El parlamentario César Gonzales Tuanama (Somos Perú) evaluará las acusaciones que se presenten contra los congresistas. Hacia el mediodía de este jueves fue elegido formalmente como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2020-2021.

En entrevista con este Diario, Gonzales asegura que se atenderán todas las denuncias que los ciudadanos puedan realizar . En caso de no tenerse algo formal, solicitará que el grupo aborde los casos de oficio. Se hará énfasis, afirma, en mostrar que “este Congreso es distinto”.

—¿Cuál va a ser la línea de trabajo que va a seguir la Comisión de Ética en este nuevo periodo? Hay una serie de casos que son pasibles de investigaciones...

Para mí, como presidente, va a ser una línea igualitaria para todos. Sin distinción, sin preferencias, lógicamente en aplicación del reglamento y respetando el debido proceso y el derecho a defensa para no dar espacios a los investigados para llegar al Poder Judicial quizás con una acción de amparo. El dicho que se indicaba antes de otorongo no come otorongo, acá no va a ir . Si alguien ha incumplido o ha transgredido el Código de Ética, tiene que ser sancionado en la gradualidad que corresponda, desde el llamado de atención hasta la suspensión.

—¿Cuál será el caso al que se le daría prioridad en estos primeros días de trabajo?

De forma colegiada vamos a ver esto. He tenido información ya de que algunos ciudadanos estaban esperando la instalación para presentar algunas denuncias contra algunos parlamentarios. De no haber las denuncias correspondientes en algunos casos ─y que han sido puestos en conocimiento público─, voy a solicitar al pleno de la comisión para tomarlos de oficio, tal como manda el reglamento.

—¿Esto cuándo sería?

Lo que correspondía hoy era la instalación de la comisión y la elección de la mesa directiva. En la siguiente sesión se va a plantear un plan de trabajo. Dentro de ese plan se va a ver la forma cómo se va a tener que trabajar, lógicamente priorizando los casos que ya son de conocimiento público. De manera colegiada, voy a someter los casos que se tengan conocimiento, para aprobar a nivel de comisión cuáles son los casos en los que se va a iniciar el trabajo ya de investigación como corresponde.

—Entre los temas pendientes incluso está el caso de una colega de su bancada, la congresista Norma Alencastre, que fue captada atendiendo en su farmacia en pleno estado de emergencia. ¿Cómo se abordaría esto? ¿Habrá algún reparo?

No, para nada. Todos los casos, como repito, van a ser tratados de la misma manera. En lo que corresponde a la bancada de Somos Perú, usted sabe que no puede haber conflictos de intereses, tendría que abstenerme y daría la posta a la vicepresidenta para tratar este tema o de repente, según la normativa interna, armar un grupo de trabajo en donde no tenga que ver mi persona o algún partidario de la agrupación política a la cual pertenecen los congresistas que puedan ser investigados en la comisión.

—Esto siempre y cuando la comisión acuerde investigar el caso, ¿no?

Por supuesto. Todos los casos van a ser puestos a conocimiento de la comisión. Aquellos casos que no tengan las denuncias correspondientes, ya sean por ciudadanos o por los posibles afectados, van a ser vistos a manera de oficio. Necesitamos un trabajo contundente y sobre todo drástico, en el sentido de las personas que incumplan en reglamento. Hay varios casos que son de conocimiento público que ya se debieron de haber visto en su momento. Se estaba demorando un poco la instalación de la comisión.

—Es decir, en concreto, los casos en los que no se presenten denuncias, pero en los que ya sea de conocimiento público una presunta irregularidad, usted lo propondrá para que la comisión lo aborde de oficio.

Sí.

—¿Entre los casos pendientes estaría en el que se comprende al presidente del Congreso? Ya se ha conocido una denuncia de que durante el anterior periodo sus familiares han contratado con el Estado, pese a estar impedidos. El señor Merino ha dicho que no corresponde a la Comisión de Ética investigar esto. ¿Cómo se abordaría ello?

Bueno, la competencia se tendría que definir ya dentro de la investigación y la evaluación. Por eso le digo, por ejemplo, en un caso en donde se tenga delitos, no corresponde a la Comisión de Ética, pero le daríamos [el expediente] a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y en caso de que haya una falta en el Código de Ética, tenemos que verlo, al menos iniciar las indagaciones para que la comisión o la instancia correspondiente haga su trabajo. No es nada de malo ser investigado o indagar todo lo que corresponde. El que nada debe, nada teme. Pero el temer a una investigación ya dice mucho. En este caso se pondría en análisis con el equipo de asesores para ver a dónde corresponde. Si corresponde a una presunta falta ética, nosotros estaríamos tomando las acciones.

—Usted va a proponer entonces que la comisión indague el caso del presidente del Congreso.

Claro, del presidente del Congreso y de otros congresistas que de manera pública se han conocido hechos en donde posiblemente haya una falta al código de ética.

—Ahora, como presidente de la Comisión de Ética, ¿hace un mea culpa respecto a la demora en la conformación de este grupo? El tema ético no fue una prioridad en estos más de tres meses…

En este caso corresponde a la mesa directiva [del Parlamento]. Son los que dirigen y deciden la conformación, dan las directivas generales. A ellos les correspondería este tipo de apreciación.

—Pero en su opinión, ¿cómo evalúa este tema? Después de más de tres meses de iniciado el periodo recién se va a poner a trabajar la Comisión de Ética.

Se nota una reacción tardía. Esperemos que una vez instalada y nos pongamos a trabajar esto sea subsanado. […] Lo que yo hubiera querido como congresista es que la comisión se instale conjuntamente con las comisiones ordinarias para poder realizar un trabajo conjunto y, en la medida de lo posible, ya determinar las sanciones que correspondan.

—Una decisión que se tomó desde Junta de Portavoces es que la Comisión de Ética de este periodo está integrada solo por un miembro por bancada y se rompa la proporcionalidad. ¿Esto permitirá tomar mejores decisiones?

Claro, de manera igualitaria. Porque ya no se dice que la bancada mayoritaria va a aplastar a las pequeñas o va a tomar las decisiones por todos. No. Aquí todos somos iguales, son nueve bancadas y nueve representante; y, en consecuencia, las decisiones serán –a mi criterio- mucho mejores. Porque cada bancada va a tener solamente un voto.

—¿Hará un esfuerzo por deslindarse de la imagen de la Comisión de Ética del Congreso pasado, en donde se acusaron ‘blindajes’ y un manejo político del grupo?

Por supuesto, vamos a poner énfasis en el trabajo contundente y sobre todo en una muestra hacia la población, hacia los peruanos, de que este Congreso es distinto . He tomado ya contacto con varios ciudadanos que se han comunicado con mi persona y hay algunas denuncias ya que se quieren presentar a la comisión y, por supuesto, van a ser acogidas y se va a dar el trámite correspondiente. Como periodista yo he denunciado varias veces a congresistas en periodos anteriores y lamentablemente nunca fui atendido. Al contrario, parecía que se tiraron al tacho las denuncias. Eso no va a pasar. Las denuncias van a ser atendidas. Y una vez más decir a los congresistas, el que nada debe, nada teme. Si no tienen ningún tipo de responsabilidad, la investigación que se va a dar será de acuerdo a ley, respetando los apremios constitucionales.

—¿Qué pasará con los informes que quedaron pendientes del Congreso pasado? Al ser un periodo de continuación, ¿se votarán o ya quedan en el archivo al ya no estar en funciones los congresistas involucrados?

Cuando ya nos instalemos de forma física en la comisión vamos a ver como corresponde a nivel documentario qué tenemos. Lo vamos a evaluar con el equipo de asesores para tomar las determinaciones correspondientes, hay algunos congresistas que han sido reelegidos y si corresponde en esos casos, lo vamos a evaluar. En los otros los estudiaremos de acuerdo a la normativa interna. No le podría adelantar porque no sabemos de qué casos estamos hablando.