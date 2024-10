APP viene postulando a la Municipalidad de Lima desde 2010 y el mejor resultado lo obtuvo en 2022 con Omar Chehade (hoy en Avanza País) quien quedó en quinto lugar con poco más de 378 mil votos. Ningún candidato de Acuña para Lima ha logrado superar el medio millón de votos.

Los Acuña han depositado toda la confianza en Allison, su actual alcalde de Magdalena, para romper esa mala racha de resultados en Lima. Pero el camino ha tenido varios tropiezos que Allison espera sortear como una partida de ajedrez donde su principal bandera de campaña será la seguridad ciudadana. “Queremos que Lima tenga muchas buenas autoridades municipales, las que deben tener claro que la seguridad ciudadana es la prioridad”, afirma Allison.

—Traiciones—

Allison tenía claro que su objetivo era Lima, desde que retornó a Magdalena. “Napoleón decía que era un mal soldado el que no quiere ser general. Todos aspiramos a crecer”, respondía en una entrevista a este Diario, en octubre de 2022, cuando se le consultó si tenía pensado postular a Lima.

Pero no era el único con ese objetivo en APP. Allison encontró competencia en la interna con tres de sus colegas alcaldes: Fernando Velasco (Chorrillos) y la dupla Guido Iñigo (Villa El Salvador) – Eloy Fernández (Villa María del Triunfo). Al primero lo convirtió en su aliado, y con la dupla creía haber logrado lo mismo, pero los cálculos fallaron. En setiembre pasado, a poco del cierre de plazo de afiliaciones, ambos renunciaron para irse a Somos Perú y dejaron a Allison con poco margen de acción para conseguir candidatos de reemplazo en dos distritos que constituían importantes bolsones electorales (más de 337 mil votos en VES y más de 352 mil en VMT). Aunque Allison prefiere restarle importancia: “Fueron dos alcaldes los que renunciaron al partido y ello no nos afecta porque, lamentablemente, en nuestro país es la normalidad el cambio de camiseta previo a las elecciones”.

Desde mitad de 2024, Allison había empezado a realizar actividades proselitistas durante los fines de semana, centrado en dos distritos en especial: Carabayllo y Villa María del Triunfo. En el primero, APP ya gobernó con Marcos Espinoza (2018-2022), y su hermano Ladislao Espinoza quedó en segundo en las distritales 2022 con menos de 4 mil votos de diferencia frente al ganador.

Una vez oficializada la salida de la dupla Chávez-Iñigo, APP empezó a buscar reemplazos. En VMT lograron una especie de enroque, pues David Morales (el candidato de Somos Perú que quedó en segundo lugar en 2022) se pasó a APP, justo después de enterarse que Iñigo se sumó al equipo de Carlos Bruce . Para Villa El Salvador, en APP quisieron repetir la jugada y buscaron al segundo lugar del 2022, el empresario Luis Mozo de Podemos . El acuerdo parecía cerrado, pues en APP tenían una carta de renuncia de Mozo (a Podemos) y una ficha de afiliación. Si bien tenían ambos documentos, siempre recibieron el mensaje de que no los tramitaran porque estaban recolectando fichas de afiliaciones de su equipo. Pero estas fichas nunca llegaron.

Al cierre de plazo de afiliaciones, APP se dio cuenta que había sido estafado. Mozo se quedó en Podemos y, según fuentes consultadas, lo que hizo fue una estrategia para dejar a APP sin candidatura y tener menos competencia en 2026. En el equipo de Allison indicaron que la candidata de APP ahora sería una mujer, aunque no dieron el nombre específico.

—Una lista por terminar—

Pese a las bajas importantes, Allison considera tener “la mejor lista de candidatos” distritales para Lima. Ha convocado a algunos exalcaldes como Adolfo ‘Bobby’ Mattos (no fue aceptado en Somos Perú) para San Martin de Porres, Augusto Cáceres (ex Acción Popular) para San Isidro, Manuel Masías para Miraflores, Carlos Bringas para Jesús María, Víctor Salcedo para El Agustino, Pedro Florian para Pucusana, Raúl Díaz para Comas, José Guevara (ex Avanza País) para San Miguel, Juan Navarro para San Juan de Lurigancho, y Pedro del Rosario para Los Olivos.

Otro actual alcalde que se sumaría a su equipo es Eduardo Bless de San Miguel, quien aspira a ser regidor por Lima. Al menos, eso dio a entender Allison con una foto que publicó de ambos. Sin embargo, lo de las fotos anticipadas no siempre le ha funcionado bien al alcalde de Magdalena. Hace unos meses, publicó una foto con Pedro Spadaro, alcalde del Callao, y este terminó afiliándose en Renovación Popular.

Siguiendo con la lista de candidatos, APP postulará a Dante Mendieta en San Juan de Miraflores, quien ganó en 2022 pero fue tachado y asumió la teniente alcaldesa. Además, aún está por definir otros distritos como Surquillo, pues Allison tiene como precandidato a Miguel Ccamac y la actual alcaldesa Cintia Loayza acaba de dejar Renovación Popular para afiliarse a APP donde, según las fuentes consultadas, evalúa dos opciones: tentar la reelección o postular a otra jurisdicción.

n el resto de los distritos, Allison tendrá candidatos nuevos donde espera dar la “sorpresa”. “Hemos trabajado para tener a los mejores candidatos y lo hemos logrado. Tenemos en lista a algunos ex alcaldes exitosos y otros que no tienen trayectoria política porque creemos tanto en la experiencia, como en la obligación de darle oportunidad a nuevos rostros. Todos ellos son igual de importantes para nosotros”, dice Allison. El tiempo dirá si sus piezas son las mejores del tablero electoral.