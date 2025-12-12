En el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, negó que haya sido algún tipo de “cuota” del partido político de César Acuña durante el gobierno de Pedro Castillo, en el que fue durante secretario general del Despacho Presidencial entre noviembre del 2021 a febrero del 2022.

Este viernes, aseguró que durante su paso por el gobierno de Castillo durante los primeros meses del mandato, le advirtió al entonces mandatario que era inviable que tenga un “gabinete en las sombras”, conformado por asesores no formales.

“Se lo dije varias veces y figura en mi carta de renuncia. Le dije claramente lo que estaba pasando y lo que iba a suceder judicialmente, pero no me hizo caso”, aseveró.

En otro momento, negó haber sido algún tipo de “cuota” para garantizar una cercanía del gobierno de Castillo Terrones con Alianza Para el Progreso (APP). “No hubo nada de ello. Es más, Acuña en la segunda vuelta apoyaba a Keiko Fujimori y yo simplemente no hice eso. No se dio eso, ningún tipo de trato de ese nivel”.

Jaico Carranza justificó su decisión de ser parte del gobierno de Castillo al indicar que es un hombre de Estado. “Si el país me llama, no se trata de ayudar a la persona en el Gobierno. Al contrario, es ayudar al país porque si a esa persona le va mal, le va mal a todo el país”, explicó.

Carlos Jaico, candidato de Perú Moderno, en "Siempre a las ocho con Milagros Leiva". (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Lo que sí precisó es que fue convocado en esa oportunidad porque el entonces presidente, actualmente preso por el golpe de Estado del 2022, no tenía un equipo para gobernar.

“Era como si jugara en el mundialito de La Victoria y luego llegara a la Champions. Prácticamente no tenía gente que pudiese por empleo ayudarlo en relaciones internacionales, en gestión. No tenía ese equipo”, indicó.

Actualmente, con Pedro Castillo preso y afrontando otras investigaciones, Carlos Jaico advirtió la necesidad de que termine de enfrentar sus juicios. “Creo que el Poder Judicial debe hacer su trabajo (...) Pienso que ese discurso étnico está disfrazado en el Perú. Toledo nos empezó vendiendo eso de lustrabotas de Chimbote. Debemos rechazar eso. No ha sido eso, simplemente ha sido su incapacidad de gestión, de poder rodearse de mejores elementos que puedan ayudarlo a sacar adelante al país y eso no lo hizo”.