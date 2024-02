El Consejo Directivo del Congreso de la República verá este martes 27 de febrero, desde las 12:00 p.m., los informes finales de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y la suspendida congresista María Cordero (No Agrupados).

En el caso del exmandatario se trata de la a Denuncia Constitucional 196 (antes 451), que recomienda acusarlo por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia por el caso ‘Richard Swing’.

El informe recomienda también inhabilitar a Martín Vizcarra para el ejercicio de la función pública por 5 años, mientras que para la exministra de Cultura Patricia Balbuena se proponen tres años.

Según la denuncia constitucional, el cantante Richard Cisneros Carballido -conocido como “Richard Swing”- habría sido contratado irregularmente entre el 2018 y 2020, habiendo obtenido pagos hasta por S/175.400.

Respecto a María Cordero, el informe final recomienda acusar por infracción a la Constitución y el presunto delito de concusión a la suspendida congresista, así como su inhabilitación por 10 años por recortarle el sueldo a un asesor parlamentario.

En abril del 2023, Cordero Jon Tay fue denunciada por exigir a un asesor que le deposite entre el 50% y 75% de su salario. El caso se conoció cuando “Punto Final” difundió un audio de la legisladora.

En la grabación, la parlamentaria le dice a su asesor: “Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”.

Del mismo modo, el Consejo Directivo verá dos pedidos para interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, a fin de que responda ante el Pleno del Congreso de la República sobre los cambios en la Policía Nacional (PNP) y la inseguridad ciudadana.

Cabe indicar que la Junta de Portavoces del Congreso sesionará de manera semipresencial el próximo miércoles 28 de febrero, a partir de las 12:00 p.m., en la sala Grau del Palacio Legislativo.