Congresistas de diversas bancadas se opusieron al proyecto de ley presentado por el segundo vicepresidente de ese poder del Estado, Waldemar Cerrón (Perú Libre), que plantea que los recursos de habeas corpus sean admitidos en cualquier juzgado del país y que beneficiaría a su prófugo hermano Vladimir Cerrón.

En primer lugar, Lady Camones (Alianza para el Progreso) indicó que de aprobarse la iniciativa, sería un retroceso dentro de la administración de justicia, ya que la norma fue corregida en el 2021.

“Quienes deseaban presentarlo escojan al juez de su simpatía. Para mí este proyecto es un retroceso, no debería permitirse y lo que es peor, se está planteando que se presente ante un juez civil, que no conoce de materias penales”, señaló.

Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que la iniciativa de Waldemar Cerrón es una “ley con nombre propio”, razón por la cual su bancada no la apoyará.

“No lo hemos analizado al detalle, pero no lo vamos a apoyar porque podría darle facilidades a su hermano para que salga libre. Todo hay que revisarlo dos veces acá. Podría ser una ley con nombre propio”, acotó.

A su vez Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) dijo que el proyecto de ley “no es pertinente ni conveniente para el país” porque en el pasado generó “delivery” respecto a jueces.

“Los hábeas corpus o los amparos presentados en cualquier lugar de la república lo que hacían generar era el delivery. Es no puede ser así, hay que garantizar que los derechos fundamentales sí se respeten en el país, pero con jueces que correspondan, que estén designados de acuerdo a la competencia, a la jurisdicción. Creo que es un proyecto de ley que no es pertinente ni conveniente para el país”, enfatizó.

En tanto, Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la iniciativa legislativa no es “nada saludable” para el país. “Presentar un habeas corpus ante un juez en un lugar que no ha conocido el proceso principal no me parece nada saludable”, anotó.

Por su parte, Margot Palacios (Perú Libre) defendió la iniciativa, aunque admitió que Vladimir Cerrón sería uno de los beneficiados. “No es el único que va a pedir esta medida. No sería el único que pediría esta medida”, indicó a los periodistas.