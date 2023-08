El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), afirmó que se someterá a todas las investigaciones que se hagan en el Ministerio Público, Poder Judicial y todas las instancias correspondientes.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el titular de ese poder del Estado afirmó que se encuentra “con la conciencia tranquila” y dijo que demostrará que no ha cometido delito alguno.

“Ante el anuncio de la Procuraduría General del Estado, hago de conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la fiscalía, el Poder Judicial, y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno”, señaló en la red social.

Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó el inicio de diligencias preliminares contra Soto Reyes por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

El último domingo el programa “Cuarto poder” reveló que los trabajadores del titular de ese poder del Estado utilizan cuentas falsas en Facebook para limpiar su imagen.

De acuerdo con el dominical, el equipo de Soto se dedica a responder cuestionamientos contra el legislador en su cuenta personal en Facebook y en la del canal CTC de Cusco , uno de los más importantes de esa región.

Los chats de WhastApp también evidenciaron que los trabajadores parlamentarios financian la publicidad de Alejandro Soto en las redes sociales, supuestamente de manera voluntaria.