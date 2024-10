Los plazos de afiliaciones para los comicios 2026 son algo a tener en cuenta para el caso Añaños. El plazo de afiliación para postular a las generales 2026 ( plancha presidencial y Congreso) venció el 12 de julio, y el plazo de afiliación para postular a las subnacionales del mismo años (alcaldías y regiones) vence el 7 de octubre. Si bien se puede postular como invitado (designado) en las listas congresales y de regidores, no sucede lo mismo en los cargos mayores como presidencia de la República, alcaldías (distritales y provinciales) y regionales.

Este panorama pone en una encrucijada al grupo de Añaños que renunció a Perú Moderno. Si se afilian a un partido a estas alturas, no podrían participar en una plancha presidencial y tendrían que tentar espacio en una lista congresal como invitado. Lo mismo sucede con las alcaldías y gobiernos regionales, donde la mayoría de partidos ya casi tienen definidos a sus candidaturas a pocos días de cerrarse el plazo de afiliación.

LOS QUE SE VAN

Si bien Carlos Años anunció su salida de Perú Moderno a través de una carta y profundizó sus argumentos de salida en una entrevista a El Comercio, la renuncia aún no figura en los registros del Jurado Nacional de Elecciones. Tampoco aparece la renuncia formal de uno de sus máximos colaboradores, Pedro Cachay.

La única renuncia de su entorno que ya figura es la de la exprocuradora Julia Príncipe, la cual está registrada con fecha del 30 de setiembre. “Ingresé a un partido que me acogía con cariño y me puse a trabajar bajo los principios que yo siempre pregono, buscando la institucionalidad. Hemos trabajado arduamente durante muchos meses y le quiero agradecer a Julia Príncipe que me dio mucha tranquilidad y seguridad”, refirió Añaños sobre Príncipe en una entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva.

Perú Moderno había logrado afiliar a 10 miembros del Parlamento de diferencias periodos (uno del actual y nueve del pasado). De estos, tres ya presentaron su desafiliación -el 30 de setiembre, al igual que Príncipe- al partido de Wilson Aragón: Angélica Palomino (ex Partido Morado), José Antonio Núñez (ex Partido Morado), y Nelly Cuadros (ex Fuerza Popular).

Palomino explicó que está a la espera de que el Congreso apruebe una ampliación del plazo de afiliación para poder volver intentar regresar al Congreso, donde asegura tener una tarea pendientes con la ley nacional del cáncer y con la mejora del sistema de salud.

“Fui invitada por el señor Añaños a Perú Moderno, pero no se pudo concretar. He tenido varias invitaciones de otros partidos, pero voy a esperar porque si se da una ampliación [del plazo de afiliaciones], creo que el señor ñaños participaría el 2026 y yo con él, así como muchos que se han ido de Perú Moderno”, dijo la exlegisladora de Piura a El Comercio.

1 En el Congreso ¿Se ampliará el plazo de afiliaciones? En el Congreso de la República se han presentado dos proyectos de ley que buscan ampliar el plazo de afiliaciones para las elecciones del 2026. El plazo para postular a la presidencia de la República y al Parlamento venció el 12 de julio, y el plazo para las alcaldías y gobiernos regionales vence el 7 de octubre.

El primer proyecto es de Alfredo Pariona (Bancada Socialista), donde propone que se amplíen los plazos de la siguiente manera: hasta el 7 de enero de 2025 para las elecciones regionales y municipales; y hasta el 12 de enero para las elecciones generales.

En la misma línea, el segundo proyecto fue presentado por Raúl Picón (Podemos), el cual plantea ampliar el plazo hasta el 2025 (un año antes del proceso electoral del 2026).

¿UNA ALIANZA CON EL PPC?

Los excongresistas no son los únicos que han presentado su renuncia a Perú Moderno. Este Diario pudo corroborar otras renuncias al partido de Wilson Aragón, como la de Alberto Tejada. El exalcalde de San Borja se había afiliado a la agrupación en julio, pero renunció el 27 de setiembre (dos días después de la carta de salida de Añaños).

Ese mismo días también presentó su renuncia Miguel Cordano, quien quedó en segundo lugar para las regionales del Callao en 2022, donde perdió en segunda vuelta frente al actual gobernador Ciro Castillo Rojo Salas.

Lo mismo ocurrió en La Molina, el exregidor y candidato a la alcaldía, Carlos Villacorta, renunció el pasado 30 de setiembre (el mismo de la salida oficial de Julia Príncipe).

En medio de todo este panorama de renuncias, en la red social X circuló un afiche con el logo del Partido Popular Cristiano (PPC) y un mensaje que decía: “Los añañistas tenemos nueva casa... por amor al Perú”. Esto provocó una ola de especulaciones respecto a la mudanza de Añaños y su grupo al histórico partido de derecho liderado por Lourdes Flores Nano y Carlos Neuhaus.

Incluso algunos pepecistas reconocidos compartieron la imagen en sus cuentas personales de la misma red social, pero luego la borraron. Este Diario consultó a la dirigencia del partido, donde aclararon el panorama: “El señor Añaños no se ha incorporado, pero sí muchas de las personas que han estado con él”.

Consultados por algunos nombres, los miembros de la dirigencia no pudieron dar especificaciones, pues aseguraron que las afiliaciones “están en proceso”. Luego, la misma fuente pepecista añadió: “el Señor Añaños ha dado libertad a su gente”.

LOS QUE SE QUEDAN

En los registros del JNE aún existen algunas incorporaciones recientes que se mantienen en Perú Moderno. Los dos principales nombres que saltan a la vista son el del congresista Carlos Anderson y el del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Tal como lo adelantó El Comercio, ambos han sido voceados como candidatos presidenciales para el 2026.

Pero Anderson y Mucho no son los únicos. El arquitecto Pedro Guevara, quien se afilió al partido en julio pasado, también ha lanzado su precandidatura presidencial. Incluso ha brindado entrevistas en medios como Exitosa bajo ese título, y ha realizado actividades junto al presidente del partido, Wilson Aragón.

Wilson Aragón, presidente del Perú Moderno, acompañado -a su derecha- de Pedro Guevara (de saco marrón) quien se ha lanzado como precandidato presidencial del partido.

Otros personajes políticos que permanecen como afiliados son Raúl Castro, excongresista y expresidente del PPC; y Walter Menchola, excongresista de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular). Otro que ha decidido no moverse del partido es Orestes Sánchez, el exparlamentario conservador que representó a Podemos en el periodo complementario 2020-2021.

Alcides Chamorro (FIM, 2011-2006) y Gabino Vargas (Cambio 90, 1990-1992), son otras dos incorporaciones del 2024 que mantienen su camiseta partidaria de Perú Moderno.

Lo que comenzó como una alternativa para el 2026, parece desinflarse con el transcurso de las semanas en medio de una serie de disidencias propia de los partidos que difícilmente sobreviven después de la época electoral.