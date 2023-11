El informe final sobre la denuncia contra la legisladora María Cordero por recorte de sueldo a sus trabajadores recomienda acusarla por presunto delito de concusión y inhabilitarla por diez años para el ejercicio de la función pública.

Este documento, elaborado por la legisladora Susel Paredes, iba a ser debatido este viernes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, pero la sesión fue aplazada para el martes 28. Ello a “solicitud” de sus integrantes “debido al debate de la ley de Presupuesto a nivel del pleno.

“El presente informe final recomienda 1. Acusar a María del Pilar Cordero Jon Tay, en condición de congresista por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382° del Código Penal, en agravio del Estado. 2. Recomendar la suspensión de la congresista en caso se apruebe la acusación, mientras dure la investigación. Respecto del juicio político, recomendar la inhabilitación de la congresista por un plazo de hasta 10 años”, indica el informe al que El Comercio tuvo acceso.

La congresista Susel Paredes consignó en su informe, de 69 páginas, conversaciones de WhatsAPP, boletas de pago y testimonios de un colaborador eficaz contra Cordero.

“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”.

Extracto de un diálogo entre la congresista María Cordero y su trabajador, consignado en el informe final