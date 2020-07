La Comisión de Constitución del Congreso debatirá, este martes 14 de julio, un predictamen que otorga un nuevo plazo para que las agrupaciones políticas puedan conseguir su inscripción electoral para participar en los comicios generales del 11 de abril del 2021. El texto también insiste en requerir un año mínimo como afiliación para poder ser candidato, lo cual afecta a varios de los presidenciables voceados hasta la fecha.

La Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos, para presentarse a los comicios electorales, deben contar con inscripción vigente, como máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al proceso electoral que corresponda.

El presidente Martín Vizcarra convocó al proceso electoral el pasado 9 de julio, con lo cual las nuevas agrupaciones que estaban en proceso de inscripción se quedaron sin poder concretar su proceso, debido a la emergencia nacional declarada por el gobierno a raíz del brote del COVID-19.

El predictamen de la Comisión de Constitución otorga más tiempo a estas agrupaciones. “Las organizaciones políticas pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual deben contar con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como máximo, treinta (30) días antes de la fecha de inicio del período de elecciones internas”, dice la fórmula propuesta.

Sin embargo, el texto no fija fecha para las elecciones internas, y señala que estas se desarrollarán conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El magistrado del JNE, Jorge Rodríguez Vélez, indicó que estos comicios internos deberían realizarse entre octubre y noviembre.

El predictamen también establece que el JNE deberá implementar un Portal Electoral Digital (PED) para la inscripción de nuevos partidos políticos, así como la elección de nuevas autoridades partidarias, entre otras funciones.

La fórmula mantiene su propuesta de la semana pasada respecto a dejar abierta dos mecanismos de elección interna: ‘un militante, un voto’ o la elección a través de delegados (cúpulas partidarias).

“Las elecciones internas son organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se encarga de la elaboración del padrón de electores. La solución de controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma correspondiente, la fiscalización de las elecciones internas y la proclamación de los candidatos están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, establece el predictamen.

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, refirió que usen avance que se establezca que el ONPE organizará el proceso interno, y que se deje abierta la posibilidad de utilizar el voto electrónico no presencial. “Lo cuestionable es que se mantiene como una de las modalidades, la de delegados, dejando libertad al partido a que decida si la utiliza o no”, refirió el especialista en temas electorales.

También se mantiene el punto donde se requiere al menos un año de afiliación para postular como candidatos, y añade que “la organización política puede establece mayores requisitos a los señalados en la presente disposición”. Este punto fue rechazado por los miembros de la comisión, en la sesión del pasado martes.

“Persisten en pedir un año de afiliación para postular, lo cual es imposible de cumplir pues ya habría vencido el plazo para hacerlo. Con esa fórmula se caen las candidaturas de Salvador del Solar, George Forsyth, Daniel Urresti, y Verónika Mendoza, que no tienen afiliación”, explicó Villalobos.

Jornada electoral

El predictamen también contempla modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, respecto a la jornada electoral. En el texto se propone incluir una quinta disposición transitoria donde se establece que las mesas de votación deberán instalarse antes de las siete de la mañana y efectuarse la votación hasta las 19:00 horas.

“se amplía a 12 horas la jornada de votación, lo cual podrá ayudar a una votación más ordenada y con los distanciamientos, pero no sé q tanto funcione si los miembros de mesa siguen siendo los mismos sorteados que no quieren, no asisten, llegan tarde y no se capacitan, lo que hace demorar la instalación de las mesas, generando aglomeraciones que ahora se necesitan evitar”, sostuvo José Manuel Villalobos.

Asimismo, se mantiene la disposición para que las personas en grupos de riesgo para COVID-19 estén exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de las mesas de sufragio.

De otro lado, se insiste con que la solicitud de licencia sin goce de haber de funcionarios públicos, debe serles concedida 30 días antes de la fecha de las elecciones. Este punto también fue cuestionado por los miembros de la comisión en la sesión pasada.

Algunos de los puntos que se han retirado de la fórmula legal son: que la elección sea en mayo y no en abril, el retraso de la fecha de convocatoria y la disposición para que las mesas de sufragio sean integradas por funcionarios del sector público. Todos estos puntos fueron rechazados de manera unánime en el grupo de trabajo.

