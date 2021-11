Conforme a los criterios de Saber más

Por si fuera poco afrontar las problemáticas del gobierno de Pedro Castillo, sobre la vicepresidenta Dina Boluarte, pesa también ahora un pedido formal para que sea expulsada del partido Perú Libre. Pero el panorama para ella parece complicado considerando que el procedimiento que seguiría su caso podría quedar en manos de dirigentes más cercanos a Vladimir Cerrón, con quien se ha visto envuelta recientemente en una polémica.

“Yo lamento mucho la actitud de Cerrón, él sacó comunicado diciendo que en sus cálculos no estaba que Castillo gane, diciendo que él quería solo pasar la valla. Yo lamento mucho esa actitud”, manifestó Boluarte el lunes a radio Exitosa.

“En esa dirección, Pedro Castillo y Dina estábamos siendo usados para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar”, añadió.

Dina Boluarte hacía referencia a la columna “Un paso adelante, dos pasos atrás” que Cerrón publicó el 1 de noviembre en el portal del partido. Debemos una autocrítica pública sobre el triunfo de Perú Libre a las masas peruanas para entender la situación política actual. La categoría dialéctica de necesidad y casualidad, podría explicar este fenómeno, pues teníamos la necesidad de participar en las elecciones, nuestro cálculo era pasar la valla y colocar una bancada que allanara el camino a la presidencia, matemáticamente era posible, no planificamos un triunfo presidencial, pero la casualidad hizo su trabajo tras iniciarse la pandemia”, escribió el fundador del partido del lápiz.

La respuesta del secretario general de Perú Libre no se hizo esperar y vino vía Twitter: “Creer que Dina Boluarte jalaría al Partido para el triunfo, es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa, practique valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Aráoz por ambiciones y falta de objetividad”.

Horas después se conoció que Noel Jaimes Tarazona, secretario regional de Juventudes de Lima Metropolitana, presentó un oficio a la Secretaría Regional de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional (CER) de Lima Metropolitana. En este pide se aplique una drástica medida contra Boluarte: “Suspender del cargo de Secretaria de Economía del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana y la expulsión del partido”.

“La Sra. Dina Boluarte Zegarra, con estas declaraciones, no hace más que crear la división y desprestigiar la imagen del secretario general nacional Vladimir Cerrón Rojas”, señaló Jaimes en el documento. Luego, en diálogo con El Comercio, explicó el procedimiento que seguiría el caso.

El procedimiento

Respecto del pedido de suspensión de Boluarte como secretaria regional, Jaimes manifestó que este será evaluado el miércoles en una reunión convocada por el CER de Lima. Este tiene como secretario regional a Richard Rojas, hombre de confianza de Vladimir Cerrón comprendido en una investigación por lavado de activos a raíz de los aportes a las campañas electorales de Perú Libre, proceso por el que tiene impedimento de salida del país.

Según Jaimes, Boluarte “no asiste desde la segunda vuelta” a las reuniones del CER de Lima.

En breve comunicación con este Diario, Rojas dijo estar de licencia en el partido, por lo que no ejerce el cargo. Pero quien ha quedado encargado de la secretaría regional es también un dirigente cercano a Cerrón, Yuri Castro, secretario de Organización de Lima.

En cuanto a la solicitud de expulsión, la primera instancia es la Secretaría Regional de Disciplina del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana. A Dina Boluarte se le solicitarán sus descargos para que dicho organismo tome una decisión. Pero si Dina Boluarte no apela, el caso queda como consentido, dijo Jaimes.

“Yo ya lo comuniqué a la secretaria de disciplina de Lima. Y ella ya lo puso a trámite”, acotó. En caso exista apelación, el proceso seguirá su curso ante resolvería la Secretaría de Disciplina Nacional, que desde octubre encabeza Guido Bellido, ex primer ministro y también hombre cercano a Cerrón.

“ En la última asamblea nacional del partido se le encargó a Guido Bellido ser el secretario de disciplina en reemplazo de Pablo Luna, que no tiene actividad en el partido ”, comentó Jaimes.

Guido Bellido y Dina Boluarte no solo militan en Perú Libre. También integraron el Gabinete juntos (Foto: Andina)

El martes, vía Twitter, Bellido se pronunció sobre la polémica entre Boluarte y Cerrón. “Recuerdo el día que sustentó el Dr. Vladimir la postulación de Dina Boluarte, manifestando su ‘lealtad’ al partido, muchos no estuvimos de acuerdo, pero respetamos. Luego al ver su actuar en el gobierno, esta entrevista no me sorprende. Muchas militantes leales quedaron al margen”, dijo sobre las palabras de la vicepresidenta en la citada emisora. Un día después, en declaraciones a la prensa, sugirió que la vicepresidenta debería renunciar a la organización política: “Yo creo que siempre es bueno, siempre digo, que donde no me quieren, agarro mis cosas y me voy. Donde no me siento bien, agarro mis cosas y me voy. Uno tiene que tener un poco de autoestima. No estoy contigo, entonces no sigo hablando, te doy las gracias y me voy”.

Por su parte, Yuri Castro, a cargo de la secretaria regional de Lima Metropolitana, señaló a El Comercio que el CER Lima se reunirá este miércoles y se plantearán los pedidos hechos contra Dina Boluarte. Según indicó, la vicepresidenta tendrá derecho a presentar sus descargos.

Castro agregó que Boluarte será citada en caso no asista a la sesión ordinaria. “Ya no participaría como miembro del CER, son en calidad de citada, si se aprueba la moción de darle trámite a la solicitud (en su contra), eso es solo una solicitud, no es una decisión del partido”, dijo.

En la misma línea que Jaimes, el dirigente de Perú Libre apuntó que la suspensión del cargo, a través del CER Lima como máxima instancia, y la eventual expulsión de Boluarte a través de la instancia disciplinaria, se darán en procesos distintos. “Se puede aprobar mañana [este miércoles] la suspensión en el cargo de la secretaría de Economía. Lo que no se puede dar necesariamente es la expulsión o suspensión de militancia, según el estatuto del partido son varias sanciones. Lo primero es una llamada de atención verbal” , declaró.

Sin embargo, consultado sobre si considera que procedería la expulsión, Castro indicó: “La entrevista ha sido en vivo y en directo, todo el mundo la ha podido escuchar. Es una acusación bastante grave. Está acusando al partido de querer utilizarla. Es una falta bastante grave. Califica en el estatuto como una falta muy grave” .

Advertencia previa

Si bien Jaimes atribuyó su planteamiento a las últimas declaraciones de Boluarte, sostuvo que la incomodidad con Boluarte proviene de tiempo atrás. “ Es parte de las ideas, de la evaluación de la militancia. Lo único que faltaba era volverlo en documento ”, aseveró.

Efectivamente, tras la asamblea nacional en octubre pasado, luego del cambio de Gabinete que incluyó la salida de Bellido, Perú Libre emitió un comunicado en el que cuestionó que Dina Boluarte y Betssy Chávez integren el Consejo de Ministros presidido por Mirtha Vásquez sin haber sido ello un acuerdo partidario. Tales cargos, indicó el pronunciamiento, responden a “actos estrictamente individualistas, por lo que no nos representan”. Y agregó que “siendo faltas muy graves según el estatuto”, se daría “inicio al proceso disciplinario correspondiente”.

Asimismo, el último 4 de noviembre, el CER de Lima emitió un comunicado advirtiendo medidas disciplinarias “contra todos los que incurrieron en faltas graves” de acuerdo al estatuto. “No se permitirá ningún acto infraterno, difamación o calumnias que dañen la imagen e integridad de nuestros dirigentes y militantes de Perú Libre”, se agregó.

Comunicado del Consejo Ejecutivo de Lima Metropolitana

Entre las faltas sancionables que incluye el estatuto de Perú Libre están el “quebrantar la unidad del partido e ir contra el estatuto, ideario y programa, el mismo que será considerado como falta grave”. Asimismo, la “difamación o desprestigio de partido o de sus miembros directivos”. Las sanciones van desde la amonestación verbal hasta la expulsión del partido.

Pedidos de alejamiento y renuncia

Entre las reacciones desde el ala cerronista de la bancada de Perú Libre, el vocero Waldemar Cerrón manifestó: “La señora Dina Boluarte, quien comparte con la derecha caviar un poder efímero, desconoce su alcance político gracias a Perú Libre”.

🔴La señora @DinaErcilia Boluarte, quien comparte con la derecha caviar un poder efímero, desconoce su alcance político gracias a Perú Libre.✏️✏️#WaldemarCerrónCongresista #FuerzaNacidadelPueblo #PerúLibre — Waldemar Cerrón Rojas (@rojas_cerron) November 15, 2021

La vocera alterna Silvana Robles calificó de “desafortunadas” las palabras de Boluarte. “Los conceptos vertidos por la vicepresidenta la descalifican como vicepresidenta y ministra de gobierno. Su oportunismo e inconsecuencia para con Perú Libre no debe distar de su inmediata renuncia al partido que hoy desconoce”, instó.

“Rechazo categóricamente las declaraciones de Dina Boluarte. Perú Libre la acogió como militante y ahora denosta al partido y su secretario general, repitiendo la práctica de quienes ven en los partidos un trampolín para sus carreras políticas y no un proyecto de transformación”, dijo a su turno Jaime Quito.

En declaraciones a El Comercio, el congresista Alex Flores, señaló que “lo más coherente sería que ella (Boluarte) renuncie”, si no está de acuerdo con el partido.

“La señora Boluarte ha tenido declaraciones infraternas para con el partido que le ha dado la oportunidad de postular y la ha llevado al cargo donde se encuentra, de tal manera que el partido comenzará con un proceso disciplinario, siempre voy a ser principista y de acuerdo al estatuto se harán las sanciones respectivas”, dijo.

El parlamentario consideró que lo dicho por Boluarte “es una declaración carente de una verdad”, y que ha distorsionado lo manifestado por Vladimir Cerrón, secretario general del partido.

“Aquí nadie ha utilizado a nadie, es un partido que se ha organizado, legal, que ha recogido demandas del pueblo, eso es lo cierto, si la señora tiene esas declaraciones significa que no está de acuerdo con el partido y lo más coherente debería ser que renuncie”, expresó. “Manifestarse así de un partido que la ha cobijado, de un partido que la ha propuesto y la ha hecho llegar al gobierno, no hay una explicación, de tal manera que debe sentirse incómoda, y lo más coherente sería que renuncie”, agregó Flores.

El congresista Jaime Quito señaló a este Diario que Dina Boluarte no respetó el estatuto del partido, desde que aceptó ser parte del Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez sin consultarlo con la organización política. Consideró que si renuncia o no a su militancia será una decisión de la propia Boluarte, pero que el partido también puede tomar acciones de acuerdo a su estatuto.

“Con el último pronunciamiento demuestra estar alejada del partido, no creo que esté haciendo una lucha o algo así por estar dentro del partido”, afirmó.

El parlamentario agregó que “desde el momento en que no consulta al partido respecto a su participación en el Gabinete, en el cual el partido no ha estado de acuerdo, es no es respetar el tema estatutario y lo que significa una organización política y más aún con este último pronunciamiento, es simplemente un enfrentamiento a lo que significa la militancia del partido, las cosas las va poniendo mas claras”.

La congresista Silvana Robles, también indicó que lo que correspondería sería la renuncia de Boluarte al partido. “Se le tiene que instar a ella que por una cuestión de reciprocidad para lo que ella ha advertido, ha dicho que se le obligó, que ha sido utilizado, tendría que mostrar su carta de renuncia a la brevedad”, dijo.

Cerrón-Boluarte

Los choques entre Dina Boluarte y el ala cerronista no son nuevos. Por ejemplo, a fines de octubre la vicepresidenta demandó a Guido Bellido que “piense en el país” y “no en esa revancha política”. “Lo llamo a la reflexión, que piense en el país. La única forma de solucionar los problemas de la patria es llamar a la unidad”, señaló.

Tras las declaraciones de Boluarte emitidas este lunes, diferentes congresistas del ala cerronista salieron a responderle. Kelly Portalatino, Guido Bellido y Jaime Quito se pronunciaron para criticar la postura de la vicepresidenta.

Sin embargo los mensajes entre la facción que respalda a Cerrón y la también ministra aumentaron desde la juramentación del Gabinete de Mirtha Vásquez, que Boluarte conforma.

A través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón informó que luego de una Asamblea Nacional Extraordinaria, su agrupación aprobó no dar el voto de confianza al Consejo de Ministros encabezado por Vásquez.

Fechas Ala cerronista Dina Boluarte 16 octubre de 2021 Vladimir Cerrón: “Asamblea Nacional Extraordinaria: Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada”, Boluarte, y la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, publicaron una carta abierta dirigida a los militantes donde aseguraron que no les “amedrenta” la amenaza de expulsión del partido. 5 noviembre 2021 Votos en contra de la confianza al Gabinete y cuestionamientos desde un sector de Perú Libre. Boluarte: “Esperamos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y pueda mirar el país con responsabilidad, a aquel pueblo que los ha elegido para ser congresistas”, expresó. 15 noviembre 2021 Plantean la suspensión y expulsión de Dina Boluarte tras declaraciones contra Cerrón. Congresistas recomiendan que renuncie. “En esa dirección, Pedro Castillo y Dina estábamos siendo usados para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar”.

Cerrón anunció también la recomposición de la bancada. “Asamblea Nacional Extraordinaria: Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada”, escribió.

Boluarte, junto con Betssy Chávez, ministra de Trabajo y congresista de PL, respondió mediante una carta abierta dirigida a los militantes donde aseguraron que no les “amedrenta” la amenaza de expulsión del partido.

En noviembre, después de que los congresistas de PL no votaron a favor de otorgar el voto de confianza, Boluarte expresó: “Esperamos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y pueda mirar el país con responsabilidad, a aquel pueblo que los ha elegido para ser congresistas, y si es que no hay Ejecutivo o no hubiera Legislativo, el país no avanza, quienes se perjudican somos todos, el pueblo, porque todos somos pueblo”.

El último martes, en declaraciones a la prensa tras cumplir actividades en Lambayeque, Dina Boluarte evitó pronunciarse sobre el pedido de expulsión en su contra. “No voy a hacer mayor comentario, creo que el partido Perú Libre es un partido democrático y en arreglo a esa democracia nosotros seguimos trabajando por el Perú”, aseveró.

