Si hace una semana se conoció que los trabajadores del presidente del Congreso, Alejandro Soto, utilizan cuentas falsas en Facebook para ensalzar su imagen, ahora se sabe que también las emplean para atacar a diversos congresistas, como reveló “Cuarto poder” este domingo 27.

Conversaciones de WhastApp del 23 de noviembre del 2021 muestran que el funcionario Eduardo Quezada, entonces asesor de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), ordenó arremeter contra los legisladores Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario).

“Como se indicó ayer debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al ‘zorrito run run’ Bellido y resaltar que la congre (sic) Ugarte jaló siete veces su examen de docencia”, escribió Quezada en un grupo de WhastApp que comparte con el equipo de Soto.

De inmediato, la asesora principal de Soto, Sandra Rodríguez, respondió: “Manos a la obra, Eduardo”.

Previamente, Rodríguez reclamó a Phenélope Contreras Cabezas, trabajadora del despacho de Soto, por los falsos usuarios para atacar a los otros legisladores cusqueños: “Penélope, las cuentas por favor”. “Ok, doctora”,

La reacción de Quezada y Rodríguez fue porque un día antes, el canal de televisión de la Universidad San Antonio Abad del Cusco publicó en Facebook una imagen con la foto de cuatro congresistas cusqueños: Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Guido Bellido, Katy Ugarte y Alejandro Soto.

Desde el mes pasado, Quezada y Rodríguez pasaron a integrar el equipo de Soto en la Presidencia del Congreso, según consigna la web oficial del Parlamento.

En otra conversación del 13 de diciembre del 2021, los trabajadores de Soto insultan al congresista Luis Aragón por no apoyarlo en una denuncia en su contra ante la Comisión de Ética.

En el chat, el funcionario Edgar Gamarra, trabajador del despacho de Soto, escribió: “Ahora a pisar en el cuello con más ganas”. Y un asesor no identificado respondió: “esos malditos lápices y el maldito de Aragón”

En la misma conversación, la asesora Sandra Rodríguez añadió: “El Dr. me dice que anotemos las placas [de los que no votaron a su favor] y que su firma no va en el PL [proyecto de ley] de [Ruth] Luque”.

Hace una semana, “Cuarto poder” también reveló que los trabajadores de Soto le financian la publicidad en redes sociales. Por ese caso, la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación preliminar por presunto delito de concusión.

Más chats

En otra conversación del 16 de noviembre del 2021, Edgar Gamarra pidió que ubiquen a una persona con acceso a la página de Facebook de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba para pedirle que elimine comentarios contra Soto.

“Necesitamos que entren a comentar. Es la página de la Municipalidad de Vilcabamba. [Phenélope Contreras], por favor, llama a la persona con quien coordinaste para que elimine los comentarios contra el Dr., Gracias”, escribió en el chat.

La funcionaria Phenélope Contreras le respondió inmediatamente: “Ya hablé con el de la municipalidad. Me dice que sí han estado borrando y que harán lo propio con los demás”.