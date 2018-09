La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó y suscribió hoy su informe final, después de un año y medio desde que inició sus investigaciones sobre los presuntos sobornos de empresas constructoras brasileñas a funcionarios públicos.

La aprobación del documento final fue en sesión reservada y estuvieron presentes los parlamentarios Rosa Bartra (Fuerza Popular) Mauricio Mulder (Apra), Humberto Morales (Frente Amplio), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio).

Según adelantó la congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora, una de las conclusiones del informe es que existió un sobrecosto en las obras que superan los US$3 mil millones.

"Lo que podemos decir es que los sobrecostos por parte de las empresas que han ejecutado las obras, ya sea por adendas, por incrementos, por nuevos contratos, por cancelaciones, superan largamente los 3 mil millones de dólares", dijo Bartra.

Respecto a los nombres de los investigados, y al ser consultada sobre la no inclusión del ex presidente Alan García y Keiko Fujimori, aseguró que no podía dar detalles de las personas que en el informe se recomienda la denuncia y la acusación.

"Hemos sido prudentes y responsables con mantener la reserva. Esperamos que futuras comisiones investigadoras y el Ministerio Público cumplan con el tan necesario deber de reserva. Todo se va a conocer después que se debata en el pleno", manifestó.

Concluida la sesión, Bartra presentó el informe final a la Oficialía Mayor del Parlamento para que siga el trámite y "prontamente" sea debatido en el Pleno.

Remarcó que depende de la Mesa Directiva cuándo ponga en agenda el debate en la sesión plenaria. "Eso ya escapa realmente de lo que nosotros podamos determinar", agregó.