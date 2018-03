Congresistas piden libertad para votar por la vacancia a PPK

El pronóstico para la votación de la segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sigue siendo de carácter reservado.

El panorama podría aclararse hoy tras las reuniones que sostendrán Fuerza Popular (FP) y Alianza para el Progreso (APP), las bancadas con mayor número de integrantes indecisos.

La reunión más importante será la de la bancada fujimorista –que tiene 59 miembros–, en la que Elard Melgar ya anunció que votará en contra.

En el oficialismo –y en el bloque de Kenji Fujimori– esperan que se repita la votación de diciembre, en la que diez de sus miembros –ahora parte del grupo de Kenji– se abstuvieron de manera inesperada.

No solo Elard Melgar ha anunciado que votará en contra, sino que ha propuesto que su bancada deje a sus miembros en libertad para la votación, es decir, el denominado voto de conciencia.

“Que cada congresista vote en ese momento analizando, pensando con la cabeza fría y no tomando una decisión apurada y mucho menos haciendo lo que la mayoría dice. […] Ahora en mi partido me siento incómodo, realmente me siento incómodo”, dijo en RPP Noticias.

No es el único que piensa así en FP. Miguel Elías indicó a El Comercio que en la reunión de la semana pasada –en la que decidieron apoyar la admisión de la moción– ya había propuesto la libertad de voto.

“En la [reunión de la] bancada pedí libertad de voto, Keiko Fujimori aceptó, pero mañana se votará mi pedido”, comentó.

Esta solicitud es apoyada por Federico Pariona, quien señaló que la libertad del voto permitirá que se vea la responsabilidad de cada parlamentario, independientemente de la lealtad y la disciplina partidaria.

Según fuentes fujimoristas, además de Pariona y Elías hay otros dos congresistas indecisos sobre su voto para la sesión del jueves.

Al cierre de esta edición, fuentes de la vocería de FP no descartaron suspender la reunión de hoy en busca de disuadir los pedidos sobre el voto de conciencia.

—Las otras bancadas—

APP –compuesta por ocho congresistas– tomará su decisión hoy junto a su líder César Acuña. Si bien todos votaron a favor de la admisión, la tendencia es que el jueves se opte por la abstención, como en diciembre.

Hasta ayer, el planteamiento era usar el voto de conciencia para dejar que su vocero César Villanueva cumpla con su compromiso de apoyar la vacancia para la cual recolectó firmas. Fuentes de este Diario indicaron que los demás integrantes votarían en abstención, incluido Edwin Donayre, quien no asistió a la sesión de diciembre.

Con la libertad para votar, explicaron las fuentes, se buscaría no poner en entredicho la unidad del grupo parlamentario apepista.

Yonhy Lescano tampoco descartó que Acción Popular dé libertad para votar, pero indicó que tomarán la decisión entre hoy y el jueves. Según se pudo conocer, Víctor Andrés García Belaunde y Armando Villanueva planean votar a favor.

—Decisión y división—

En el Apra la situación no está tan clara. El congresista Mauricio Mulder anunció ayer en conferencia de prensa que la dirección política del Apra –de la cual forma parte– había decidido que se votara a favor de la destitución de Kuczynski.

“La dirección política ha tomado nota del resultado del 61 plenario del partido, en el que por unanimidad decretó que el partido iba a apoyar la vacancia. Es la posición oficial del partido. La comisión política estuvo reunida y ese tema también se dio en conocimiento y se ha ratificado”, aseguró el legislador en la Casa del Pueblo.

Horas antes, en el Hall de los Pasos Perdidos, Mulder había señalado que solo tenían asegurados tres votos a favor de la vacancia. “Tenemos tres votos de cinco pero no hemos tenido una reunión formal”, aseveró el aprista.

Tras la conferencia de prensa del Apra, Jorge del Castillo indicó que aún debía reunirse la Célula Parlamentaria Aprista para tomar una decisión. Según dijo, seguía “reflexionando” sobre su voto para el jueves.

En su Twitter, Del Castillo citó un mensaje de Alan García en el que el ex presidente llamaba a la unidad de los apristas, pero el legislador precisó que el ex mandatario se refería a los problemas internos del partido ante la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que anula la elección de sus actuales dirigentes, entre ellos los congresistas Mauricio Mulder y Elías Rodríguez.

Por ahora, los votos a favor de la vacancia serían más de 80, pero nada está dicho hasta el final, como en diciembre.

–Posibilidades de la vacancia–



Escenario de la sesión del jueves 22:

Al igual que en diciembre del 2017, la vacancia dependería del voto de Fuerza Popular. Cuatro de sus miembros estarían indecisos. El Comercio

Votación de la primera vacancia presidencial del 21 de diciembre del 2017 El Comercio

Estas son las dos votaciones que emitieron los congresistas para aprobar las mociones de vacancia presidencial. El Comercio

