bruno Pacheco, secretario general de Palacio de Gobierno, tuvo una fuerte participación en presionar la promoción de una lista de oficiales, y reiteró que dicho funcionario le pidió ascender al grado de general de brigada, a los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

El excomandante general detalló que acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con el mandatario Pedro Castillo, pero antes fue Bruno Pacheco quien le recriminó de no haber cumplido “los encargos”. El secretario buscaba militares que sean “leales al gobierno”.

“Efectivamente, se dio una situación en la que el señor Bruno Pacheco me dice: ‘general, esto se puede hacer”, pero no se debe, le dije. ‘Pero, general, el presidente tiene que escoger, pues, a su gente”. No, le digo, no es así. El presidente no debe escoger a su gente. ‘Y quién me garantiza que esos generales que ascienden van a ser leales al Gobierno’, respondió Pacheco. “Le dije que esos generales que ascienden no son leales al Gobierno sino a la institución, y por ende, a la Nación y quien lo garantiza soy yo porque soy comandante general del Ejército. “¿Y quién le garantiza que va a continuar usted en el comando?”, dijo Pacheco. Eso le debe garantizar el señor presidente, le respondí, y no hablo más. Ya no hablo más del asunto hasta hablar con él (Pedro Castillo)”, manifestó Vizcarra Álvarez durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Asimismo, indicó que el ministro de Defensa, Walter Ayala, estuvo presente cuando Bruno Pacheco reclamó que no hayan tomado en cuenta la solicitud del Gobierno, pero no participó durante la conversación.

“Para ello, ahí estaba el señor ministro (Walter Ayala), pero, como le digo, no participaba, solo estaba su presencia. Esa fue la frase que me indignó. Estaba hablando con el secretario (de Palacio), que no tiene ningún vínculo ni relación con el tema”, pronunció Vizcarra.

Este martes 9, los excomandantes generales del Ejército y de la FAP, José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, respectivamente, se presentaron, ante la Comisión de Defensa del Congreso, presidida por Williams Zapata (Avanza País) para informar sobre las presiones del Gobierno para influenciar en el ascenso de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

