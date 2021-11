Horas después de sostener una extensa reunión con el saliente ministro de Defensa, Walter Ayala, el presidente Pedro Castillo terminó por aceptar su renuncia. El abogado había referido, al retirarse de Palacio de Gobierno, que el mandatario estaba evaluando su dimisión, a pesar del carácter de “irrevocable” de esta y que le había solicitado que trabaje “hasta el último minuto”.

Ayala ha sido señalado por los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, como uno de los altos funcionarios que ejercieron presión para beneficiar a dos coroneles y un general en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. La denuncia también implica a Castillo y al secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco.

El saliente ministro de Defensa dijo que el jefe del Estado consideró “injusta” su situación y, por ello, tuvo dudas respecto a su salida.

“No me molesta [la indecisión], me pongo en los zapatos del presidente. Es como si usted tenga un hijo, y mañana le quieran cortar una pierna injustamente, sabiendo que es inocente. Al presidente yo lo veo como un hermano mayor y para que al presidente no lo toquen es que yo me estoy inmolando, estoy asumiendo toda la responsabilidad, política”, subrayó.

No obstante, la Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que Castillo aceptó la renuncia de Ayala y que le daba las gracias por sus servicios.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), dijo que tras esta medida la interpelación a Ayala quedaba sin efecto. “Ya no se dará”, manifestó.

Camones dijo que si el mandatario se tomó su tiempo para definir el futuro del saliente ministro de Defensa es porque probablemente aún no encuentra a su reemplazo.

A través de un comunicado, el Congreso informó que por disposición de su titular, María del Carmen Alva, la sesión plenaria de hoy fue cancelada.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que al presidente Castillo le ha faltado “carácter” para poner en orden a Ayala.

“El saliente ministro se ha burlado de las instituciones. No nos interesa que vaya a la interpelación, él ya renunció […] El reemplazo tiene que darse rápido, entre las 48 horas [posdimisión], hay una incapacidad absoluta en el Ejecutivo. Lo único que saben hacer en este gobierno es generar crisis ellos mismos”, cuestionó.

Fuentes de El Comercio indicaron que en el bolo para reemplazar a Ayala en el Mindef está el general del Ejército (r) Wilson Barrantes, quien en julio encabezó inicialmente el equipo de transferencia de Perú Libre en el referido sector. No obstante, luego fue retirado. En el 2019, llamó a la insurgencia, a través de un video, contra el gobierno de Martín Vizcarra. Y también ha participado en foros con los representantes de Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Barrantes, según el portal de Transparencia de la Presidencia, se reunió con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno el 9 de noviembre por casi cinco horas.

El exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta también figura entre las opciones del mandatario.

Un nuevo enfrentamiento

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, de otro lado, indicó que el presidente Castillo “va a tomar decisiones, reorganizando el Gabinete”. Agregó que ciertos ministros han dado encargos que “no eran adecuados” y eso le ha dado la oportunidad a la oposición de hablar sobre “la vacancia”.

Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, también marcó distancia del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al señalar en radio Exitosa que este la utilizó a ella y a Castillo para “jalar su carreta” en las elecciones.

El exgobernador regional de Junín, a través de su cuenta de Twitter, respondió: “Creer que Dina Boluarte jalaría al partido para el triunfo, es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa, practique valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Aráoz por ambiciones y falta de objetividad”.

El secretario de Juventudes de Perú Libre en Lima, Noel Jaimes Tarazona, solicitó, a través de una carta dirigida a la Secretaría de Disciplina, la suspensión de Boluarte de su cargo de secretaria de Economía de la agrupación del lápiz en la capital y su posterior expulsión.

