El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, y su compañero de bancada Carlos Mesía, uno de los promotores de la censura contra la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez y los vicepresidentes Luis Roel Alva y Matilde Fernández, mostraron discrepancias en las redes sociales.

El último martes, Diethell Columbus, expresó su posición de no respaldar la moción contra la Mesa Directiva, pese a que esta fue presentada por el congresista fujimorista Carlos Mesía.

“Yo lo que le decía en la mañana es que en mi caso yo no voy a apoyar de ninguna manera la censura a la mesa, independientemente si un colega mío de mi bancada que es Carlos Mesía haya planteado la censura contra la mesa”, sostuvo en una entrevista con El Filtro.

Columbus indicó que tiene razones “de fondo y de forma” para no respaldar la iniciativa que se debatirá este miércoles en el pleno del Parlamento.

“Yo no la pienso apoyar por diversas razones, de fondo y de forma. De fondo porque revisaba, para mí la moción de censura no tiene un asidero que amerite que yo vote a favor de ella [...] Yo votaré como mi consciencia me lo dicta y en el marco de la Constitución. Si es que hubiera razones válidas para censurar a una mesa, yo votaría a favor, pero hoy no encuentro razones para ello”, señaló.

“El argumento central de la moción de censura que se va a discutir mañana [hoy] es que no se aprobó la ley, no se ha promulgado rápidamente la ley de compra de vacunas de los privados, ya salió publicada dicho sea de paso, si tu reclamo está en función de un tema que ya se dio, entonces, los que somos abogados usaríamos algo como sustracción de la materia, mañana vamos a escuchar el debate, estoy seguro que mañana van a sacar varias incomodidades que pueden tener los parlamentarios, entre ellas la defensa de los temas que han ido al TC, algunas sin razón y otras con razón”, agregó.

El congresista Carlos Mesía cuestionó esta posición y consideró que la agrupación debería estar en una “reunión de bancada” para tomar decisiones sobre este tema.

“Deberíamos tener reunión de bancada para tomar decisiones, para que después no hayan ‘quitadas de alfombra’. Mañana hay cosas importantes, pero mi vocero en una entrevista caviar”, sostuvo a través de Twitter.

Deberíamos tener reunión de bancada para tomar decisiones, para que después no hayan “quitadas de alfombra”. Mañana hay cosas importantes pero mi vocero en una entrevista caviar. pic.twitter.com/EiDdQYETvQ — CARLOS MESIA (@CARLOSMESIA) June 30, 2021

La respuesta de Columbus no se hizo esperar. Usando la misma red social, criticó a su compañero de bancada.

“Primero, ten la gentileza de etiquetarme en el tuit para enterarme más rápido. Segundo, te joroba mi entrevista con ‘caviares’, pero cuando tú impulsas temas legislativos con ellos ahí si todo bien. Jaaa. Tercero, lo dejo ahí porque prefiero no hacer un hilo”, indicó.

Primero, ten la gentileza de etiquetarme en el tuit para enterarme más rápido.

Segundo, te joroba mi entrevista con “caviares” pero cuando tú impulsas temas legislativos con ellos ahí si todo bien? Jaaaa

Tercero, lo dejo ahí xq prefiero no hacer un hilo 👋🏻👋🏻👋🏻 https://t.co/E3moch2Rvw — Diethell Columbus Murata (@ColumbusOpina) June 30, 2021





La moción de censura argumenta que la gestión de Mirtha Vásquez “no cumple con la defensa del fuero parlamentario, afectando el equilibrio de poderes”.

Los legisladores Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso) tomaron como referencia la denuncia del presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), quien acusó al mandatario Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de las reformas constitucionales, “afectando el fuero parlamentario”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO