La congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) anunció que apoyará la moción de censura promovida por su colega Roberto Sánchez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) contra el titular de ese poder del Estado, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

En declaraciones a los periodistas, indicó que la institucionalidad del Parlamento ha quedado de lado debido a los intereses de las cuatro bancadas que sostienen la gestión de Soto Reyes.

MIRA AQUÍ: Trabajadores de Alejandro Soto utilizan cuentas falsas en redes sociales para atacar a congresistas

“No veo otra cosa porque la institucionalidad ha quedado postergada en base a esos intereses”, indicó al ser consultada sobre su respaldo a la moción que busca destituir a Alejandro Soto de su cargo.

“Es vergonzoso e intolerable pero qué hacemos si hay cuatro bancadas que lo sostienen y debemos decirlo con sus nombres: es Perú Libre, es Avanza País, es Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. ¿Qué hacemos nosotros?”, agregó.

Tras reiterar su apoyo a la moción de censura contra el titular del Congreso, Echaíz remarcó que las denuncias contra Soto son “temas éticos”, y de conductas “inapropiadas” e “inadecuadas” que afectan la imagen de ese poder del Estado.

“Yo sí (apoyaría, pero) no lo he visto. Estoy hablando a título personal, nosotros no nos hemos reunido –no sé si hoy nos convoquen-, pero creo que debemos tomar una decisión sobre el particular. Cada día es una nueva historia, nuevas cosas, pero de pronto salen a decir: ‘pruebas, presunción de inocencia’, cuando estamos hablando de temas éticos, de conductas inapropiadas, inadecuadas que indudablemente afectan gravemente la institución”, acotó.

Finalmente, la parlamentaria de Renovación Popular subrayó que no confía en la Comisión de Ética porque –en su opinión- dicho grupo de trabajo está integrado por “las mismas bancadas que protegen” a Alejandro Soto.

Declaraciones de la congresista Gladys Echaíz. (Video: Canal N)

Según reveló “Cuarto poder” el último domingo, además de utilizar cuentas falsas en Facebook para ensalzar su imagen, ahora se sabe que los trabajadores del presidente del Congreso también las emplean para atacar a diversos legisladores.