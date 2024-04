La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, para este martes 9 de abril, para que informe sobre los relojes Rolex que entregó a la presidenta Dina Boluarte.

El grupo de trabajo que preside el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) planea preguntarle por los detalles de la compra de los relojes: las fechas y el lugar donde los adquirió, los precios, los comprobantes de las transacciones y si los declaró “ante las instancias correspondientes”; es decir, ante la Contraloría General de la República.

El abogado Humberto Abanto, defensor legal de Oscorima, confirmó que su patrocinado acudirá al Congreso. La sesión está programada para las 3 p.m. y será semipresencial.

En marzo pasado, Oscorima negó haber entregado relojes a la presidenta. “Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo que ver absolutamente en este tema”, dijo.

No obstante, esa versión fue variando a través de su abogado y por las declaraciones de la presidenta, quien lo involucró directamente el viernes último.

Según la última versión de Boluarte, Oscorima le entregó relojes en calidad de “préstamo”, pero ya se los devolvió.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes. Mi amigo Wilfredo Oscorima, mi wayki, mi hermano, me los prestó. Quizá el ánimo de querer representar bien a mi país me llevó a aceptar ese préstamo. Ya los he devuelto”, dijo en conferencia de prensa.

Por este caso, la Fiscalía de la Nación la investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

El jueves último, Oscorima acudió a la Fiscalía de la Nación en calidad de testigo, pero optó por guardar silencio. Se prevé que pase a la condición de investigado.

Abanto informó recientemente que este miércoles 10 de abril acudirán nuevamente a la fiscalía, esta vez para exhibir un reloj Rolex DateJust que el gobernador dijo haber comprado en el 2023.

“Punto Final” reveló el domingo último que la empresaria Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta del movimiento regional con el que Oscorima se convirtió en gobernador de Ayacucho, Wari Llaqta, firmó un contrato por S/ 22 millones para una obra cuyo presupuesto fue cedido por el gobierno de Boluarte.

Además, la gestión de Boluarte aprobó un desembolso de S/ 100 millones a favor del Gobierno Regional de Ayacucho en marzo pasado, varios meses después de que Oscorima le “prestara” relojes de alta gama a la presidenta.

Citaciones

Fiscalización decidirá este martes si solicitará facultades de comisión investigadora por el Caso Rolex. La petición, de concretarse, la realizará al pleno del Congreso.

El martes pasado aprobó realizar el pedido, pero se presentó una reconsideración.

En esa misma sesión, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, informó la ampliación de la investigación contra Boluarte por el Caso Rolex. Esto para indagar también sobre los depósitos de origen desconocido que recibió la presidenta en 11 cuentas bancarias, que suman S/ 1,1 millones, el incremento patrimonial de S/ 432 mil que registró en sus declaraciones juradas en dos años, la posesión de una pulsera de la marca Cartier presuntamente valorizada en US$ 56 mil y la adquisición de otras joyas.

Boluarte estuvo invitada a esa sesión, pero se ausentó argumentando que el caso ya es investigado por el Ministerio Público y que cuenta con un “especial estatus de inmunidad”.