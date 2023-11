Este monto representa el 21,72% de los S/138′138,399 que ha ejecutado el Parlamento en lo que va de este último trimestre del año, de acuerdo al portal de Transparencia de la referida institución.

También equivale al 4,55% de los S/659,5 millones que el Congreso tiene destinados para cubrir el pago de salarios, beneficios sociales y pensiones a lo largo de este año.

(Foto: El Comercio)

Este es el tercer bono “extraordinario” y “por única vez” que el Poder Legislativo otorga a sus trabajadores en el 2023. El primero se dio a fines de abril, cuando la Mesa Directiva, conducida por José Williams Zapata (Avanza País), acordó brindar un pago de S/9.900 a los colaboradores parlamentarios, debido al “aumento del costo de vida”, y “la proximidad del Día del Trabajo”.

(Foto: El Comercio)

En junio, la administración de Williams autorizó la entrega de otro bono, esta vez para los asesores de los congresistas y otros trabajadores considerados como personal de confianza. Este pago fue entre S/ 7.200 y S/ 14.400 a cada uno de los que hubieran trabajado al menos tres meses en la primera mitad del año.

Y el 31 de octubre último, la Mesa Directiva, presidida por Alejandro Soto, acordó otorgar el tercer bono parlamentario del presente año.

(Foto: El Comercio)

Una partida “inflada”

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla calificó de “escándalo” esta última bonificación del Congreso a todos sus trabajadores, al sostener que existe “una distorsión muy grande” en ese poder del Estado. Esto, agregó, porque es la única institución que se aprueba su propio presupuesto.

“Lo segundo, para aprobar incrementos en las remuneraciones existe una ley, y es la Ley de Presupuesto de todos los años, pero como el Congreso tiene la sartén por el mango imponen este tipo de bonificaciones. Incluso, cuando yo era ministro pasaba, se otorgaban bonos y luego los regularizaban entre comillas en la norma”, manifestó a El Comercio.

De los S/928′198.614 asignados al Parlamento este año, aún les queda como saldo S/186′658.522 para ejecutar en cinco semanas que restan del 2023.

Castilla refirió que esto demuestra que el presupuesto del Congreso ha sido “inflado” y “da pie a que sientan que tienen recursos excedentarios para otorgar estas bonificaciones que distorsionan el pago de la planilla pública”. Añadió que este poder del Estado no ejecuta proyectos de inversión, salvo mejoras para su local.

El exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne dijo que “no es correcto” que el Legislativo “automáticamente y sin ninguna justificación se aumente el sueldo”, cuando solo falta un mes para cerrar el año.

“El hecho de que le sobre presupuesto, no es una justificación, si sobra ese presupuesto debería regresar a la Tesorería de la Nación y ser asignado para otros propósitos. Como cualquier trabajador, los congresistas tienen un contrato donde se establecen sus asignaciones salariales. Aumentarlo, por medio de bonos, es romper el criterio de meritocracia”, remarcó.

En comunicación con este Diario, Thorne refirió que “es un exceso” de parte del Congreso esta bonificación, sobre todo que la dé una Mesa Directiva tan cuestionada.

“Debe quedar claramente establecido que los congresistas no van al Congreso para enriquecerse, van para servir al país”, concluyó.

“No tenemos horario de trabajo”.

Desde la bancada del Bloque Magisterial, el congresista Edgar Tello justificó la entrega de este bono de S/9.900 a los parlamentarios, al sostener que “son parte del trabajo” que realiza el Legislativo. Agregó que ellos “trabajan de manera exclusiva” para el Estado y que “no tenemos horario de trabajo”.

Tello señaló que si el país se encuentra en recesión económica “no es por responsabilidad del Congreso”, sino del Ejecutivo.

“Esto depende del Ejecutivo, hay que ver los presupuestos y comparar con otras instituciones, incluso hay mayores beneficios en los ministerios”, sostuvo.

Tello, en diálogo con El Comercio, planteó que todos los trabajadores del Estado reciban una bonificación extra.

A su turno, el parlamentario Guido Bellido (Perú Bicentenario) dijo que cada congresista debe tomar su decisión sobre si devuelve o no el bono.

“Esta es una decisión de la Mesa Directiva dentro de una negociación colectiva con los trabajadores. Y la verdad no he revisado la situación, tendría que revisar [para ver si devuelvo o no]”, expresó.

Por su parte, la portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, adelantó que su bancada se reunirá en estos días para debatir si se devuelve o no el bono. Agregó que ella, a título personal, no está de acuerdo con la distribución de este dinero para ningún trabajador del Congreso, salvo los que estén en menores condiciones laborales.

“La Mesa Directiva debe explicarle al país por qué razón han tomado esta decisión. Sí creo que debe haber un incentivo en los trabajadores que tienen menores condiciones laborales, como los de limpieza”, dijo a este Diario.

Luque, además, planteó que haya un sinceramiento sobre la cantidad de trabajadores que hay en el Parlamento.

Lee también: Gestión de Alejandro Soto limita el derecho al acceso a la información pública

El parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) sostuvo que el bono no debió darse “ni para congresistas ni trabajadores”, porque “no era el momento adecuado”. No obstante, a pesar de ello evitó decir si devolverá el dinero o no.

“Ha sido una decisión de la Mesa Directiva que no fue consultada con ningún vocero ni bancada, debieron ser más prudentes”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Fuerza Popular, Avanza País, APP, Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú. No obstante, no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.