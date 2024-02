Congresistas de diversas bancadas mostraron opiniones divididas sobre el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que propone acusar por infracción constitucional e inhabilitar por 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El legislador Guido Bellido (Perú Bicentenario) señaló que no se puede cuestionar la facultad que tiene el Parlamento para investigar, acusar e inhabilitar a los miembros de la JNJ. Si bien no mostró una postura final, indicó que el tema será materia de debate en el pleno.

“Evidentemente de manera constitucional el Congreso tiene esa facultad, creo que no se puede cuestionar. Sí hay otros temas de fondo que seguramente en el proceso se van a debatir, por ejemplo el identificar qué hecho es una falta grave y qué hecho es falta leve, que al momento no está establecido”, expresó.

“Que de allí se diga que es un acoso, no va por allí porque el Congreso está cumpliendo lo que corresponde, de acuerdo a la Constitución. Particularmente no estoy de acuerdo, pero va a ser un tema de debate. Hay posturas, hay congresistas que están de acuerdo y congresistas que no están de acuerdo, es parte de la democracia”, agregó.

Por su parte, Edward Málaga (No Agrupados) consideró que si bien el Congreso tiene esa atribución y se debe defender, desde su punto de vista “no es apropiado en este momento”. También dijo que no respaldará la denuncia contra los miembros de la JNJ.

“Vemos que hay fiscales muy cuestionados que no solamente no han cumplido con su trabajo en tantos años, que han debido sacar las acusaciones, sino que ahora tenemos estas revelaciones bastante creíbles –hay que decir que todavía son evidencias- de que se han dejado evidenciar y han sido coayudados por periodistas”, manifestó.

“No es oportuna, yo votaría en contra, lo voy a decir claramente, pero hay que ser propositivos. Lo importante es que no se pierda de vista la reforma del sistema de administración de justicia”, añadió.

Finalmente, Alejandro Cavero (Avanza País) refirió que si los miembros de la JNJ consideran que se ha violentado el debido proceso, pueden cuestionarlo y será el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional quienes finalmente diriman en esa controversia, pero eso no debe impedir que el Parlamento cumpla con su función constitucional.

“No solamente respaldé cuando sostuve que ellos habían cometido falta grave, sino que violentaron en diversas oportunidades la Constitución Política. Creo que efectivamente deben ser sancionados por el pleno del Congreso e inhabilitados”, acotó.

“Esta Junta Nacional de Justicia ha llegado a politizar tremendamente la justicia en el Perú, han actuado muy severa y firmemente contra algunas personas, como la exfiscal de la Nación, a quien suspendieron en proceso sumarísimo y ahora con Pablo Sánchez se hacen de la vista gorda, dilatan el procedimiento y no quieren realmente suspenderlo de sus funciones. ¿Por qué ese doble rasero, por qué esa doble moral de la Junta Nacional de Justicia? Allí creo que hay una evidente infracción y un evidente doble rasero de ambos”, sentenció.

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó –por 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones- el informe que propone acusar e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a los siete integrantes de la JNJ.