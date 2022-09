El congresista Freddy Díaz (No Agrupados) afirmó que estuvo bebiendo alcohol con otros legisladores el día que fue denunciado por violación sexual por una trabajadora de ese poder del Estado, aunque prefirió reservarse los nombres.

En declaraciones a RPP TV, el suspendido legislador indicó que en su momento dará a conocer los nombres de dichos parlamentarios en la “instancia correspondiente” y detalló que el número puede variar.

“Más allá de números, lo cierto es que en efecto yo inicié a libar licor con algunos congresistas, obviamente en el Palacio Legislativo. Me voy a reservar, no soy quién para mencionar esos nombres. No lo hice en el Pleno, no lo voy a hacer, será tal vez en la instancia correspondiente si lo pueda hacer o no”, expresó.

“Afuera estuve con varios congresistas, no solamente en mi despacho. No puedo precisarlo, son varios congresistas, el número exacto puede variar, pero he estado tomando antes con los señores congresistas”, agregó.

No obstante, Díaz Monago negó que los congresistas que votaron en abstención sobre su suspensión -Alfredo Pariona y Janet Rivas (Perú Libre), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Jorge Coayla (Perú Bicentenario)- hayan estado presentes aquel día.

“Entiendo que tienen una postura, han hecho una votación, pero no estuvieron, ninguno de ellos. Las razones las tendrán ellos”, aseveró al señalar que él mismo votó a favor de su suspensión por considerar que ha vulnerado el Código de Ética y las buenas costumbres.

Declaraciones del congresista Freddy Díaz, suspendido por 120 días sin goce de haber tras haber sido denunciado por violar a una trabajadora de ese poder del Estado. (Video: RPP TV)

Sin embargo, Freddy Díaz reiteró que no se considera culpable y reiteró que no cometió dicho delito . También dijo que le hubiera gustado que el debate de su suspensión en el Pleno haya sido público.

“Definitivamente no (me considero culpable), la rechazo y la rechacé desde el primer momento porque nunca ha ocurrido ese tipo de delito. Nunca he cometido un delito de esa naturaleza, nunca lo haría y en este proceso vamos a demostrarlo”, sentenció.

Como se recuerda, con 99 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones se dio el visto bueno al informe de la Comisión de Ética, el cual planteaba imponer 120 día de suspensión en contra de Díaz Monago.

El debate, que duró más de una hora, se realizó de manera secreta, según lo acordado en la Junta de Portavoces antes de que se llevara a cabo esta sesión del Pleno del Parlamento.