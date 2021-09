Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: El 29 de mayo, la Unidad de Investigación de El Comercio publicó este informe sobre los militantes de Perú Libre y el Movadef y se republica este 8 de setiembre tras conocerse que César Tito Rojas, dirigente del Movadef, fue recibido en la PCM

Un total de 249 militantes de Perú Libre (PL) figuran en los planillones que el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales ( Movadef ) –organismo de fachada de Sendero Luminoso – presentó en marzo del 2011 cuando intentó inscribirse como organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ese año, el pedido fue rechazado por basarse en el principio del “marxismo-leninismo-maoísmo pensamiento Gonzalo” del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

El Comercio, luego de analizar y comparar detenidamente la relación de las personas que firmaron los planillones del Movadef con la lista de afiliados de PL, identificó que exdirigentes de los comités provinciales del organismo fachada de Sendero Luminoso también se inscribieron en comités del partido que postula a Pedro Castillo a la presidencia de la República, el mismo que fundó el sentenciado exgobernador de Junín Vladimir Cerrón.

Dos de los 249 militantes, incluso, fueron candidatos al Congreso en estas elecciones generales por PL, aunque no fueron elegidos: se trata de Hilso Ramos Cosme, por Lima, y Marilú Yanarico Apaza, por Puno.

Ramos es un personaje cercano a Castillo. Han participado juntos en eventos como el Primer Congreso Pedagógico Internacional, que organizó el Sutep-Huánuco, según información de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Además, forma parte de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate), gremio que el candidato presidencial fundó.

Hilso Ramos en una reunión con Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. (Foto: Facebook)

Abogado de profesión, aparece en fotografías con exdirigentes del Movadef. También sale junto a Edgar Tello Montes, el congresista electo por Lima y dirigente del magisterio que acompañó a Castillo en la huelga del 2017, así como en foros en Bolivia y en regiones del Perú.

Hilso Ramos en una imagen donde también figura Edgar Tello. (Foto: Facebook)

Yanarico es afiliada a PL desde setiembre del 2020. Antes intentó inscribirse en Unión por el Perú, agrupación ligada a Antauro Humala, pero fue rechazada porque ya estaba inscrita en el partido de Cerrón.

Fernando Herrera Mamani, quien también firmó los planillones de adherentes del Movadef, no figura como militante de PL, pero ha sido elegido como congresista de este partido en Tacna. Es profesor de Lengua y Literatura, y también pertenece al Fenate, el gremio de Castillo.

En los comités

Los otros tres afiliados de PL que antes firmaron como integrantes de los comités del Movadef en sus provincias, y asumieron cargos políticos dentro de la agrupación, son Pablo Núñez Minaya, Dominga Gutiérrez Arenas y Modesto Robles Quispe.

Núñez se inscribió como secretario general del Movadef por el distrito de Jauja (Junín) el 26 de febrero del 2011, tras ser elegido por unanimidad en una asamblea junto con los otros miembros del comité provincial, según consta en el acta de constitución.

Núñez fue secretario general del comité del Movadef del distrito de Jauja (Junín).

Pablo Núñez suscribió el acta de constitución del comité como secretario general.

Como militante de PL, también se inscribió como miembro del comité de Jauja. Se afilió en octubre del 2015, cuando el sentenciado Vladimir Cerrón era la imagen de su partido. En una fotografía se le ve a Núñez sostener un cartel con el mensaje “Cerrón inocente”.

Núñez se inscribió al partido Perú Libre cuando Cerrón era la imagen de la agrupación. (Foto: Facebook)

Dominga Gutiérrez también tuvo un cargo importante en el Movadef: secretaria de Economía del comité del distrito de Azángaro (Puno). Fue elegida en asamblea el mismo día que Núñez y, al igual que él, por unanimidad.

Fue elegida por unanimidad secretaria de Economía del comité del Movadef del distrito de Azángaro (Puno).

En la reunión del comité en la que fue elegida, se expresó la adhesión de todos los integrantes al acta de fundación del Movadef.

Dominga Gutiérrez fue elegida secretario del comité Azángaro por unanimidad.

Dominga Gutiérrez suscribió el acta de constitución del comité.

Modesto Robles fue secretario de Organización del Movadef de Abancay (Apurímac). El ahora militante de Perú Libre fue elegido por unanimidad en una asamblea en la que también se procedió a leer el ideario de la agrupación vinculada a Sendero Luminoso, para afirmar el “compromiso de lealtad y respeto a los principios establecidos en el ideario y estatuto”.

Robles se inscribió como secretario de Organización del Movadef Abancay en el 2011.

Modesto Robles con Pedro Castillo en el 2017. (Foto: Facebook)

Robles se inscribió en el partido de Pedro Castillo en setiembre del 2020. Participó en la Convención Macrosur Regional organizada por la Fenate y es un militante activo de PL.

Modesto Robles fue elegido secretario del comité Abancay por unanimidad.

Modesto Robles suscribió el acta de constitución del comité Abancay.

Entorno radical

Para el exjefe de la Dircote, el general en retiro de la policía José Baella, este hallazgo revela que el Movadef “de una u otra manera ha penetrado” en el partido de Cerrón. Alertó que si PL gana las elecciones presidenciales, “el Movadef y Sendero Luminoso estarán presentes”.

También advirtió que este descubrimiento ratifica lo que significó el “nuevo libro estratégico” de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. “[Buscan] infiltrar todos los conglomerados sociales a nivel universidades, partidos, instituciones, mercado”, precisó. Para Baella, es un “trabajo político-ideológico de masas”.

El exjefe de la Dircote remarcó que la “única manera” que el Movadef ha encontrado para fortalecerse como movimiento ha sido apostar por PL. “Aprovechar la democracia para meterse en el poder y quedarse en el poder. Manipular a toda la sociedad”, agregó.

Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío, quien en el 2017 expuso ante el Congreso la infiltración del Movadef en la huelga magisterial que dirigió Castillo, consideró que esta nueva información “corrobora, reafirma y documenta con nuevas evidencias que en los entornos radicales” del candidato presidencial de PL está el Movadef.

”Son grupos muy pequeños, ultrarradicales, absolutamente ideologizados, que han encontrado espacios para colocarse y para seguir haciendo lo único que saben: política radical”, manifestó.

Basombrío resaltó que el Movadef no tenía posibilidad de inscribirse directamente y “puede haberse reciclado perfectamente” en Perú Libre, como lo está documentando este Diario. “Por otro lado, están los entornos radicales de Cerrón”, añadió.

“No he tenido ninguna actividad [con Movadef]”

Este Diario se contactó con el excandidato Hilso Ramos, quien señaló que su firma podría haber aparecido en los planillones del Movadef por “una cuestión de recolección de firmas”. Al ser consultado sobre su postura respecto a la ideología de esta agrupación, aseguró: “Obviamente lo rechazo”.

”Seguro que han recorrido [recolectando] firmas y obviamente uno considera que [si] está autorizado por resolución, es legal. Sin saber qué podría ocurrir, posiblemente se haya firmado. Pero más allá, yo no tengo arte ni parte ni afiliación ni nada. Yo más no he tenido ninguna actividad”, declaró.

Según afirmó, si bien hace un par de años se enteró sobre la aparición de su firma en el planillón, comentó que prefiere no tomar ninguna acción legal ni medida al respecto. “[Prefiero] dejarlo así, no me quiero hacer mayor problema”, sostuvo.

En tanto, el electo congresista por Perú Libre Fernando Herrera no contestó nuestras llamadas ni mensajes. Anteriormente, había rechazado cualquier vínculo con esta organización. “No sé cómo habrá aparecido [mi firma], pero yo no tengo ninguna relación con el Movadef”, dijo a Perú21.

El Comercio contactó al secretario de Organización de Perú Libre, al área de prensa del partido y a otros representantes de la organización, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. También escribimos sin éxito a las personas mencionadas a través de sus redes sociales

