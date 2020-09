El Congreso de la República no alcanzó los 87 votos necesarios para vacar al presidente Martín Vizcarra por la causal de incapacidad moral permanente. La moción para destituir al mandatario alcanzó 32 votos a favor, 78 votos en contra y 15 abstenciones. Por la mañana, el jefe de Estado asistió al pleno, donde aseguró que los audios que lo involucran no han sido contrastados y que se pondrá a disposición del Ministerio Público.

La moción fue admitida, el pasado viernes 11, con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Bancadas como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular cambiaron de postura respecto a dicho debate.

Tras el debate, este viernes los votos a favor apenas llegaron a 32: los únicos que respaldaron la vacancia del presidente de la República fueron las bancadas del Frepap y Unión por el Perú, a quienes se le sumaron: Orlando Arapa y Luis Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular), Martha Chávez (Fuerza Popular) y César Gonzales (Somos Perú).

Alianza para el Progreso, por primera vez en este periodo, se fraccionó en el voto debido a la abstención de Omar Chehade. El voto en contra número 44 -con el que se hacía imposible que se lleguen a los 87 requeridos- fue de Jhosept Pérez, legislador de APP que encendió su micrófono durante una sesión plenaria e insultó al presidente Martín Vizcarra.

Bancadas A favor En contra Abstenciones Acción Popular 2 21 0 Alianza para el Progreso 0 21 1 Frepap 15 0 0 Fuerza Popular 1 14 0 Unión por el Perú 13 0 0 Podemos Perú 0 0 9 Somos Perú 1 9 0 Partido Morado 0 9 0 Frente Amplio 0 2 3 No agrupados (Arlette Contreras, Rosario Paredes, Rennan Espinoza) 0 2 0 TOTAL 32 78 15

Antes de iniciar la sesión, la expectativa estuvo centrada en la asistencia de Martín Vizcarra al pleno del Congreso. Diversos medios señalaron que no acudiría, y solo enviaría a su abogado Roberto Pereira, debido a que se había programado una actividad oficial -inauguración de obras- en Trujillo. Sin embargo, también se informó que la actividad sufrió un retraso en la hora pactada.

Desde el canal del Congreso, varios congresistas mostraban su incomodidad ante dicha información. “Nosotros queremos que venga acá, al pleno, para responder. Queremos hacer preguntas sobre por qué intentó manipular la verdad, y son respuestas que solo él puede darnos”, declaró Aron Espinoza (Lima), vocero alterno de Podemos Perú.

A las 9:44 a.m., el presidente Manuel Merino informó a la Mesa Directiva que había conversado telefónicamente con el primer ministro Walter Martos, quien le informó que el presidente Vizcarra asistiría al pleno por unos 10 minutos. Finalmente, el jefe de estado llegó a las 10:00 a.m. a la sede legislativa.

Bancadas Votación en la admisión de la moción de vacancia Votación final de la vacancia Acción Popular 16 a favor, 4 en contra, 3 abstenciones 2 a favor, 21 en contra Alianza para el Progreso A favor 21 en contra, 1 abstención Frepap 1 en contra, 14 abstenciones A favor Fuerza Popular 3 a favor, 9 en contra, 1 abstención 1 a favor, 14 en contra Unión por el Perú A favor A favor Podemos Perú A favor Abstención Somos Perú 1 a favor, 9 en contra 1 a favor, 9 en contra Partido Morado En contra En contra Frente Amplio 3 en contra, 4 abstenciones 2 en contra, 5 abstenciones

En el llano

La sesión fue convocada para las 9:00 a.m., pero no inició hasta más de una hora después, a las 10:05 a.m., cuando se terminó de pasar lista. Antes de invitar a Vizcarra al hemiciclo, el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió cordura y respeto a sus colegas. A los legisladores conectados a través de la plataforma Microsoft Teams, les solicitó mantener sus micrófonos apagados durante la intervención del mandatario.

A las 10:13 a.m., el presidente Vizcarra inició su discurso alegando que se presentaba al hemiciclo pese a que muchas personas le recomendaron no asistir. “No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí con la frente en alto y la conciencia tranquila", refirió.

El jefe de Estado volvió a reconocer que es su voz la de sus audios, pero negó todas las imputaciones que se han realizado en su contra a raíz del contenido de los mismos. “Son audios que han sido presentados en este pleno y han generado un pedido de vacancia inmediata. Audios sin peritaje, sin ser contrastados” , indicó tras reiterar que se ponía a disposición de las pesquisas fiscales.

Tras ello, Vizcarra mostró dos cartas notariales que ha presentado Karem Roca, exasistente administrativa del Despacho Presidencial y protagonista de los audios que originaron el proceso de vacancia.

En la primera carta, Roca rectifica su afirmación respecto a que la Marina de Guerra realizaba “chuponeo” a los congresistas; y en la segunda, se rectifica y pide disculpas ante el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, a quien calificó como “el cajero” del presidente.

El discurso del mandatario duró 14 minutos y, tras ello, abandonó el hemiciclo para viajar a Trujillo y cumplir con su agenda oficial. En el hemiciclo se quedó su abogado Roberto Pereira.

Al momento en que el presidente abandonó el hemiciclo, el legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa) -quien reveló los audios en su contra- pronunció: “Presidente, no se vaya, tiene que responder las preguntas”. Lo replicó el legislador Gino Costa (Partido Morado, Lima), quien se ubica a pocos escaños de distancia: “¡Silencio, Alarcón, silencio!”.

El abogado Roberto Pereira tomó la palabra y aclaró que la defensa no sería sobre los hechos imputados a raíz de los audios, sino respecto a la investidura presidencial. “Esta es una defensa respecto si es constitucional o no un proceso de vacancia sobre los hechos puestos a conocimiento”, dijo.

El letrado sostuvo que existe un “grave problema” en la forma cómo se ha iniciado este procedimiento como consecuencia de la manera en que se han publicitado estos audios. En esa línea, insistió que, de acuerdo a la Constitución y el Tribunal Constitucional, el juicio político no puede hacerse sobre la base de hechos que no tienen certeza.

“Por lo tanto, para poder vacarlo, para sacarlo del cargo, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves”, manifestó Pereira.

Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra, brindó una defensa jurídica durante 44 minutos.

De ‘shakiros’ y de “pato rengo”

A las 11:25 a.m. inició el debate de los parlamentarios. El presidente Manuel Merino anunció que el debate tendría una duración aproximada de cuatro horas. El tiempo se dividiría proporcionalmente entre las bancadas, y unos 12 minutos adicionales para cada vocero.

La primera legisladora en toma la palabra fue María Céspedes (Lima), vocera del Frepap, quien lamentó que el presidente Vizcarra no se haya quedado en la sesión, y recordó que la crisis no fue iniciada por el Congreso, sino por los audios revelados donde están implicados diversos funcionarios de Palacio de Gobierno.

En ese sentido, aseguró que Vizcarra se encuentra “deslegitimado” tras haberle mentido al país y no reconocer el equilibrio de poderes a través de la potestad que tiene el Parlamento para iniciar un proceso de vacancia en su contra.

Otro vocero que criticó al jefe de Estado por no quedarse a escucharlos fue Lenin Checco (Frente Amplio, Apurímac). También cuestionó que se haya dado una defensa netamente jurídica y que intente dejar todo en manos del Ministerio Público. Luis Dioses (Piura), portavoz de Somos Perú, anunció que su grupo parlamentario votaría en contra, pero no dejó de criticar que Vizcarra no haya permanecido en el hemiciclo a escuchar los cuestionamientos de sus colegas.

En medio de todos los discursos, los legisladores Ricardo Burga (Acción Popular, Lima) y José Luna (Podemos Perú, Lima) sostuvieron una serie de diálogos con colegas de otras bancadas. Fuentes allegadas indicaron que ambos parlamentarios propusieron que la votación no se realice al acabar el debate, sino el próximo lunes. Esto en una interpretación del reglamento, donde se señala que la sesión se realiza entre tercero y décimo día después de aprobada la admisión de moción, la cual se realizó el pasado viernes 11.

En el discurso, Daniel Urresti (Podemos, Lima) dijo que el presidente Vizcarra deberá ser investigado y ser acusado -de encontrarse culpable- al final de su mandato. “Ni hoy ni mañana va a darse la vacancia presidencial. Hay importantes diferencias de opinión”, adelantó.

El debate tuvo todo tipo de intervenciones y referencias, hasta musicales. “Nos van a decir ‘shakiros’, porque son ciegos, sordos y mudos y no respetan que se diga la verdad” , dijo la legisladora María Bartolo (Unión por el Perú, Áncash) para cuestionar a los colegas de otras bancadas que se mostraron en contra de la vacancia.

No faltaron tampoco los calificativos y comparaciones. “El presidente Vizcarra es un pato, es un pato rengo, el presidente Vizcarra es una persona que, como dice la doctrina política, es un pato cojo que no puede gobernar”, afirmó el legislador Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima). Luego, señaló: “Claro que hay jurisprudencia internacional, ¿qué pasó en el caso Clinton? Cuando le mintió a la Nación, una mentira absolutamente sexual, que también está por investigarse acá”.

Mientras que Javier Mendoza (Unión por el Perú, Ayacucho) aprovechó para leer una carta de su líder Antauro Humala.

Pasadas las 2 de la tarde, el presidente Manuel Merino suspendió el debate, dado a que varios legisladores no respondían al llamado para intervenir. Este Diario pudo contabilizar a cinco legisladores que no respondieron a su turno de participación.

Definición de votos

La sesión se retomó a las 4:07 p.m. Los legisladores continuaron reforzando la idea de que estaban ante un juicio político y no necesitaban medio probatorios de por medio. “No estamos ante un fuero jurisdiccional. Nosotros, como congresistas, no ameritamos medios probatorios ni contamos comedíos periciales por ahora, peor desde APP exigimos una profunda investigación por estos actos inmorales que no deben quedar impunes”, aseveró Walter Benavides (Alianza para el Progreso, Cajamarca).

A este punto del debate se comenzó a delinear el fraccionamiento en Acción Popular. Mientras que Hans Troyes (Cajamarca) aseguró que su bancada apostaría por la gobernabilidad y estabilidad del gobierno, mientras que su colega Orlando Arapa (Puno) indicó que Martín Vizcarra estaba “inhabilitado moralmente y desacreditado ante el país”.

Situación similar se dio en Fuerza Popular. Por un lado, Martha Chávez (Lima) afirmó que no podían dejar que “Martín Vizcarra siga un minuto más en el cargo”. Por otro lado, Miguel Vivanco (La Libertad) anunció que votaría por la gobernabilidad y criticó el populismo, en la línea de lo expresado por la líder del partido, Keiko Fujimori.

En medio de la sesión llegó la observación del presidente Martín Vizcarra sobre la autógrafa de ley que aprobó el Congreso para habilitar a los afiliados de la ONP a retirar hasta S/ 4.300. Pero esto no movió la correlación de fuerzas. Los cálculos arrojaban que, en un escenario extremo con Acción Popular votando a favor en bloque, la permanencia de Vizcarra dependería de los votos de Alianza para El Progreso (22), la segunda fuerza parlamentaria.

Todas las fuentes de APP consultadas en los días previos, aseguraron que el voto sería en contra, en línea de lo expresado por su líder César Acuña. Un gesto político que no puede pasar desapercibido fue que el mandatario Vizcarra abandonó el hemiciclo para viajar a Trujillo, cuna de Alianza para el Progreso. Allí, el jefe de Estado visitó la provincia de Virú, acompañado del gobernador regional Manuel Llempén, de las filas de APP, para inaugurar la Villa EsSalud.

El debate finalizó a las 8:02 p.m. con una duración de casi siete horas. Previo a la votación final, el presidente Manuel Merino puso al voto la reforma de financiamiento político. La jornada puede resumirse en la intervención del legislador César Gonzales (Somos Perú, Ucayali) -presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria- quien, para evaluar el panorama político pidió que “revisen los memes”.

