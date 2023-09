“Yo, sin cobrar un solo sol al Estado peruano, he presentado proyectos. (...) ¿Qué es más productivo: el que no cobra un sol y presenta proyectos o el que está sentado calentando su curul y no presenta casi ninguno?”, se justificó la legisladora ante cámaras.

ECData contabilizó un total de 188 iniciativas que llevan la firma de Digna Calle. De estas, 79 son proyectos propios, centrados en su mayoría en normativas de protección al consumidor, seguridad y temas previsionales. De todos los documentos que la colocan como autora, 11 llegaron hasta el pleno y fueron aprobados como leyes.

Para especialistas consultados por El Comercio, el problema en torno al caso de Calle no radica en la cantidad de iniciativas que pueda tramitar en modo remoto, sino en las demás funciones que no estaría cumpliendo.

Situación sui géneris

En diálogo con este Diario, el abogado consultor en gestión pública y experto en asuntos parlamentarios, Martín Cabrera, sostuvo que, desde el punto de vista de la oportunidad, las leyes conseguidas por Digna Calle no son negativas. Sin embargo, argumenta que “algunos temas que los congresistas suelen abordar con proyectos no necesariamente requieren de una norma con rango de ley”.

Cabrera remarcó que, de las tres funciones adheridas al cargo congresal, “probablemente la más importante sea la de representación, luego la de control político o fiscalización y, finalmente, la de legislación”. “Acá se cree todo al revés”, cuestionó.

Para la profesora de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, con el tiempo la idea de lo que implica el trabajo parlamentario se ha distorsionado dentro del propio Congreso. “Efectivamente, hay congresistas que acumulan muchos proyectos de ley y otros que presentan menores cantidades, pero hay que analizar si solo de eso se trata esta función pública”, indicó.

Gaviño estimó que las normas originadas del despacho de Calle responden, en su mayoría, a necesidades ciudadanas legítimas, pero que la producción legislativa no debe minimizar el comportamiento ‘sui géneris’ de una congresista que se aísla del Legislativo y del contacto más directo con la población.

“Creo que el caso de Digna Calle debe servir como una especie de precedente para que podamos tener las reglas más claras sobre los deberes de la función congresal. No solo hablamos de la tarea de presentar proyectos e impulsar leyes o hacer actos de presencia en los plenos, sino también –y sobre todo– cumplir con el compromiso y la expectativa en términos de representatividad de los electores”, resaltó.

Digna Calle tiene una denuncia en su contra, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se le imputa el delito de abandono del cargo. Su caso también es revisado paralelamente en la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)

De las 20 semanas de representación que se han programado desde que se instaló el actual Parlamento, Calle se ha excusado con licencias o no ha sustentado informes en 11. Además, de las 162 jornadas del pleno, la legisladora no accedió ni virtualmente a 40 de ellas. De acuerdo con información del Legislativo, estuvo ausente en 17, pidió licencias personales en 21 y en otras estuvo de viaje o dijo estar delicada de salud.

Cabrera insistió en que el reglamento del Congreso debe ser actualizado para evitar casos como el de Calle. De momento, la congresista afronta potenciales procesos de sanción y una denuncia constitucional por presunto abandono de cargo.

“Lo que se tiene que hacer es revisar y modificar el reglamento con el propósito de cubrir los vacíos que pudiesen existir y que abarquen situaciones como la que estamos viendo, en la que una parlamentaria puede presentar licencias ad infinitum, hacer trabajo remoto y no presentarse físicamente a los plenos”, comentó el especialista.

La ahora cuestionada legisladora fue una de las personas más votadas en el proceso electoral del 2021. En total, obtuvo 54.282 votos, cantidad cercana a otros colegas suyos como José Luna Gálvez (Podemos Perú), Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Milagros Jáuregui (Renovación Popular), Norma Yarrow (Avanza País) y Hernando Guerra García (Fuerza Popular).