La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), tercera vicepresidenta del Congreso, planteó la vacancia por incapacidad moral del presidente Pedro Castillo durante una intervención en la sesión del Pleno de este jueves. Para esto, indicó que tenía una moción redactada y pidió a sus colegas legisladores que la firmen.

“Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas, luchen conmigo y muestran su lealtad al pueblo (…) Respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente o por una obra. No busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes”, dijo la representante del Callao.

Patricia Chirinos afirmó que el presidente Pedro Castillo “es incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral” y que “no solo padece de capacidad inmoral, padece de incapacidad total para gobernar este país”.

La iniciativa ha causado polémica en el resto de bancadas y, por ahora, no ha ganado mayor apoyo. Algunas de ellas incluso indicaron que hubo sorpresa en el hemiciclo por el planteamiento.

El Perú no puede esperar más. La vacancia presidencial de @PedroCastilloTe por incapacidad moral es una obligación ante la crisis y la inestabilidad que genera un mandatario que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Entre lo ilegal y lo inmoral. #VacanciaPedroCastillo. pic.twitter.com/9l2E8iQVc9 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) November 18, 2021

Contactados por este Diario mediante mensajes y llamadas luego del anuncio de Patricia Chirinos, los voceros de Avanza País José Williams (titular) y Adriana Tudela (alterna) no respondieron sobre si el pedido de vacancia era compartido por su grupo parlamentario.

Alejandro Cavero, del mismo bloque de oposición, comentó cerca del mediodía que la iniciativa aún no se había conversado en la bancada y que, a título personal, él aún no había tomado una decisión. También de Avanza País, Diego Bazán no contestó a los mensajes sobre el mismo tema.

Luego, Cavero publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

Respaldo la iniciativa de mi colega @PattyChirinosVe. El país no tolera este desgobierno. El único responsable es el presidente y su incapacidad es manifiesta. El proceso de vacancia servirá para que @PedroCastilloTe responda a los serios y legítimos cuestionamientos ciudadanos. https://t.co/TYXFOt9hMf — Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) November 18, 2021





Jorge Montoya sobre vacancia presidencial: “Si hablamos de tiempo, no es el momento”

En la bancada de Renovación Popular, el vocero Jorge Montoya dijo que la vacancia “es una posibilidad muy real”, pero que actualmente no tiene consenso en el Parlamento. “Uno solo no lo puede hacer, se debe tener ese consenso que aún no existe. Si hablamos de tiempo, no es el momento (…) No se trata de ‘valentía’, este es un tema político. Actualmente, en el Congreso no hay esa voluntad”, declaró en radio Exitosa.

El congresista Alejandro Muñante indicó que aún no lo conversaban en la bancada. “Estamos en el pleno resolviendo la agenda. Después lo evaluaremos”, añadió.

Chirinos integra la Mesa Directiva del Congreso como tercera vicepresidente. El segundo vicepresidente, Enrique Wong (Podemos Perú), criticó lo dicho por su colega. Recordó que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, había dicho el miércoles en el CADE que la vacancia no estaba en agenda del Legislativo. “No podemos salir con diferencias dentro del Congreso, porque si no, se da una descoordinación”, dijo durante el Pleno.

Urge dar gobernabilidad. No alentamos la inestabilidad e incertidumbre. La vacancia presidencial no está en la agenda del Congreso, como tampoco debe estar la Asamblea Constituyente o nueva Constitución. El Congreso no obstruye deja trabajar. pic.twitter.com/SnhD9HtHBJ — Enrique Wong Pujada (Oficial) (@WongPujada) November 18, 2021

Desde la facción ‘cerronista’ del oficialismo, Kelly Portalatino respondió durante la sesión del Pleno que “es lamentable que nosotros como congresistas generemos desde el Legislativo una vacancia presidencial, que no solo se habla desde ahora, sino desde los primeros días”. Elías Varas, también de la bancada de Perú Libre pero más cercano al grupo ‘magisterial’, expresó a su turno que “ya basta de faltar el respeto a nuestro presidente Pedro Castillo de manera reiterada”.

La vocera de Juntos Por el Perú, Ruth Luque, dijo que rechazaban “acciones golpistas y vacadoras”. “A más de 100 días de gobierno, siguen sin aceptar su derrota. No al golpismo. El pueblo no los eligió para gobernar”, escribió en Twitter en respuesta a un video con la participación de Patricia Chirinos. En la misma red social, Portalatino intentó vincular a Chirinos con la vicepresidenta Dina Boluarte, blanco de críticas del cerronismo.

Rechazamos acciones golpistas y vacadoras. A más de 100 días de gobierno, siguen sin aceptar su derrota. No al golpismo. El pueblo no los eligió para gobernar. https://t.co/2YQ3C3o7N9 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) November 18, 2021

No podemos concebir que una persona con ansiedad de poder desde la sombra plantea la Vacancia Presidencial a través de la Congresista Chirinos, en la política nada es casual, todo responde a intereses económicos y políticos. No al Golpe!! @PedroCastilloTe @MirtyVas @RPPNoticias pic.twitter.com/jTEuLURYE1 — kelly portalatino (@kellyportalati2) November 18, 2021

El vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, indicó a El Comercio que la propuesta de Chirinos fue “sorpresiva” para sus colegas congresistas y que no hubo ninguna conversación previa al respecto. Además, dijo que la consideran “desacertada”.

“La vacancia es un tema serio. Hay que pensarlo bien, va a generar inestabilidad política y económica (…) El presidente Castillo ha sido elegido por cinco años y hay que respetar ese mandato popular”, indicó Salhuana.

Comunicado de la bancada de Acción Popular respecto al pedido de vacancia hecho por Patricia Chirinos. Fuente: Twitter/Bancada Acción Popular.

Elvis Vergara, portavoz de Acción Popular, declaró a este Diario que no están de acuerdo “con un pedido de vacancia de manera tan irresponsable”, el cual también los tomó sorpresa. Si bien el presidente ha cometido errores, indicó, eso no significa que se “aventurarán” a una vacancia que empujaría al país hacia una crisis.

La bancada de Acción Popular también emitió un comunicado en la misma línea, donde también pidieron al presidente Pedro Castillo “enmendar errores” y exigieron la salida de su secretario general, Burno Pacheco. Otros representantes del grupo parlamentario al que pertenece la presidenta del Congreso dieron opiniones similares a través de Twitter.

Nos guste o no, este gobierno ha sido elegido democráticamente. Si bien es cierto en poco tiempo ha cometido gruesos errores, no podemos recurrir al facilismo de la vacancia como si fuera la panacea para resolver todos los problemas del país. (1/2) — Darwin Espinoza Vargas 🇵🇪 (@DarwinEspinozAP) November 18, 2021

Este Diario llamó y envió mensajes a los congresistas Hernando Guerra García y Rosangella Barbarán, voceros de Fuerza Popular, consultándoles sobre la postura de su bancada sobre este tema. Hasta el momento, no respondieron.

Ministros rechazan postura de Chirinos

Las reacciones también llegaron desde el propio Ejecutivo. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, declaró a TV Perú que “hay sectores de la derecha que no quieren reconocer que perdieron las elecciones, que no quieren respetar que ganó un programa que lo lleva adelante el presidente”.

Anahí Durand, ministra de la Mujer, comentó al canal del Estado que esto “confirma el golpismo de ciertos sectores que no respetan las reglas democráticas”. “Seguimos en una situación de emergencia, queremos trabajar, presentamos proyectos de ley... pero ellos prefieren promover medidas que desestabilizan y golpean a la gente que más lo necesita”, comentó luego vía Twitter.

Al Congreso le pido reflexionar para trabajar por un Perú unido: todos debemos apostar por el país, el pueblo nos ha elegido para resolver los problemas de la patria.

Desde el primer día no nos han dado un minuto de tregua, pero no nos detendremos. Seguiremos día a día. — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) November 18, 2021

Por su parte, Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pidió “reflexionar” al Legislativo. “No promovamos la inseguridad jurídica y económica (.,..) Al Congreso le pido reflexionar para trabajar por un Perú unido: todos debemos apostar por el país, el pueblo nos ha elegido para resolver los problemas de la patria. Desde el primer día no nos han dado un minuto de tregua, pero no nos detendremos. Seguiremos día a día”, manifestó.

