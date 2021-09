Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sigue en medio la tormenta política. A sus investigaciones fiscales por presuntos delitos de apología y terrorismo, a sus agresiones misóginas y a sus publicaciones hechas en redes sociales relacionadas a la organización terrorista Sendero Luminoso y a su cabecilla y fundador, Abimael Guzmán, se sumó el martes el ingreso a la sede de la PCM de un dirigente del Movadef.

En diálogo con El Comercio, los parlamentarios Jorge Montoya (vocero de Renovación Popular), Eduardo Castillo (Fuerza Popular), Eduardo Salhuana (vocero titular de Alianza para el Progreso) y Carlos Ánderson (vocero de Podemos Perú) cuestionaron la permanencia del jefe del Gabinete.

La noche del martes, ni bien se conoció la visita de César Tito Rojas a la sede de la PCM, el legislador de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, señaló que la presencia de Guido Bellido en la PCM es “insostenible”.

“Yo coincido con Chiabra. Por lo que estamos viendo, cada día se evidencia más el trato que tienen con personas vinculadas al terrorismo, estamos entregando la administración de la patria a personas vinculadas con sendero luminoso y no dicen nada, no reflexionan, no cambian. Hemos venido insistiendo en que ellos, sin necesidad de usar estas herramientas como interpelación o censura, tienen la capacidad de cambiar ministros o funcionarios públicos y no lo hacen ”, exclamó Eduardo Castillo, de Fuerza Popular.





César Tito Rojas, miembro del Movadef, ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, buscando reunirse con el primer ministro Guido Bellido. Existen registros de sus visitas a terroristas recluidos en el penal de Yanamayo, entre el 2000 y el 2004. Además, en el 2010, Tito participó de la elección del primer Comité Ejecutivo Nacional del Movadef.

Jorge Montoya puntualizó, por su parte, que Bellido no debe estar en el gabinete.

“[¿Coincide con lo dicho por Roberto Chiabra?] Sí, por lo mismo que hemos tomado las acciones. Por eso estamos haciendo el trabajo para preparar las mociones que continúan, sea de interpelación o censura. Porque tiene una investigación por apología al terrorismo y aún no concluye y de acuerdo a la ley de esa naturaleza en el Congreso no puede estar en la comisión de defensa e inteligencia, y el está como primer ministro manipulando la información sensible del país. Eso no da ninguna seguridad a la nación, y por eso mismo no debe estar en el gabinete” , declaró Montoya.

Salhuana también coincide con Chiabra. “Sí, somos de la misma opinión, porque todos los días se mueve un clima de inestabilidad, de crítica, de observación, de reparo, de cuestionamientos al premier y al ministro de trabajo. En ese clima político su presencia [de Guido Bellido] más que favorable es perjudicar para el gobierno y para el país. Por la gobernabilidad y por el bien del presidente Castillo, él debería tomar la decisión de removerlo ”.

En tanto, el legislador Carlos Anderson, de Podemos Perú, reiteró que es un “gabinete fallido” y señaló que el nombramiento de Bellido fue “un error”

“El nombramiento del señor Bellido ha sido un tremendo error por parte del presidente de la República”. “Este gabinete es un gabinete fallido, y que por lo tanto lo que tiene que hacer -independientemente de cualquier cosa- el presidente, es reemplazarlo . Porque no es un elemento que vaya en pro de la unidad nacional, cada uno de sus actos de todos los días lo ratifica en que no es alguien que sume ”, criticó.

Moción para citar a Bellido

Congresistas de diversas bancadas -menos del oficialismo- también respaldaron la moción presentada por el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, para que el primer ministro Guido Bellido acuda ante el pleno y explique la visita de César Tito Rojas, dirigente del Movadef, a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular, dijo a este diario que apoyarán la citación a Bellido argumentando que “hemos venido advirtiendo, anunciado y corroborando día a día, que ellos tienen un vínculo comprobado con grupos fachada de Sendero Luminoso como el Movadef”.

“Genera una preocupación inmensa que el presidente de la República [Pedro Castillo] no diga absolutamente nada. Ayer este señor [César Tito Rojas] ha entrado de la manera más tranquila y es vergonzoso que el premier salga con argumentos de que no estuvo, o no saben. Nosotros vamos a apoyar esta moción para que el premier vaya y de explicaciones. La interpelación apoyaremos, y el tema de una posible censura se dará de acuerdo a lo que suceda en la interpelación, pero me parece insostenible la presencia de Bellido y Maraví ”, criticó.

No obstante, precisó que no presentarán una moción de interpelación, pero sí apoyarán a la bancada que lo realice. Sobre una posible censura, declaró que primero escucharán al primer ministro.

“Yo sé que tenemos que hacer uso de estas herramientas [interpelación o censura] para hacer uso de un trabajo de control político, pero debe realizarse de manera responsable y seria. Primero que vaya, que explique, que dé la cara y de ahí Fuerza Popular -como partido- tomará una decisión adecuada, sería y responsable. ”, argumentó.

Tito Rojas, dirigente del MOVADEF, se retira de la PCM junto con dirigentes de Puno. Foto: Cesar Campos / @photo.gec

El vocero titular de APP, Eduardo Salhuana, confirmó también que apoyará una citación a Bellido. “Sí, es importante que se aclare el tema porque resulta preocupante que a Palacio de Gobierno y a la PCM estén ingresando como en su casa miembros ya conocidos del Movadef que todos sabemos es el brazo legal de Sendero Luminoso ”, expresó.

La tarde del martes, el líder del partido, César Acuña, se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. En el encuentro, que también participó Eduardo Salhuana y otros congresistas de APP, le sugirió que hiciera cambios en el Gabinete. Sin embargo, el parlamentario precisó a este diario lo siguiente: “ En este momento lo que existe es un pedido de invitación y eso vamos a apoyar”.

En breve comunicación con El Comercio, el vocero titular de Renovación Popular, Jorge Montoya, no descartó impulsar una interpelación o censura de Guido Bellido. “Si existe esa posibilidad por la primera razón que hemos puesto en la carta que le enviamos el 3 de agosto, en que se ha sometido a un proceso de investigación por apología al terrorismo. Ese es el motivo principal de la interpelación. Eso incluye las otras cosas que han ido saliendo y van en cercanía, de gente vinculada a esos movimientos ”.

Agregó que el tema lo evaluarán culminada la interpelación presentada al ministro de Trabajo Iber Maraví. “No lo hemos coordinado porque queremos acabar el tema pendiente con el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Terminamos con él que eso se verá el día de mañana (jueves) y una vez que terminemos, vamos a continuar. Pero estamos haciendo las cosas medidas, no es un cargamontón. ¿Es una posibilidad? claro que sí” , respondió.

Por su parte, Karol Paredes (Acción Popular), a título personal, indicó que si apoyará el pedido de invitación al premier Bellido, porque “las personas que pueda liderar los equipos técnicos deben tener la confianza y no solo responder a nivel de transparencia en todo sentido. Eso genera confianza política y social en todo sentido ”.

Sobre un pedido de interpelación o censura, añadió que esperarán la eventual presentación de Guido Bellido en el Hemiciclo del Parlamento. “ Estamos evaluando pero igual tenemos que esperar la respuesta . En caso de darse la citación, sobre eso tendremos que tomar buenas decisiones”.

Carlos Anderson, de Podemos Perú, también respaldo la eventual citación a Bellido: “Por supuesto, porque evidentemente aquí hay una especie de normalización de la presencia de personas con pasado, así aferrados en diferentes estamentos del Estado, como si fuera lo más normal del mundo. Y se obvia el hecho de que estamos hablando de una herida que no todavía no cierra en nuestro Perú, que es la guerra contra Sendero Luminoso que tanto daño nos ha hecho ”.

Consultada por El Comercio, Silvana Robles, vocera alterna de Perú Libre, adelantó a título personal que no apoyará, ni rechazará la moción. “No tiene sentido oponerse cuando sabemos que es la ultraderecha que promueve está moción, cuenta con los votos para aprobarla . Sin embrago hay dos temas que debo aclarar: la rapidez del trámite y la doble moral. Renovación Popular presentó está moción ayer 7 de septiembre y a las dos horas el Consejo Directivo lo incluyó en la agenda del Pleno. Lo que no ocurre con numerosas mociones presentadas y no son agendadas” , indicó.

“No me extrañaría que los mismos sectores de la ultraderecha promuevan una interpelación y subsiguiente censura por hechos presuntos, inspirados en el odio, que nada tienen que ver con inconductas o presuntos delitos de función”, aseveró.

