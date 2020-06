La agenda del primer tramo del período 2020-2021 ha estado centrada en la pandemia, lo que conllevó a una proliferación de proyectos en materias de salud y economía. A continuación, el recuento de los diez temas más destacados, polémicos y comentados de esta etapa.

1 Sin rigor técnico

La crítica más constante a este Congreso ha sido la falta de rigor técnico en las leyes aprobadas. Más del 50% de estas normas no contaron con un estudio en comisiones. Algunas de las leyes más criticadas fueron el retiro del 25% de fondos de las AFP, la sanción contra el acaparamiento de precios, el ascenso automático en Essalud, la formalización de taxis colectivos y la suspensión del cobro de peajes. El Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta última.

2 Relación con el Ejecutivo

Martín Vizcarra y Manuel Merino comenzaron con un acercamiento protocolar que incluyó viajes a regiones. Sin embargo, su relación se fue tornando distante conforme el jefe del Estado fue pronunciándose en contra de las decisiones del pleno durante sus conferencias del mediodía.

Vizcarra criticó la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las AFP, aunque al final no la observó. Sin embargo, observó otras cinco autógrafas, de las cuales el Congreso ya aprobó dos por insistencia.

3 De investigado a investigador

Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa) fue elegido presidente de la Comisión de Fiscalización, pese a que acumula hasta siete investigaciones en el Ministerio Público, una de ellas por presunto desbalance patrimonial de casi S/3 millones. En el 2017, el Congreso destituyó a Alarcón de la contraloría.

4 Destacados y criticados

Destacados:

Carolina Lizárraga (Partido Morado): sus proyectos de ley resaltan por su sustentación técnica, algo raro entre la proliferación de iniciativas.

Diethell Columbus (Fuerza Popular): en la Junta de Portavoces y en el pleno, ha sido el principal crítico para que se respeten los procesos parlamentarios.

Luis Valdez (Alianza para el Progreso): cuando le tocó conducir el pleno, en su calidad de vicepresidente, puso orden en el debate e hizo respetar las normas. Algo que le costó trabajo al presidente Manuel Merino.

Criticados:

Matilde Fernández (Somos Perú), Rubén Ramos (Unión por el Perú) y Juan de Dios Champi (Frepap), quienes utilizaron un viaje humanitario para regresar a su región (Cusco).

Marco Verde (Alianza para el Progreso) fue intervenido por la policía en su vivienda por no respetar las reglas de cuarentena.

5 Rectificaciones

Declaraciones juradas de intereses: tras las advertencias de diferentes entidades, el pleno aprobó una segunda ley para especificar la obligación de que los congresistas transparenten sus legajos ante la contraloría.

Intangibilidad: semanas después de aprobar –sin estudio técnico– la ley sobre el retiro de los fondos de las AFP, recién implementaron el marco legal para declarar su intangibilidad.

Bonus track: la Comisión de Educación intentó aprobar la creación de una instancia que revisaría las decisiones de licenciamiento de la Sunedu. Retrocedió, pero no es un caso cerrado.

6 Renuncias

Arlette Contreras: dejó el Frente Amplio apenas 10 días después de instalado el Congreso. Es una de las cinco renuncias más rápidas desde el 2001.

Unión por el Perú: cinco legisladores renunciaron para crear el Frente Patriótico Etnocacerista, pero en menos de 24 horas desistieron.

7 Reforma a paso lento

Hasta la fecha, el pleno solo ha aprobado la paridad y alternancia y la suspensión de las elecciones primarias. En ambos casos tienen vacíos, pues no se han definido las reglas de los comicios internos y no se eliminó el voto preferencial. Tampoco se ha avanzado con la reforma constitucional para prohibir la postulación de personas sentenciadas en primera instancia y, de no aprobarse hasta el 5 de julio, no aplicará para el 2021.

Bonus track: la comisión de reforma de pensiones demoró casi un mes en instalarse después de haber sido aprobada en el pleno. Los legisladores parecieron perder interés en la reforma después de aprobar la ley sobre el retiro del 25% de las AFP.

8 Investigaciones

Caso Swing: la Comisión de Fiscalización recibió facultades de comisión investigadora para revisar la contratación de Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. Su interrogatorio no contó con el rigor de una indagación seria.

9 Sin cohesión

Acción Popular: la división de las tendencias partidarias –el ala conservadora y el izquierdista– es cada vez más notoria en la principal fuerza parlamentaria.

Unión por el Perú: el bloque del Frente Patriótico Etnocacerista se mantiene en la bancada, pero actúa por cuenta propia.

Un análisis realizado por este Diario, sobre 77 votaciones en el pleno, arroja que estas dos bancadas son las que más se fraccionaron. Solo APP y Somos Perú votaron en bloque en el 100% de temas.

10 Logros

Aunque tuvo demoras, el Congreso logró sesionar virtualmente por primera vez en su historia.

Tiene listo para su debate en el pleno un dictamen que establece el concurso público de méritos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Además, dejó sin efecto el proceso frustrado del período anterior.

