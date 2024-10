El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), dijo que no está satisfecho con los cambios que hizo el pleno del miércoles sobre la ley de crimen organizado, pero comentó que el texto fue finalmente el que obtuvo suficiente consensos para su aprobación.

“Nosotros no (estamos satisfechos) porque no se ha considerado un elemento fundamental que es la cadena de valor económico y legal que, no lo decimos nosotros, lo dice la Convención de Palermo”, aseguró.

Waldemar Cerrón fue quien planteó el proyecto de ley original que establecía restricciones a la figura de organización criminal en el Código Penal y que fue promulgada por el Congreso en agosto sin observaciones del Ejecutivo.

Este texto fue usado por diversos procesados para librarse de las imputaciones de crimen organizado, como fue el caso de Griselda Herrera Vásquez, exjefa de Qali Warma, que buscó aplicar esta norma en la investigación por el caso “Waykis en la sombra”.

El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó la aplicación de la ley 32108 y declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa legal de Herrera porque, según su resolución, prefirió aplicar control difuso constitucional al advertir que se trata de una norma “con nombre propio” para favorecer a investigados por estos delitos.

“El juzgado tomó partido por la inaplicación de la Ley 32108 que modificó el delito de organización criminal, en el artículo 317 del Código Penal al presente caso concreto, por tratarse de una norma con nombre propio que habría sido expedida, bajo criterios encubiertos (supresión del verbo promover, elevación de la penalidad y reducción a la búsqueda de una finalidad económica), para favorecer a investigados por el delito de organización criminal vinculados con delitos de corrupción, violentando derechos constitucionales”, señaló Concepción Carhuancho.

Waldemar Cerrón, a pesar de cuestionar los cambios a la norma de este miércoles, insistió en que será el Ministerio Público y el Poder Judicial, junto con la Policía, los que deberán perseguir el delito.

Asimismo, minimizó los pedidos de derogar la norma original promulgada por el Parlamento.

“Yo no escucho más que un sector de congresistas que han aprendido un formato de que quieren la derogatoria y el caos en el país. Es como si yo dijera por cuatro artículo voy a derogar la Constitución”, aseveró.