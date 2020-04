Junta de Portavoces aprueba nuevo texto sustitutorio sobre el retiro del 25% con un tope de casi S/ 13.000

La Junta de Portavoces del Congreso aprobó un nuevo texto sustitutorio sobre el proyecto multipartidario que propone el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) qel cual, según anunció el presidente del Congreso Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), se debatirá en la sesión plenaria virtual que se llevará a cabo este viernes.

La propuesta aprobada habilita que los afiliados puedan retirar el 25% de sus fondos en el sistema privado de pensiones, pero establece topes: un mínimo de retiro equivalente a 1 UIT (S/ 4.300) y un máximo equivalente a 3 UIT (S/ 12.900).

Asimismo, se detalla que la entrega será en dos armadas: 50% a los 10 días de presentada la solicitud, y el otro 50% a los 30 días calendarios después del primer desembolso. “En los casos que el afiliado tenga menos del equivalente a 1 UIT, el retiro será al 100% y en una sola oportunidad”, especifica el texto sustitutorio que lleva la firma de ocho de los nueve voceros parlamentarias. La única bancada que no firma es el Partido Morado.

El nuevo texto fue promovido por Alianza para el Progreso, aunque acumula nueve iniciativas de ley presentadas por distintas bancadas. En el debate, el vocero Fernando Meléndez (Loreto), propuso que el tope máximo sea de 4UIT (S/ 17.200) y en un borrador previo, el monto mínimo de retiro era equivalente a 1/2 UIT. Sin embargo, ambos planteamientos fueron descartados. Todos los voceros que suscribieron el documento votaron a favor, mientras que Francisco Sagasti, el portavoz del Partido Morado, se abstuvo.

La aprobación de esta medida ocurre después de una serie de medidas anunciadas por el Gobierno, a fin de enfrentar la emergencia por el coronavirus (COVID-19). El martes por la noche, tras su asistencia a la Junta de Portavoces, la ministra de Economía María Antonieta Alva adelantó que quienes no hayan estado en planilla por seis meses -en lugar de la propuesta original de 12 meses- podrían retirar hasta 2.000 soles de fondos. El miércoles, el presidente Martín Vizcarra oficializó dicha medida y criticó a las AFP. Pero la medida no disuadió las propuestas del Poder Legislativo.

El sistema

La Junta de Portavoces, pese a la exoneración del trámite de comisiones, continuó este miércoles su sesión como si fuera un pleno. A su reunión asistió el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y Socorro Heysen, superintendenta de Banca, Seguros y AFP. Esta última, en siete diapositivas, intentó explicar a los legisladores algunos antecedentes de crisis en el sistema privado de pensiones.

La tercera diapositiva llevaba el título “¿Cómo funciona el sistema?” y sus comentarios finales aseguraron que “[el proyecto 4937] implica una pérdida real y permanente, para todos los peruanos”.

La mayoría de bancadas se reunirán hoy para alinear las propuestas finales que llevarán al pleno de mañana. Pese a ello, algunos fueron adelantando los ajustes que propondrán. Anthony Novoa (Acción Popular, La Libertad), voceado presidente de la Comisión de Economía, refirió que en la sesión del viernes se buscará equilibrar un monto para el retiro de los fondos de las AFP.

Según contó, su colega de bancada Juan Carlos Oyola (Ica), tenía una propuesta del 20% y con candados. “Es importante que el sistema no se vea quebrantado, la propuesta de los 2 mil soles de Vizcarra no es suficiente, no está viendo la realidad”, refirió Novoa.

En APP, la segunda fuerza mayoritaria, fue su líder César Acuña quien aseguró el respaldo a la iniciativa y criticó a quienes no se han sumado aún. “Que esté en riesgo el retiro del 25% de las AFP tiene responsables. El primero: Julio Guzmán y su bancada, ya sabemos que cuando hay una emergencia hacen lo que mejor saben: huir”, acusó.

El Frepap se presentó ayer una propuesta con topes. La iniciativa de la vocera María Teresa Céspedes (Lima) planteaba que los afiliados con un fondo hasta S/ 5.000 puedan retirar hasta el 100%; los que tienen un fondo hasta S/ 10.000 puedan disponer del 50%; y los que tienen más de S/ 10.000 acumulados, obtengan hasta un 25%.

Gremio ausente

Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, advirtió que lo más probable es que el Congreso apruebe su iniciativa y el presidente Martín Vizcarra la observe. Después de aprobada la norma en el Parlamento, el jefe de Estado tiene 15 días útiles para promulgarla u observarla.

“Ese plazo se descomprime por las personas que ya habrán recibido los fondos aprobados por el gobierno en estos días”, explicó.

El especialista en comunicación política agregó que la propuesta del gobierno surge en medio del populismo del Congreso y la inacción de las AFP.

“La respuesta política no solo se hace desde la administración pública, sino también desde los gremios. Un buen ejemplo son las entidades financieras, cada una con variaciones en su propuesta, pero con un mismo concepto”, refirió Radzinsky. Cuando surgió el anuncio de los bancos sobre la reprogramación de deudas sin intereses, existían en el Congreso al menos cinco proyectos de ley que proponían desde la eliminación de intereses hasta amnistías financieras.