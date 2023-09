Rafael Cabrejos Vela, extrabajador de la congresista María Cordero Jon Tay, confirmó ante la Comisión de Ética del Parlamento que la mencionada legisladora le recortó un total de 80 mil soles durante el tiempo que laboró para ella .

En su participación, Cabrejos Vela detalló que en un inicio la legisladora le planteó, a través del intermediario Braden Paredes Calla, que se le recortaría el 50% de su sueldo, gratificaciones, bonos y escolaridad, además que estaba obligado a solventar, junto a otros trabajadores, los gastos que generaban los viajes de Cordero Jon Tay al interior del país durante la semana de representación y los regalos que ella exigía.

Detalló que él entró a trabajar como asesor nivel II al Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, del cual Cordero Jon Tay era presidenta, y que percibió un sueldo de más de 9 mil soles durante el periodo que va del 8 de febrero de 2022 hasta el 26 de enero del 2023. Aseguró que aceptó el recorte de su salario debido a la situación económica que afrontaba en ese momento.

Sin embargo, Cabrejos afirmó que luego Braden Paredes, trabajador de la Oficina de Archivo Parlamentario, le informó que debería entregar el 75% de su salario, por lo cual solo percibiría 2 mil soles. Ese hecho, según dijo, lo obligó a recabar las pruebas y presentarlas a través de los medios de comunicación.

“Cuando ingreso a laborar me menciona, a través del intermediario (Braden Paredes), la misma congresista que debería dejar el 50% de todos mis haberes, lo que es sueldo, gratificaciones, escolaridad, bonos y cualquier otro ingreso que tuviera a través del Congreso por un determinado tiempo y luego ya no”, expresó el extrabajador.

“Este pago, según la congresista, era por motivos de que como yo no había votado por ella, ya que ella ha sido electa por Tumbes, y yo soy votante en Lima y como no había colaborado económicamente con su campaña, me coaccionó de esa manera, y que debería dar el 50% de mis ingresos”, agregó.

“Cuantificando, han sido 11 meses, un promedio de 5 mil soles, más gratificaciones de Fiestas Patrias, Navidad, escolaridad, estamos hablando de una suma de 80 mil soles”, enfatizó.

Además, Cabrejos Vela denunció que fue víctima de maltratos por parte de María Cordero Jon Tay, ya que lo hacía trabajar en doble turno y lo hostigaba de manera frecuente para que entregue el dinero. Detalló que conoce a Braden Paredes porque estudiaron juntos en un colegio de Arequipa.

Anunció que solicitará a las autoridades garantías para su vida, pues, según su versión, ha sido hostigado por el entorno de Paredes Calla, por lo que responsabilizó a la legisladora y a su intermediario en caso ocurra un atentado contra él o su familia.

Cabrejos Calla enfatizó que cuenta con las pruebas que sustentan sus acusaciones, como chats, audios y mensajes. Ante ello, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, le pidió que entregue dicho material.