La congresista Digna Calle (Podemos Perú) reapareció este martes en las instalaciones del Palacio Legislativo luego de haber participado en sesiones del pleno de manera virtual desde su regreso al Perú tras unos ocho meses en el extranjero y, ante la prensa, aseguró que no ha cometido ninguna falta.

“Mis licencias han sido totalmente legales. No he incurrido en ninguna falta ética. El Reglamento del Congreso de la República me ha permitido tomarme esas licencias”, aseguró en alusión a la investigación que ha iniciado en su contra en la Comisión de Ética.

Calle, quien también ha sido objeto de denuncias constitucionales por supuesto abandono del cargo e infracciones a la Constitución, aseguró que el objetivo final es sacarla del cargo por cuestiones “políticas”.

Digna Calle asiste al Congreso

“(Desaforarme) es el objetivo. Eso ya es político más que otra cosa [...] Son imputaciones que me han hecho sin ningún fundamento. Yo en su momento voy a desbaratar todo eso”, agregó.

La legisladora, quien dijo sentirse respaldada por la bancada Podemos Perú, cuestionó que en la Comisión de Ética hayan votado en su mayoría de manera virtual para iniciar el proceso en su contra por, supuestamente, hacer lo mismo: trabajar de manera remota.

En otro momento, Digna Calle reafirmó su intención de promover su proyecto de ley para volver el cargo de congresista de la República en renunciable.

“No es posible que en el Perú el presidente de la República pueda renunciar y nosotros como congresistas, no. Por supuesto, voy a ser la primera en irme si se aprueba ese proyecto de ley”, indicó.