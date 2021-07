Conforme a los criterios de Saber más

A una semana para la elección de la primera Mesa Directiva del nuevo Congreso 2021-2026, las bancadas van aterrizando los diálogos respecto a la conformación de las listas. Fuentes de El Comercio adelantaron que la conformación de una de ellas sería entre los grupos de Perú Libre, Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú.

Otros diálogos se estarían realizando entre las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular.

Lista multipartidaria

La lista que estaría integrada por la bancada oficialista de Perú Libre tiene pendiente por definir los nombres de los parlamentarios que la conformarían.

Otras fuentes consultadas por este Diario señalaron que en el partido no hay una opinión unánime respecto a la figura del congresista electo Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón -secretario general de Perú Libre- y voceado desde hace una semana como candidato a integrar la Mesa Directiva. “Hay un grupo de por lo menos 20 congresistas, que se autodenominan los moderados, que no respaldan esa candidatura”, comentó esta fuente. Si el temperamento no varía, ven poco probable que Cerrón Rojas sea el integrante de Perú Libre en la mesa.

El congresista electo Jaime Quito, vocero alterno de Perú Libre –del bloque parlamentario cercano a Vladimir Cerrón– dijo a El Comercio que desconoce quiénes serían estas 20 personas señaladas. “Pero, en todo caso, lo que hemos señalado siempre es que hay un grupo de congresistas porque todos estamos en la posibilidad de asumir esa responsabilidad en la Mesa Directiva. No le veo inconveniente”, añadió.

Además, confirmó que han tenido mayor avance con Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú. “Sí, se está en ese proceso que se debe ir finiquitando en los siguientes días”, comentó.

Respecto a qué bancada debería asumir la Presidencia de la lista, Quito señaló que es “natural y normal” que sea el partido que tiene una primera mayoría y estará en el Gobierno de turno, tomando como ejemplo periodos anteriores. En ese sentido, “es natural y normal tener la Presidencia de la Mesa Directiva”, opinó.

A las bancadas que acompañan la lista “se les ha planteado esa necesidad que tiene Perú Libre respecto a que somos gobierno y necesitamos este primer año garantizar una estabilidad y gobernabilidad”, dijo Quito. Pero aún no han llegado a mayor acuerdo sobre este punto, por lo que en la semana seguirán dialogando para llegar a una conclusión.

Por otro lado, las bancadas aún no han alcanzado mayores nombres de posibles candidatos, aunque en algunos grupos ya se barajan nombres.

El legislador electo Edgar Tello Montes (Perú Libre) comentó a este Diario que los voceados serían los congresistas electos Waldemar Cerrón, Alex Flores, Guido Bellido, Alex Paredes, Segundo Quiroz, Jaime Quito, y él mismo.

Alex Paredes, congresista electo de Perú Libre. (Foto: César Campos / @photo.gec)

En tanto, Guido Bellido (Perú Libre) dijo a El Comercio, en la misma línea de sus colegas, que no han definido quién los representará en la lista para la Mesa Directiva. En cuanto a posibles desavenencias al interior de la bancada por la propuesta de Waldemar Cerrón, señaló que aún no se ha definido este asunto. “Si algo no se ha definido no puede haber un malentendido en el aire”, mencionó.

Desde Acción Popular, el congresista electo José Arriola, quien estuvo presente en las reuniones con Perú Libre y Podemos Perú, dijo a este Diario que este lunes tienen una reunión como bancada, entre las 5 y 6 de la tarde, para definir con quiénes integrarán la lista de la Mesa Directiva. “Hoy se define. Esperamos que salga humo blanco y finalmente el partido con quiénes integraría la Mesa Directiva”, detalló.

El partido de la lampa había definido hace algunas semanas que la congresista electa Maricarmen Alva sería su representante en la lista candidata. “Ya hubo una votación y hoy de acuerdo al escenario evaluaremos algunas alternativas que congresistas han manifestado y se tendrá que reevaluar o ratificar”, añadió Arriola.

En cuanto a qué bancada podría asumir la Presidencia de la lista, el congresista de Acción Popular señaló que el acuerdo era que Perú Libre no asuma la titularidad. “Lo que queremos es bajarle la temperatura a lo que pasa ahora el país, entonces no sería muy bien que Perú Libre también presida la Mesa Directiva. Con el Ejecutivo tiene bastante. Al final, lo que se pide es que todas las bancadas trabajen en armonía. No se vería bien. Nada lo impide, hubo otros gobiernos que han sido gobierno y asumieron la cabeza del Parlamento, pero por una cuestión de transparencia para que no siga la incertidumbre”, concluyó.

Por parte de Podemos Perú, el congresista electo Enrique Wong dijo que están considerando la posibilidad de llevar una lista que “respete la Constitución”.

“[¿Hay mayor posibilidad para que la lista de la Mesa Directiva sea entre Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú y ustedes, Podemos Perú?] Claro, debe ser conformado y de acuerdo al diálogo vemos el acomodo”, respondió Wong.

Como señalaron los otros portavoces, falta establecer qué bancada presidiría la mesa. “El orden es lo que falta ahorita. Es importante lo del presidente. En un equilibrio podríamos pensar que sea de Somos Perú el presidente, pensando siempre en lo que sea más positivo para el país, que evite la polarización. [...] de lo que concertemos, quién puede ser más positivo. Podría ser Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre o Acción Popular”, detalló.

Consultado sobre si estarían de acuerdo, en todo caso, a que Perú Libre presida la mesa, dijo que siguen dialogando, aunque “los gestos son importantes en política”.

Junta Preparatoria se instaló la semana pasada. Ellos organizarán la elección de la mesa directiva (Foto: GEC)

“Un desprendimiento de Perú Libre y puede ser [de] Somos Perú, Podemos Perú, Acción Popular que salga la presidencia. Dependerá de lo que planteemos”, dijo Wong. Sin embargo, considera que Waldemar Cerrón no debería estar en la lista. “No creo porque estaríamos en una situación bastante criticable. También tenemos que dar los gestos y poner en la Mesa Directiva al hermano [de Vladimir Cerrón]...puede tener los méritos, pero tenemos que evitar la polarización, el enfrentamiento. Si entra él, ahí mismo van a atacar. Creemos que el Parlamento debe ser unitario”, dijo.

Según Wong, esta noche tienen una reunión en Podemos Perú para definir quién será su candidato, aunque no descartó que pueda ser el líder del partido. “El candidato natural podría ser José Luna Gálvez. Digo natural porque es el presidente del partido”, añadió.

Fuentes cercanas a Somos Perú señalaron a El Comercio que no están en desacuerdo para que Perú Libre presida la Mesa Directiva. Este miércoles, tendrán una reunión para definir su candidato en esta lista. Sin embargo, sí se mostraron en contra de que se considere como candidato a Waldemar Cerrón, o Guillermo Bermejo, desde la bancada oficialista.

Más conversaciones

El congresista electo Eduardo Salhuana, vocero de APP, confirmó a El Comercio que su grupo parlamentario está en conversaciones con más bancadas.

“Sí, hoy no hubo reuniones. Los colegas están ocupados en ver sus oficinas. Esperemos mañana [martes] reanudar las conversaciones. Pero sí, es verdad, con esos grupos [Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular] nos hemos reunido, y Acción Popular también”, dijo Salhuana.

Consultado respecto a cuál sería el panorama si Acción Popular ya estaría conformando otra lista, Salhuana respondió: “Vamos a ver, hasta el día de la votación se toman decisiones. Lo que aquí está en juego no es tanto con quién se vaya o qué cargo se ocupe, el tema de fondo está en que Perú Libre lo que trata es de tener la Presidencia para obviamente manejar una agenda que corresponda a su ideología política y lo que ya han anunciado, en la cual nosotros estamos en desacuerdo. Ese es el tema de fondo”, cuestionó.

Añadió que APP plantea “una mesa de concertación, una mesa que no va a direccionar el Congreso a una confrontación, sino colaboración y relación constructiva. Pero ellos [Perú Libre] insisten en sus temas constitucionales”.

Respecto al candidato de la bancada de APP, Salhuana dijo que en los últimos días han sido mencionados los congresistas electos Roberto Chiabra, Gladys Echaíz y Luis Picón. “Tenemos personalidades destacadas, con experiencia en el sector público. Tiene que ser una figura que genere consenso, que tenga manejo”, finalizó.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo a El Comercio que no está dando declaraciones por compromisos de reserva sobre este tema.

Intentamos comunicarnos con los voceros de Fuerza Popular y Avanza País, pero no recibimos respuesta.

Reglamento

El Reglamento del Congreso establece que se proclama como Mesa Directiva a la lista que haya logrado obtener “un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes”. Además, “si ninguna lista obtiene la mayoría simple se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación”.

Semana de reuniones

- Acción Popular: este lunes, la bancada se reunirá durante la tarde para definir su posición respecto a la Mesa Directiva.

- Podemos Perú: esta noche tendrán una reunión como bancada.

- Somos Perú: el miércoles tendrán una reunión para definir a su candidato a la Mesa Directiva.

- Este martes, se reunirán Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre y Podemos Perú en el transcurso del día.





