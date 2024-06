Fuentes cercanas al apepismo indicaron a El Comercio que Salhuana busca imponerse a Camones como postulación, debido a que le ha solicitado a la dirigencia de su partido la nominación, al sostener que la actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) ya tuvo su oportunidad de dirigir la Mesa Directiva a mediados de 2022.

Camones fue censurada de la Presidencia del Parlamento a inicios de setiembre de ese año, luego de la difusión de un audio entre ella y Acuña, donde este último le pide acelerar la aprobación de un proyecto de ley para la creación del distrito de Alto Trujillo. Esto, porque supuestamente lo beneficiaría en su campaña al Gobierno Regional de La Libertad.

Las mismas fuentes señalaron que la respuesta que el CEN de APP le dio a Salhuana es que la postulación será definida por la bancada y ellos.

Otras fuentes de la agrupación de Acuña refirieron que el principal aspecto a evaluar sobre la solicitud del exministro de Justicia es si tiene o no respaldo de otras bancadas, principalmente de Fuerza Popular.

Las mismas fuentes refirieron que el fujimorismo, por el momento, no está interesado en presidir el Congreso y que eso haría viable que APP continúe al frente de la Mesa Directiva.

Consultado por El Comercio, el secretario general de APP, Luis Valdez, dijo que Salhuana es un político con experiencia y que no cree que haya solicitado a la directiva de su partido ser el candidato. Agregó que el exministro de Justicia y Camones “han tenido una buena performance” en el último curso”. “Los dos tienen la capacidad para liderar la Mesa Directiva”, remarcó.

“Si no hay otra bancada que tenga el interés o que no quiera asumir los pasivos que significa tener esa responsabilidad [la conducción del Congreso], APP no se va a poder de lado. Nuestro partido no está imponiendo o sugiriendo su continuidad, eso dependerá de las demás fuerzas políticas”, manifestó a Valdez a El Comercio.

Valdez consideró que aún es “prematuro” para hablar de una candidatura sólida del denominado Bloque Democrático. “Esto se va a definir la segunda semana de julio”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con Salhuana, pero no respondió a nuestras llamadas.

Sus vínculos con la minería en Madre de Dios

A fines de junio de 2023, el pleno del Congreso aprobó una norma, de autoría de Salhuana, para que la maquinaria incautada en campamentos de minería ilegal no sea destruida, sino que, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), sea asignada a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo. Este dictamen fue observado por el Ejecutivo.

Salhuana- de acuerdo con su hoja de vida- fue asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal. Su proyecto original planteaba que la maquinaria pase directamente a las autoridades subnacionales, pero en el dictamen aprobado se incluyó al Pronabi en el proceso.

En mayo último, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que inicie investigación preliminar al congresista de APP por el presunto delito de peculado de uso. Este pedido también alcanza a Saby Sonia Meza Malqui, asesora del apepista, y al empresario minero Eloy Edgar Saxi Arapa.

Según informó “Punto Final”, Salhuana y Meza Malqui fueron abogados de Saxi Arapa, un minero informal que sería beneficiado con la derogación por parte del Congreso de una norma que buscaba frenar la expansión de la minería ilegal.

El 13 de diciembre de 2022, en horario de oficina, la asesora de Salhuana representó a Saxi en un proceso ante el Gobierno Regional de Madre de Dios. Ella alegó que en ese momento estaba en teletrabajo y negó un posible conflicto de intereses.

En febrero de este año, El Comercio publicó un informe sobre la minería, en el que advertía que Eduardo Salhuana, autor de la ley para que la maquinaria de los extractores ilegales ya no sea destruida, había presentado un proyecto donde proponía que el Banco Central de Reserva (BCR) adquiera oro de la minería a pequeña escala.





Sin veto del fujimorismo

Desde Fuerza Popular, el portavoz del partido fujimorista, Miguel Torres, indicó que tanto Salhuana como Camones “son cartas interesantes” para la Mesa Directiva del Congreso.

En diálogo con El Comercio, Torres sostuvo que aún quedan varias semanas para definir una fórmula y que su agrupación “no se desespera” por ello.

El excongresista, además, remarcó que su agrupación aún no decide si mantendrá la primera vicepresidencia del Parlamento o si no participará. Evitó brindar nombres de posibles sucesores de Arturo Alegría en la Mesa Directiva. “Tenemos cuadros con trayectoria dentro del partido, así como nuevas figuras que han venido destacando”, manifestó.

Torres, además, de ser portavoz del partido Fuerza Popular, es uno de los principales asesores de la bancada fujimorista en el Congreso. (Foto: Archivo GEC)

Sobre el rol de Alejandro Soto (APP) como presidente del Congreso, Torres dijo que tuvo la oportunidad de atender reformas importantes, como el retorno del Senado. Pero cuestionó su poca predisposición para responder a la prensa. “Eso ha marcado una distancia no solo con los medios, sino con la propia ciudadanía”, añadió.

Fuentes cercanas a la cúpula fujimorista adelantaron que, si bien “no todos los congresistas son nuestras figuritas preferidas”, ellos no tienen ningún reparo en una eventual candidatura de Salhuana.

“Lo interesante de él es que tiene experiencia política. El único condicionamiento que tenemos es que debe ser un postulante que sume y que no genere distanciamiento entre las bancadas que vayan a conformar la Mesa Directiva”, subrayaron.

Las mismas fuentes de Fuerza Popular no descartaron que puedan respaldar a otra bancada para dirigir el Congreso, si es que no existe un consenso sobre la continuidad de APP.





Podemos iría por Presupuesto

Una de las bancadas que podría sumarse al llamado Bloque País- formado por Fuerza Popular, APP, Avanza País y Somos Perú- sería la de Podemos Perú. La agrupación de José Luna Gálvez tendría como prioridad más que una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva, recuperar la conducción de la Comisión de Presupuesto, de acuerdo con fuentes parlamentarias.

Otras fuentes ligadas al referido partido señalaron que Alianza para el Progreso ya no debe estar al frente del Parlamento, porque ya lo han hecho en dos oportunidades, una con Camones y otra con Soto.

Al respecto, el portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, refirió que su bancada aún no ha definido ningún respaldo para las próximas elecciones en el Congreso. “No se ha hablado aún de nada. Primero vamos a sostener conversaciones para encontrar un consenso”, expresó a este Diario.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) también podría entrar dentro de las negociaciones en el bloque de derecha para conseguir los votos suficientes para continuar en la Presidencia del Congreso. Según fuentes de El Comercio, APP está dispuesta a entregar la SAC a otra bancada, si es que se compromete a respaldar a Salhuana o Camones.

Las mismas fuentes detallaron que Diego Bazán, hoy en Renovación Popular, está interesado en presidir la SAC. También la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País. Aunque este último grupo ha quedado disminuido en las últimas semanas.

El punto de vista

El analista político Jeffrey Radzinsky refirió que se debe destacar “la habilidad” que ha tenido APP para colocarse en las mesas directivas del Congreso, incluso presidiendo en dos oportunidades a pesar de no tener un gran número de parlamentarios. Agregó que el hecho de no estar en los extremos, le ha permitido generar coaliciones.

“Su presencia en las regiones y en los gobiernos locales le ha permitido tener cercanía con varios congresistas”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky indicó que la conducción del Congreso puede ser un arma de doble filo, porque, por un lado, permite establecer la agenda parlamentaria, pero por otro, “genera el repudió de la ciudadanía”. Por ello, indicó que Fuerza Popular ha sido pragmático, al colocar sus principales proyectos en la agenda del pleno desde la primera vicepresidencia.

El director de GFP advirtió que el Parlamento debe tener en cuenta, al momento de elegir, al nuevo presidente de ese poder del estado, que esa persona podría llegar a Palacio de Gobierno, en caso en los próximos meses estalle un nuevo escándalo en contra de la mandataria Dina Boluarte. “No es rentable [para ningún partido] estar vinculado a este gobierno tan impopular”, complementó.

Para finalizar, Radzinsky consideró que es poco probable que la dinámica del Congreso vaya a cambiar tras la salida de Soto de la Mesa Directiva.

“Hemos visto que el Congreso se ha convertido en un espacio para otorgar empleos y cómo rápidamente se han dado acuerdos para blindajes e impunidad. No hay señales de que el Parlamento vaya a cambiar. Podría cambiar algunos ejes en perspectivas a las elecciones. A diferencia de hace un año, hoy está aprobada la reelección. Y ese es un escenario distinto”, acotó.

Más información

Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, la aprobación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se ubica en 10% (solo 1 de cada 10 encuestados lo respalda), mientras que su rechazo alcanza el 75%.

El 18 de junio se cumplen 10 meses desde la última vez que Soto dio declaraciones a los medios de comunicación.

Bajo su dirección el Congreso ha protagonizado conflictos con el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. Y se han destapado escándalos como la presunta trama criminal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en la que estarían involucrados él y otros trece parlamentarios más.