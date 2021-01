Conforme a los criterios de Saber más

Por Cecilia Rosales (editora de Política), Fernando Vivas (periodista) y Ariana Lira (periodista)

El presidente Francisco Sagasti brindó una extensa entrevista a El Comercio, durante la cual se pronunció sobre el legado del gobierno de Martín Vizcarra y las recientes declaraciones del exmandatario atribuyéndose el éxito de la compra de las vacunas.

Asimismo, indicó que dará prioridad a los proyectos Majes Siguas, Chavimochic y Alto Piura.

— Cecilia Rosales [CR]: El expresidente Martín Vizcarra se está adjudicando el éxito de la compra de las vacunas. ¿Qué puede decir al respecto?

Yo no pienso en el señor Vizcarra. Yo pienso en lo que tengo que hacer por ustedes y por todo el resto del país. El señor Vizcarra podrá decir lo que quiera. A mí lo que me interesa en este momento es cómo aseguramos que lleguen las vacunas, cómo nos aseguramos de que la logística sea la adecuada . […] No es nada fácil, es un desafío de logística entregar esa vacuna, en otras partes del mundo todos han fracasado y no porque quieran, sino porque es un problema más complicado que el desembarco de Normandía.

— CR: Se piensa en Vizcarra porque usted tiene en el Gabinete a una ministra de Salud que acompañó al expresidente en la gestión de la pandemia: Pilar Mazzetti. Hay quienes se preguntan por qué sigue en el Gabinete una persona que no logró traer las vacunas.

Usted puede tener al mejor jugador del mundo, pero si tiene un mal director técnico, no saca nada de ahí. La ministra Mazzetti es una persona excelente. Yo no sé cuál era el estilo de gobierno de cualquiera de los que me han precedido, pero lo que le puedo decir es que el tipo de trabajo que estamos haciendo en el Gabinete está sacando lo mejor de cada uno de los miembros que he tenido la suerte y el privilegio de convocar.

Entrevista a Francisco Sagasti parte 4

— Fernando Vivas [FV]: Como nuevo DT, sin embargo, hay cosas que usted ha recibido del gobierno anterior. Una de ellas es el plan de infraestructura con 52 proyectos prioritarios que dejó Vizcarra. ¿Usted ha revisado ese plan, le ha hecho cambios?

Conocemos la lista de 52 proyectos, pero seamos realistas: si nos ponemos a revisarlos todos, no acabamos. Hemos escogido un número muy pequeño de proyectos muy importantes que ojalá podamos reactivar durante el tiempo que estamos: Majes Siguas, Chavimochic y Alto Piura . Si no podemos resolverlo nosotros inmediatamente, veamos si podemos convocar a los mejores especialistas a que nos ayuden a buscar una ruta para salir del entrampamiento. Estamos pidiendo apoyo a diversos organismos internacionales.

Mira la entrevista completa aquí.

VIDEO RECOMENDADO

Canciller sobre negociaciones con Sinopharm