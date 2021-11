Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, José Williams Zapata (Avanza País), consideró que, con la salida de Walter Ayala del Ministerio de Defensa, la crisis originada por la presunta injerencia del gobierno en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, ha quedado “zanjada”.

— El presidente Castillo, finalmente, aceptó la renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa. ¿Con esta salida, acaba la crisis generada por la presunta injerencia del Ejecutivo en el proceso de ascensos en las FF.AA.?

Creo que, con la salida del ministro de Defensa del cargo, por lo menos para la Comisión de Defensa queda el asunto ya zanjado. Nosotros hemos decidido en la sesión que tuvimos hoy [martes] trasladar toda la información que nos dejó el [saliente] ministro y el excomandante general del Ejército [Vizcarra] a la Fiscalía de la Nación, que ha abierto una investigación de tipo penal en contra de Ayala y el señor Pacheco [secretario general de la Presidencia]. Lo mejor que podemos hacer es tomar esta información, meterla en un sobre, lacrarlo y enviarlo.

— ¿La Comisión de Defensa y Orden Interno solicitará facultades de grupo investigador?

No, ya no. Nosotros queríamos conocer cuáles fueron los motivos por los que se pasó al retiro a dos generales, a los comandantes del Ejército y de la FAP, pero el ministro de Defensa ya ha renunciado. Entonces, no tiene sentido que sigamos en lo mismo. Y con respecto al señor Pacheco, él nos ha remitido un documento ayer [lunes], donde da a conocer que no se va a presentar a la comisión y si es que lo hace, se acoge al derecho a guardar silencio. No tiene sentido [continuar], hemos decidido correr traslado de toda la información al Ministerio Público.

— ¿Y en el Parlamento han logrado identificar los motivos de las salidas de Vizcarra y Chamorro?

No, porque el señor Ayala insiste en que el presidente está en condiciones de pasar al retiro a un oficial en cualquier momento. Nosotros le hemos dicho que la comandancia general del Ejército o de la FAP no es un cargo de confianza, porque es una persona que representa a una institución, y que tras 40 años llega a esa posición. ¿Cómo en tres meses ya no tienen la confianza? No es razonable, no se puede retirar a una persona, porque simplemente se quiere, las Fuerzas Armadas no son una organización política.

— Pacheco no fue a la citación de la Comisión de Defensa. ¿Lo volverán a llamar?

Ya no, no lo vamos a citar [de nuevo], eso lo hemos decidido hoy [martes].

— Hace una exactamente una semana, el excomandante general del Ejército José Vizcarra entregó a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento las copias de los mensajes de WhatsApp que recibió del presidente Castillo…

Sí, casualmente, a esa me refiero, ese [sobre] se va al Ministerio Público.

— ¿Estos chats comprometen al presidente Castillo?

Estos chats necesitan ser corroborados, contrastados, se necesita que se establezca una continuidad, porque tiene fechas cortadas. Creemos que el Ministerio Público van a tener mejores elementos de juicio. Yo prefiero que la fiscalía se encargue de este asunto, se requiere más información.

— Usted ha revisado estas conversiones entre el general Vizcarra y el presidente Castillo…

Creo que este es un asunto que debe profundizar la Fiscalía de la Nación. Y sí, los hemos revisado, pero en sesión reservada. Y no puedo emitir una opinión.

— ¿Bruno Pacheco, secretario general de la Presidencia, debe dejar el cargo? Él fue señalado como uno de los altos funcionario que ejerció presión sobre el general Vizcarra.

El señor Pacheco también ha sido implicado con acciones en la Sunat, la forma cómo ha sido comprometido, donde sugiere ciertos beneficios para algunas empresas, se parece a lo que ha manifestado el general Vizcarra. En el fondo viene a ser más o menos lo mismo. El señor Pacheco no debería continuar en el cargo, y mantenerlo ahí [en Palacio de Gobierno] no le hace bien para nada al presidente Castillo.

— Fuentes de El Comercio han indicado que en el bolo para reemplazar a Ayala en el Mindef está el general del Ejército (r) Wilson Barrantes. En el 2019, llamó a la insurgencia, a través de un video, contra el gobierno de Vizcarra. Y también ha participado en foros con los representantes de Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. ¿Tiene el perfil para conducir el sector Defensa? ¿Su eventual nombramiento es la continuación de la crisis?

Esta es una suposición, podría ser él, pero es el presidente Castillo quien debe tomar una decisión al respecto. Prefiero no opinar al respecto, quiero estar seguro que esta persona será la nombrada.

— Otro de los voceados es Jorge Chávez Cresta, quien ya ocupó el cargo durante la administración de Vizcarra…

Lo importante es que sea una persona idónea, una persona que conozca el cargo y que genere confianza. Una vez que el nuevo ministro sea nombrado, daré una posición, antes no.

— El subcomandante general de la PNP, Javier Bueno Victoriano, presentó una solicitud para pasar a la situación de retiro. Pide su baja dos días después de que denunciará un manejo irregular en el proceso de ascensos a generales. ¿Esta situación también la piensan investigar? ¿Citarán a Bueno Victoriano?

Por acuerdo de la Comisión de Defensa ya hemos citado al ministro del Interior [Avelino Guillén], y se le ha llamado para el viernes, para que nos pueda informar respecto a tres temas: la erradicación de la hoja de coca, los ascensos en la Policía Nacional y la situación de la seguridad en Lima y del Callao.

— Ayala refirió que la salida de las FF.AA. a las calles para brindar apoyo a la Policía en la seguridad, dependía del ministro Guillén…

En la citación hemos colocado tres temas, pero no habrá ningún problema en preguntarle al ministro sobre este. Él ya ha adelantado que las Fuerzas Armadas intervienen cuando hay estado de emergencia, pero debe dar las razones por las cuales se decidió, desde su sector, pedir la participación de las Fuerzas Armadas. Sabemos que esto vino del ministro anterior [Barranzuela], pero se necesita una respuesta de por qué se solicitó el apoyo.

— ¿Usted está a favor de que las FF.AA. salgan a las calles?

No, yo no estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles a cumplir una tarea para la cual no están preparados, para la cual no tienen la capacidad. Se necesitan reglas de conducta, una normatividad que pueda ayudar a que las Fuerzas Armadas funcionen mejor [si es que llegan a apoyar a la Policía]. Los prudente sería que se reúna el Consejo de Seguridad, que está compuesto por el presidente y ministros, y ahí tomar una decisión en razón del análisis.

— ¿Qué sucede si en el pleno se decide formar una comisión que investigue los ascensos, más allá de la decisión adoptada en su grupo?

Pero los ascensos no han sido cuestionados, ni el mismo ministro Ayala los cuestiona, los ascensos han sido presentado conforme a lo que querían los comandantes generales. Lo que se cuestiona es que intentaron poner a otras personas por la vía política y los comandantes no aceptaron. Y lo que se presume, como lógica, es que por estas razones los invitaron al retiro. El problema está por qué los pasan al retiro.

— La administración de Castillo tiene tres meses y medio. ¿Cuál es su balance?

El señor Castillo en este tiempo ha echado a perder las oportunidades que tenía para trabajar por las mayorías que lo eligieron. Nombra a funcionarios públicos, entre ellos a ministros, que no son adecuados para el cargo y que han creado controversia y han tenido que ser cambiados, y son varios. Adicionalmente a eso, se ha nota una carga ideológica que la impulsan Cerrón y otros. El presidente debe ser más transparente, dar sus objetivos, dar entrevistas a los medios de comunicación. Debe corregir su camino nombrando funcionarios decentes y alejándose de ideologías extremas.

VIDEO RECOMENDADO

La renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa representa la más reciente salida de un integrante del gabinete en poco más de 100 días del gobierno. Repasa cuántos ministros dejaron sus puestos y quiénes son.