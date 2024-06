El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) refirió que al interior de su bancada ven “con buenos ojos” una eventual candidatura de la exregidora metropolitana Y sostuvo que el partido que lidera Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, “tiene la legítima aspiración de ser parte” de la nueva Mesa Directiva.

Yarrow, en comunicación con El Comercio, dijo que, si bien le “gustaría” tener la opción de postular a la presidencia del Congreso, “no me niego a aceptar una vicepresidencia, siempre y cuando se llegue a una lista de consenso” dentro del llamado Bloque Democrático.

También refirió que la continuidad de Alianza para el Progreso (APP) al frente de la Mesa Directiva “depende de quién sea su candidato o candidata”. Agregó que durante la administración de Alejandro Soto al frente del Poder Legislativo, la aceptación de la institución descendió y que hubo “falta de comunicación”.

En esa línea, Yarrow consideró que entre los congresistas Eduardo Salhuana y Lady Camones, voceados como las dos opciones que tiene el apepismo para la mesa, ella respaldaría a la segunda.

“El señor Salhuana me parece buen congresista, pero es una persona muy cuestionada, Camones tiene mayor representatividad. He sido integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y he visto a la congresista desarrollarse de manera imparcial. Ella fue censurada de forma bastante injusta”, manifestó.

Yarrow sostuvo, a título personal, que “si me pones a escoger entre Salhuana y Camones para una Mesa Directiva, me siento más cómoda con la segunda”, al ser consultada sobre a qué lista se sumaría.

Además, indicó que se le debería dar la oportunidad al Bloque Magisterial, como representante de una izquierda no radical, para que ingrese a la Mesa Directiva.

La aspiración de Salhuana

Por su lado, Salhuana negó que él haya solicitado a la dirigencia de APP la candidatura a la Presidencia del Congreso. Agregó que este tipo de decisiones son de corte institucional, y que está en manos de su bancada y partido, así como del consenso que se logre con las otras fuerzas políticas del Parlamento.

Salhuana- de acuerdo con su hoja de vida- fue asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal. (Foto: Archivo GEC)

Al ser consultado sobre si desea a dirigir la próxima Mesa Directiva, el parlamentario apepista respondió que “todo político tiene aspiraciones”.

“Obviamente, aspiro a representar, si el partido político toma una decisión en ese sentido asumiremos la responsabilidad que corresponda”, expresó a RPP Noticias.

Perú Libre, más afuera que adentro

Fuentes cercanas al llamado Bloque Democrático indicaron que, por el momento, es poco probable que Perú Libre continúe en la próxima Mesa Directiva. Esto porque ha ido perdiendo más congresistas y ahora solo tienen a 10 integrantes.

Las mismas fuentes señalaron que existe la posibilidad de sumar a Podemos Perú, de José Luna Gálvez. Esta bancada no estaría interesada en alguna de las vicepresidencias, sino en recuperar el control de la Comisión de Presupuesto.

En diálogo con El Comercio, el congresista perulibrista Flavio Cruz señaló que “sería bueno” que su partido continúe en la segunda vicepresidencia del Parlamento “en la medida de que se den las condiciones”.

Cruz dijo que a la interna del Perú Libre saben que los partidos de la derecha “están conversando” con Podemos Perú. “Al parecer el señor Luna está ofertando el número de congresistas que tiene ahora [11]. Nosotros hemos sido mermados tras las últimas salidas, entre ellas la de Margot Palacios. Y sí, podemos ser rebasados. Aún no hemos sido participes de ninguna reunión”, manifestó.

El congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, es el actual segundo vicepresidente del Congreso. (Foto: Archivo GEC)

El parlamentario dijo que buscarían reincorporar a los que renunciaron a su bancada, pero no precisó a quiénes.

Fuentes del partido cerronista indicaron que la noche del lunes hubo una reunión entre los dirigentes de la agrupación, pero que no llegaron a ningún acuerdo.

Las opciones de Fuerza Popular

La bancada de Fuerza Popular “no va a pujar” por la Presidencia del Congreso, sino que buscarán mantener la primera vicepresidencia del Parlamento, según indicaron fuentes ligadas al fujimorismo. Agregaron que para esa oficina barajan tres opciones: la reelección de Arturo Alegría, y las postulaciones de Alejandro Aguinaga o de Patricia Juárez.

El último viernes, Juárez dijo a Canal N que no ha sido propuesta y tampoco ha considerado, por el momento, sumarse a la Mesa Directiva. Añadió que todo se empezará a analizar los primeros días de julio.

Al respecto, el congresista Aguinaga señaló que no está interesado en asumir una de las vicepresidencias del Parlamento.

“No [no estoy interesado], estoy bien con la función que vengo realizando en la Comisión de Relaciones Exteriores”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Aguinaga señaló que “si se necesitan los votos” de Perú Libre, “como la vez pasada”, esta bancada se podría mantener en la mesa.

También saludó la eventual incorporación de Yarrow a una lista, porque es una política “con mucha experiencia, primero como regidora y ahora como congresistas”. Recordó que ella iba a participar en la Mesa Directiva de María del Carmen Alva, pero discrepancias con Montoya frustraron esto.

Más información

A fines de junio de 2023, el pleno del Congreso aprobó una norma, de autoría de Salhuana, para que la maquinaria incautada en campamentos de minería ilegal no sea destruida, sino que, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), sea asignada a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo. Este dictamen fue observado por el Ejecutivo.

En mayo último, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que inicie investigación preliminar al congresista de APP por el presunto delito de peculado de uso. Este pedido también alcanza a Saby Sonia Meza Malqui, asesora del apepista, y al empresario minero Eloy Edgar Saxi Arapa.

El 13 de diciembre de 2022, en horario de oficina, la asesora de Salhuana representó a Saxi en un proceso ante el Gobierno Regional de Madre de Dios. Ella alegó que en ese momento estaba en teletrabajo y negó un posible conflicto de intereses.