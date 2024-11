El partido de Antauro Humala, denominado Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), pidió al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que intervenga a su favor ante la Corte Suprema.

El representante legal del partido, el excongresista Rubén Ramos Zapana, envió un documento a Gutiérrez para solicitarle formalmente su intervención. Esto como parte de la apelación al fallo que declaró ilegal al partido por promover discursos antidemocráticos.

Ramos solicitó al defensor del Pueblo que intervenga mediante un ‘amicus curiae’, una figura legal que permite a una persona o entidad que no es parte en un proceso judicial intervenir para aportar información, argumentos o puntos de vista que puedan ser útiles para la resolución del caso.

El partido A.N.T.A.U.R.O. espera que, en segunda instancia, la Corte Suprema anule el fallo que lo declaró ilegal el pasado 14 de octubre

En la solicitud enviada al defensor del Pueblo - a la que accedió El Comercio - el representante legal del partido menciona que este ya se pronunció en contra de la declaración de ilegalidad durante una entrevista con RPP.

Efectivamente, el último jueves Gutiérrez cuestionó la decisión de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema que, en primera instancia, declaró ilegal el partido del autor del ‘Andahuaylazo’ y condenado por homicidio.

Según el defensor del Pueblo, debe primar el derecho a la participación política pese a sostenerse un discurso que amenaza abiertamente con resquebrajar el Estado de Derecho.

“[Ser elegido] es un derecho constitucional que ni el Poder Judicial ni nadie puede proscribir, eso se llama abuso del derecho. Y lo digo en todas sus letras, abuso de derecho. Y, en un Estado democrático, eso debe estar proscrito. Pero hay gente que cree que está por encima de la ley. Que cree y que predica cosas que están fuera del razonamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos”, aseguró en diálogo con RPP.

Gutiérrez —exlegislador humalista, exabogado del prófugo Vladimir Cerrón y exmilitante de Perú Libre — informó que se viene trabajando en un informe “contundente, muy jurídico” sobre el tema. Agregó que se publicará este fin de semana.

"Intromisión"

En diálogo con El Comercio, el ex defensor del pueblo Walter Albán opinó que postura de Gutiérrez demuestra una vez más que no es una persona idónea para el cargo y no entiende de qué se trata la Defensoría del Pueblo.

“Lo que ha declarado, una vez más, pone en evidencia que a él no le interesa la defensa de los derechos fundamentales de las personas y la comunidad porque, en buena cuenta, él está ahí para servir a determinados intereses”, expresó.

Agregó que Gutiérrez no comprende que hay tipos de organizaciones que abusan del derecho y esa es la fundamentación que ha resuelto la Corte Suprema en el caso de A.N.T.A.U.R.O.

Asimismo, comentó que su anunciado informe y la invocación del ‘amicus curiae’ del partido debieron presentarse antes de la decisión de la Corte Suprema. A su criterio, pronunciarse a estas alturas ya no tiene sentido. “Es una postura extemporánea”, acotó.

“En esta situación, la sociedad tiene derecho a defenderse. Esto se aprendió hace mucho tiempo atrás con organizaciones totalitarias, que no contribuyen con el estado de derecho, como ocurrió en Alemania con el partido Nazi”, apuntó.

Albán cuestionó que Gutiérrez se interese por este caso y no por los problemas de seguridad ciudadana, los derechos de las mujeres, a propósito del último feminicidio, catástrofes naturales, etc.

“El Perú tiene una cantidad de problemas que requieren su atención, pero este señor no entiende. Él cree que sigue siendo, por ejemplo, el abogado de Vladimir Cerrón. Quiere ganar notoriedad utilizando e instrumentalizando la defensoría”, dijo.

El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho electoral, señaló que el defensor del Pueblo se estaría entrometiendo en una causa pendiente en el Poder Judicial.

“El artículo 139 de la Constitución es muy claro: ninguna autoridad, como es el defensor del Pueblo, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes en el Poder Judicial. Yo creo que el defensor del Pueblo está mal asesorado. Lo están induciendo al error”, dijo en diálogo con El Comercio.

Añadió que Gutiérrez “está absolutamente equivocado y desvariando”, pues “debe defender los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero el señor Antauro Humala promueve todo lo contrario”.

Humala asegura, por ejemplo, que en el supuesto de llegar a la presidencia, fusilará a su hermano, el expresidente Ollanta Humala, así como a los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Además, propone excluir a personas en situación de vulnerabilidad, como los miembros de la comunidad LGTBIQ+ y la población migrante.