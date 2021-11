Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la moción anunciada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) que plantea la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, por incapacidad moral permanente.

El parlamentario Jaime Quito (Perú Libre) consideró que si bien se había denunciado “desde un primer momento” el intento de vacancia, enfatizó que el tema es algo que ya “se ha venido trabajando”.

“La derecha simplemente no quiere ver a un Gobierno que pretende hacer cambios, muy a pesar que nosotros hemos cuestionado a este Gabinete. Ellos dicen estabilidad, gobernabilidad, pero son los primeritos en petardear”, expresó.

La misma posición adoptaron sus colegas de bancada Julio Cutipa y Elizabeth Medina. El primero calificó de “irresponsable” el planteamiento de Chirinos, mientras que la segunda acotó que Renovación Popular, Avanza País y Keiko Fujimori –que respaldan la vacancia- “son lo mismo”.

En tanto, el legislador Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) señaló que su bancada aprobó optar por la vacancia para darle “una clara señal a toda la ciudadanía”, más allá de que el tema fue “sorpresivo” para todos.

“Las cosas deben empezar a corregirse por el bien del país. Las cosas no dan para más, el señor presidente tiene que dar señales claras de cambio para enmendar el rumbo. El país no tiene timón, no hay un rumbo y a nosotros nos mueve la patria”, acotó.

A su vez, Ruth Luque, vocera de la bancada de Juntos por el Perú, señaló que la moción promovida por Chirinos “evidencia” el plan de vacancia contra Castillo Terrones y la “intentona golpista” advertida desde hace tiempo.

“No nos sorprende esa medida (respaldo) del fujimorismo. Ahora concretizan su plan de vacancia con el ánimo de desestabilizar y creo que no están pensando en el desarrollo y futuro del país, menos en la democracia”, subrayó.

Del mismo modo, Susel Paredes (Partido Morado) calificó de “bomba de humo” la decisión de Fuerza Popular de apoyar la moción de vacancia y dijo que lo único que desea es generar “inestabilidad en la democracia”.

“Quiero decir que rechazo enfáticamente la moción de vacancia y estoy pensando en que estas aventuras irresponsables de presentar esa moción de vacancia, que empezó prácticamente como un juego, ahora nos está poniendo en graves problemas. Rechazo la vacancia de plano”, manifestó.

Finalmente, Héctor Valer (Somos Perú) indicó que su bancada mantiene su posición de respetar la gobernabilidad” y respaldar al Gobierno, por lo que -desde su punto de vista- “no está en agenda” la vacancia presidencial en el Congreso de la República.

“Creo que no es momento, es necesario estabilizar el país porque la inversión internacional se ahuyenta cuando hay inestabilidad policía. Es necesario generar confianza en el país para que haya mayor inversión nacional, es necesario fortalecer la figura del jefe de Estado sin que esto signifique una carta blanca de no fiscalizar a sus ministros”, sentenció.

