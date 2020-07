La Comisión de Constitución del Congreso no logró consenso respecto al predictamen que propone cambiar la fecha de las elecciones generales del 2021, con el fin de que ya no sean en abril, sino en mayo. También se mostraron discrepancias sobre algunos aspectos de los comicios internos.

En su sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), indicó que, con los plazos corridos, la primera vuelta de la elección 2021 se llevaría a cabo el 23 de mayo, ganando 42 días a la espera de una vacuna contra el COVID-19. “Mediarían 35 días entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el plazo requerido por la ONPE”, sostuvo. La segunda vuelta, según los plazos de Chehade, sería el primer domingo de julio del 2021.

MIRA: Las 10 leyes de este Congreso cuestionadas por carecer de sustento técnico

Sin embargo, todos los miembros de la comisión expresaron su rechazo a esta medida. El legislador Robinson Gupioc (Podemos Perú, Lima) puso como ejemplo el proceso electoral del 2016 y enfatizó que se peleó voto a voto a través de las actas impugnadas, y eso ocasionó que la proclamación del resultado final demore 50 días. “Adicionalmente a los 30 días del período de transferencia de gestión, corremos el peligro de salir del cauce normal de los procesos electorales generales”, expresó.

Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) indicó que la normativa actual establece que el plazo de convocatoria es de 270 días, y que no existe una “racionalidad” en la propuesta para el recorte de hasta 120 días. “La convocatoria no es el acto electoral, la gente no va a salir en hordas a la calle por la convocatoria”, dijo.

Por otro lado, Jim Ali Mamani (Unión por el Perú, Ayacucho) rechazó la exigencia de un año de militancia, pues representaría una desventaja para los partidos nuevos que han visto truncado el proceso de convocatoria de nuevos afiliados.

Chehade aceptó solicitar una opinión a los organismos electorales sobre la factibilidad de algunos puntos del predictamen.

VIDEO RECOMENDADO

Metropolitano: alcalde Muñoz dio detalles sobre el subsidio económico 07/07/2020