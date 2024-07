A cuatro semanas para que se elija a la nueva Mesa Directiva del Congreso, la bancada de Acción Popular busca reagruparse para tentar una postulación a la Presidencia o una de las vicepresidencias de ese poder del Estado. El parlamentario Luis Aragón adelantó que en los próximos días tres acciopopulistas que renunciaron en agosto del año pasado retornarían.

El intermediario entre las dos facciones acciopopulistas en el Parlamento ha sido el nuevo presidente del partido de la lampa, Julio Chávez, quien refirió que “hay predisposición en ambos grupos para unificar la bancada” y también para “separar” a aquellos que están bajo proceso disciplinario “por conductas intolerantes”.

En el programa “Tenemos que hablar”, de El Comercio, Chávez dijo que espera anunciar próximamente que “han logrado recuperar a la bancada” y que esta se comporte con lo que la actual dirigencia busca.

“Somos conscientes de que hemos afrontado momentos complejos, el partido tiene que darle vuelta rápidamente a esta situación y empezar a ser propositivos”, manifestó.

El exalcalde del distrito limeño de San Martín de Porres también indicó que aún no se ha conversado sobre una eventual postulación de Aragón a la Mesa Directiva, pero remarcó la bancada acciopopulista “está en su legítimo derecho de aspirar” a una posición en la máxima instancia del Congreso.

“No es momento de agachar la cabeza, es el momento de demostrar que podemos salir de este círculo pernicioso para empezar a demostrar que somos capaces de generar propuestas válidas”, acotó.

Tres retornos y dos incorporaciones

Aragón, en diálogo con este Diario, confirmó que existe una “corriente mayoritaria” al interior de la bancada de Acción Popular “para poder incrementar el número de integrantes con algunos colegas que hace unos meses se retiraron”. “Ellos nunca renunciaron al partido, ya se integró Ilich López y, posiblemente se sumen dos o tres congresistas más, ellos mismos han mostrado su deseo”, complementó.

Fuentes cercanas a la agrupación de la lampa indicaron a El Comercio que dos de los tres congresistas que están evaluando retornar a la bancada acciopopulista son Carlos Enrique Alva y Silvia Monteza. Ambos son investigados en el Ministerio Público por el llamado Caso “Los Niños”.

Otras fuentes relacionadas a Acción Popular señalaron que también están conversando con dos congresistas que no fueron elegidos por el símbolo de la lampa para que se sumen. En la actualidad, en la agrupación se encuentra Luis Cordero Jon Tay, que obtuvo su curul con Fuerza Popular.

De concretar estos jales, la bancada acciopopulista podría tener entre 13 y 14 congresistas. Esto, agregaron las fuentes les da otra posición de cara a las conversaciones para formar una lista para la Mesa Directiva.

Al respecto, el congresista Aragón refirió que la voluntad es reconstruir y tener una “bancada cohesionada” y si se presenta un candidato a presidir la Mesa Directiva o a integrarla, que este cuente con el respaldo unitario.

El parlamentario, quien ya ha postulado en dos oportunidades a la Presidencia del Congreso sin éxito, dijo que, a título personal, ha venido conversando con congresistas de Somos Perú, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Honor y Democracia. Agregó que debe existir “una renovación” en la conducción del Parlamento.

“Un solo partido o bloque no puede presidir la Mesa Directiva año tras año. Eduardo Salhuana (APP) es mi amigo, lo aprecio, pero si hay 12 grupos parlamentarios, lo más justo es que haya alternancia [...] Todo depende de los consensos, no puedo dar un salto al vacío. Es una voluntad personal, [postular], no lo niego”, remarcó Aragón.

Monteza fue segunda vicepresidenta del Congreso durante la administración de José Williams Zapata (Avanza País). Ella ingresó tras la renuncia de Digna Calle, de Podemos Perú. (Foto: Andina)

El factor Espinoza

Fuentes de Acción Popular refirieron que el martes 2 de julio tienen una reunión de bancada, donde analizarán las posibles alianzas de cara a la elección de la Mesa Directiva y también la situación del congresista Darwin Espinoza, quien fue expulsado del partido de la lampa.

Espinoza es investigado por organización criminal por el Caso “Los Niños” y por peculado y concusión por el uso de personal y elementos de su oficina congresal para la inscripción de un movimiento regional en Áncash.

“La situación es delicada, no te puedo decir lo contrario, hay investigaciones fiscales en contra de Espinoza. No era prudente ni ético formar un movimiento regional de manera paralela [a su militancia partidaria]. Es una decisión [si se la expulsa o no de la bancada] que se debe tomar en los próximos días, es importante tocar el tema y la medida se debe tomar por mayoría”, expresó Aragón.

(Foto: Andina)

A su turno, el congresista Ilich López sostuvo que existe “toda la predisposición” no solo la reunificar la bancada de Acción Popular, sino también para “alinear las decisiones de la agrupación en el Congreso con el partido”.

Al ser consultado por este Diario sobre la continuidad o no de Espinoza en la bancada, López respondió que “las decisiones que tome el partido se deben respetar” y que la situación del parlamentario ancashino se definirá a la interna.

“Ha sido un grave error exponer hacia afuera los problemas de la bancada, los temas internos se resolverán a la interna”, concluyó.

Los congresistas que siguen en Acción Popular

Nombre y apellido Bancada Cuestionamiento Luis Ángel Aragón Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023.

Viaje financiado a España. Raúl Doroteo Carbajo Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ desde octubre del 2022 y denunciado constitucionalmente en mayo del 2023 por la fiscal de la Nación. En mayo del 2022, se inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias en este caso.

Sentenciado por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Darwin Espinoza Vargas Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ desde octubre del 2022 y denunciado constitucionalmente en mayo del 2023 por la fiscal de la Nación. En mayo del 2022, se inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias en este caso.

También enfrenta una pesquisa en el Ministerio Público por peculado y concusión por el uso de personal y elementos de su oficina congresal para la inscripción de un movimiento regional en Áncash.

Sentenciado por difamación agravada. Jorge Flores Ancachi Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ desde octubre del 2022 y denunciado constitucionalmente en mayo del 2023 por la fiscal de la Nación. En mayo del 2022, se inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias en este caso.

Investigado por presuntos cobros ilegales y apropiación de bienes en Puno.

Viaje financiado a China.

Denunciado por la PGE por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Ilich López Ureña Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ desde octubre del 2022. En mayo del 2022, se inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias en este caso.

Viaje financiado a China. Hilda Portero Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023. Wilson Soto Palacios Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023. Elvis Vergara Acción Popular Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ desde octubre del 2022 y denunciado constitucionalmente en mayo del 2023 por la fiscal de la Nación. En mayo del 2022, se inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias en este caso. Luis Cordero Jon Tay Acción Popular (fue elegido por Fuerza Popular) Según el Ministerio Público, tuvo nexos con Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, y habría participado en negociaciones en Panamá para adquirir un sistema de interceptación telefónica.

“[La bancada] adolece de la mística partidaria”

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva —quien renunció a la bancada acciopopulista en agosto pasado— dijo que no ha hablado con el nuevo titular de su partido, Julio Chávez, sobre una posible reunificación.

“Estoy segura de que ambos coincidimos en que existe una crisis de representación parlamentaria; que ha perjudicado la imagen del partido como opción electoral y como espacio de formación política. La actual agrupación parlamentaria, que tiene el nombre del partido, adolece de la mística partidaria por los serios cuestionamientos que todos conocemos”, manifestó a El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)

Alva remarcó que se alejó de la bancada por un sector “encabezado” por Espinoza “no respeta el reglamento interno y trabajan distantes de la línea” establecida por el fallecido expresidente de la República Fernando Belaunde Terry, fundador de Acción Popular. Puso como ejemplo, los blindajes a favor del gobierno castillista.

“Por ello, creo que deben cumplirse las decisiones del partido en cuanto a las expulsiones. Si se expulsó a Darwin Espinoza del partido, también debe ser expulsado del grupo parlamentario; y la misma medida debe aplicar a los demás congresistas cuestionados. Por el bien del partido, espero que el actual presidente cumpla con su palabra”, acotó.

Los congresistas que dejaron Acción Popular

Nombre y apellido Bancada Cuestionamiento María del Carmen Alva No agrupada En febrero de 2023, la Comisión de Ética sanción con una amonestación pública a la expresidenta del Congreso por haber jalado del brazo a la parlamentaria Isabel Cortez (Cambio Democrático-JP) en una sesión del pleno del 11 de agosto de 2022. Carlos Enrique Alva No agrupada Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023. Edwin Martínez Talavera No agrupada Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023.

El Ministerio Público solicitó 11 años de prisión para Martínez, acusado del presunto delito de lavado de activos por presentar un desbalance patrimonial de más de S/ 700 mil cuando fue alcalde distrital de Mariano Melgar en Arequipa del 2015 al 2018. Silvia Monteza Facho No agrupada Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023.

Viaje financiado a China. Juan Carlos Mori No agrupada Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ desde octubre del 2022. En mayo del 2022, se inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias en este caso. Karol Paredes No agrupada En julio de 2023, la Fiscalía de la Nación le inicio investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias por el Caso Los Niños. Esto luego de que Salatiel Marrufo haya declarado que solicitó al gobierno castillista finaciar un proyecto en San Martín. Carlos Zeballos Podemos Perú Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023. José Arriola Tueros Podemos Perú Investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’. El Ministerio Público amplió la investigación por este caso en enero del 2023.

Denunciado por la PGE por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

De los 16 congresistas elegidos por Acción Popular, solo ocho continúan en la bancada de la lampa en el Parlamento. De estos, 15 parlamentarios son investigados por el Ministerio Público por el llamado Caso “Los Niños”. La tesis de la fiscalía apunta a que habrían recibido beneficios- obras y puestos en el Ejecutivo- por parte del gobierno de Pedro Castillo a cambio de su respaldo en el Congreso.

Sin cohesión ni liderazgo

El analista político Jeffrey Radzinsky afirmó que ha quedado evidenciado “las grandes fracturas” que existen al interior de Acción Popular, tanto en el Congreso como fuera de este. “Este partido tuvo un buen resultado relativamente bueno, logró meter 16 parlamentarios y eso lo ubicaba como una bancada numerosa, pero ha tenido muchos escándalos que han socavado la imagen de esa agrupación”, manifestó.

En comunicación con este Diario, Radzinsky consideró que una eventual reagrupación de la bancada acciopopulista le puede dar “más peso” en una negociación para la formación de listas para la elección de la próxima Mesa Directiva del Parlamento. Agregó que esto no remediará la falta de liderazgo que existe en ese conjunto congresal.

“Hay posibilidades que tienen que reagruparse, pero eso no implica cohesión ni liderazgo para guiar al conjunto”, expresó.

Radzinsky indicó que a pesar de la cercana relación de “Los Niños” con el expresidente Pedro Castillo, Acción Popular como partido aún “es una marca que tiene espacio en la política peruana”.

“Pese a los vaivenes, Acción Popular se ha mantenido durante décadas en la política peruana. Hay fracturas muy graves y denuncias muy graves que tienen que ser esclarecidas y sancionadas. La bandera de la honestidad, que fue un eje que defendieron históricamente, está golpeada y mellada”, acotó.