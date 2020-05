Daniel Urresti (Lima) no solo fue una locomotora para Podemos Perú en la campaña electoral para este Congreso. También lo fue en las elecciones con miras a la alcaldía de Lima en el 2018, pero la diferencia es que ahí quedó segundo y no logró ser elegido burgomaestre. En cambio, su arribo al Parlamento fue en la condición del legislador más votado y eso le ha dado el peso suficiente para posicionarse aunque esto signifique opacar a sus colegas de bancada.

Fiel a su estilo, Daniel Urresti arrancó sus funciones legislativas marcando su territorio. Con el aval de los votos obtenidos, se posicionó como articulador de su bancada en la ronda de negociaciones para la conformación de la Mesa Directiva.

Al interior de su bancada, se autoproclamó portavoz titular y logró convencer a sus colegas para también presidir la Comisión de Defensa. Esto último se concretó pese a que, en un inicio, la bancada había acordado que cada miembro ocupe solo un solo cargo. Así, los otros dos cupo de Podemos fueron para María Teresa Cabrera (tercera vicepresidencia) y José Luna (presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor).

En la recta inicial, las actitudes del también exministro del Interior generaron malestar entre sus colegas de bancada. Fuentes de dicho grupo parlamentario refirieron que incluso la legisladora Cecilia García (Lima) amagó con renunciar, pero el tema no pasó a mayores.

Un mes después de instalados, las molestias parecen haberse disipado. “Ahora hay cierta armonía, se llevan mejor estando lejos físicamente, bajo esta coyuntura de aislamiento. Están coordinando más por WhatsApp”, refirió una fuente de la bancada.

José Luna Morales preside la Comisión de Defensa del Consumidor y es hijo de José Luna, líder del partido.

Liderazgo sólido

Jeffrey Radzynski, director del Grupo Fides Perú, sostiene que el resto de miembros de la bancada de Podemos no tienen mucha opción de perfilarse como figura de mayor peso político, y principalmente por el corto periodo de mandato que tiene este Congreso.

“Saben que con Urresti han ganado más de lo que han perdido, como bancada y como organización política. La mejor muestra es la gente que está sentada en la bancada. Saben que no llegaban a ser congresistas si no hubieran tenido a la locomotora de Urresti en el voto limeño”, explica Radzynski.

De los 11 legisladores que tiene Podemos, ocho son representantes por Lima.

El liderazgo de Urresti se impone incluso en proyectos que no son de su autoría. Sucedió con el retiro del 25% de los fondos de las Administradores de los Fondos de Pensiones (AFP). En la bancada, esta iniciativa fue autoría del legislador José Luna Morales, hijo del excongresista y líder de Podemos, José Luna Gálvez. Sin embargo, desde un inicio, Urresti se posicionó como impulsor de la norma, especialmente en el ámbito mediático.

Recién en la recta final de la aprobación de la ley, José Luna hijo apareció como su autor, y sobre ello ganó algo protagonismo. Pero en el cierre del capítulo de esa norma, con la promulgación del Congreso ante la falta de pronunciamiento del Poder Ejecutivo, el que salió en la foto final fue Urresti. Cosa distinta sucedió, por ejemplo, en Alianza para el Progreso donde en la foto final figuró Carmen Omonte, otra de las autoras de la iniciativa.

Daniel Urresti estuvo presente en la conferencia en la que el presidente del Congreso promulgó la norma sobre el retiro de fondos de las AFP. Urresti aparece levantando los brazos en señal de triunfo. (Foto: Antonhy Niño de Guzmán)

“La distancia mediática es bastante grande entre Urresti y el resto de bancadas. El resto de grupos no tiene una figura predominante. En APP puede salir Carmen Omonte, Omar Chehade, Luis Valdez; en Acción Popular todos van con mediano peso; en Fuerza Popular. tiene al vocero Diethell Columbus pero también están Martha Chávez y Carlos Mesía. En Podemos, queda claro que la figura es Urresti”, añade Radzynski, especialista en comunicación política.

Otras fuentes de Podemos refieren que los Luna, tanto padre como hijo, estaban intentando armar una estructura partidaria con los miembros de la bancada, con miras a las elecciones 2021 y 2022, pero todo quedó en stand by pues la mayoría de ellos cayeron enfermos con el COVID-19, incluido José Luna padre. “José Luna [padre] sabe que necesita el arrastre de Urresti, pero sabe también que Urresti necesita sus recursos, así que no hay confrontación, y prefiere trabajar con el resto de congresistas. Los congresistas prefieren no chocar con Urresti, algunos por temor a la confrontación y otros porque saben que puede llegar a ser el candidato presidencial y es mejor estar bien con él para entonces”, explicó otra fuente de la bancada.

No hay facciones marcadas dentro de la bancada, pero sí perfiles que prefieren manejarse con su agenda propia. Cecilia García (Lima) es una de ellas y no teme a decir lo que piensa.

“Ya la mitad de mi bancada está infectada y sabes que somos los que hemos gestionado la ley del 25%. ¿Crees en las casualidades?”, aseveró la legisladora a este Diario en una conversación cuando la norma en alusión se encontraba en el debate del Congreso.

Los congresistas de Podemos Perú juntos en el Hemiciclo. El parlamentario Felipe Castillo (segundo de la izquierda) fue el primero en tener síntomas al día siguiente. (Foto: María Gallardo/Facebook)

Agenda popular

El 48% de las iniciativas presentadas por Podemos están relacionadas a la coyuntura del COVID-19, con principal incidencia en el tema pensionario. El tema del sistema privado de pensiones fue una bandera que levantó José Luna padre cuando fue congresista en el periodo 2011-2016 y que ahora ha retomado José Luna hijo.

El primer proyecto de ley que presentó este último proponía un régimen especial facultativo para la devolución total de aportes en el sistema privado de pensiones.

Luego vino su propuesta para el proyecto del retiro del 25% de los fondos de las AFP. Daniel Urresti se plegó a este proyecto y, ahora que está promulgado, también ha tomado la bandera para la devolución total de los aportes, la primera iniciativa de Luna hijo. “Con la ley para el retiro del 25% de las AFP hoy hemos dado un gran paso. Se viene otro gran reto: Retiro del 100% para los que dejaron de aportar durante los últimos tres años. Vamos con fe”, escribió Urresti en su cuenta de Twitter.

Materia a legislar Proyectos presentados por los miembros de Podemos Economía 7 Justicia 5 Declaratorias 3 Defensa Nacional 3 Defensa del Consumidor 2 Reforma electoral 2 Descentralización 1 Educación 1 Mujer y Familia 1 Reforma política 1 Vivienda 1

En los proyectos de ley también se observa el protagonismo de Daniel Urresti. De las 27 iniciativas presentadas hasta la fecha, 10 son de auditoría de Urresti. Además, en su calidad de vocero, Urresti tiene el visado final para los textos de ley que ingresan a trámite, según ordena el reglamento legislativo.

Bajo ese poder, fuente de la bancada indicaron que Urresti se ha resistido a firmar algunos proyectos, como el de la legisladora María Gallardo (Lambayeque) que proponía suspender hasta el 31 de diciembre del 2020, el plazo de ejecución en el proceso de cese de las actividades educativas realizadas por las universidades y por las escuelas de post grado, con licencia institucional denegada o cancelada. Las mismas fuentes refieren que la negativa a firmar responde a un posible impacto negativo, el cual Urresti no está dispuesto a correr.

Los Luna son dueños de la Universidad Privada Telesup que, según la Sunedu, no cumplió con ninguna de las condiciones básicas de calidad demandadas. Es decir, podrían beneficiarse con dicha ley.

Este Diario intentó comunicarse con la legisladora Gallardo sobre dicha propuesta, pero no contestó nuestros mensajes.

Con miras al 2021

Para el analista Jeffrey Radzynski existe una estrategia de acciones de Urresti que van mas allá de una norma. “Ahora los vemos hablar de insistir con mayores retiros en los fondos de pensiones privados. Y vamos a seguir viendo este tipo de anuncios, cada dos o tres semanas, que generan titulares”, explica.

Esto, según añade el director del Grupo Fides Perú, se irá multiplicando conforme nos acerquemos a la campaña electoral 2021.

Semanas atrás, el politólogo José Incio advertía algunas complicaciones que podría afrontar Urresti con miras a una campaña presidencial. La correlación del voto Urresti-Podemos en Lima fue alta, pero en regiones no figuraron mucho, con lo que no se registró un arrastre nacional. De los 11 legisladores que tiene la bancada de Podemos, ocho son el Lima. Es decir, el 73% de dicho grupo parlamentario, son representantes de la capital donde arrasó Urresti.

“El tema de la inseguridad no va a tener el mismo peso en otras regiones. Si esa va a ser su carta, solo va a ser suficiente para una o tres regiones más allá de Lima. Si cree que con Lima es suficiente, ese va a ser su error. Urresti es ansioso y cree que el 2021 es su oportunidad, que su figura se va a enfriar si no se lanza”, añadió Incio.

A esto se suma de que Urresti puede terminar cargando con los pasivos del Congreso que no goza de la confianza ciudadana. Y sin contar el juicio pendiente por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos.