A casi tres meses de declarado el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, sostuvo ayer una reunión virtual con los representantes de seis de los nueve partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. ¿El objetivo? Recoger propuestas y encontrar puntos de coincidencia para la llamada “nueva convivencia”.

La cita- en la que también participaron los ministros Víctor Zamora (Salud), María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Sylvia Cáceres (Trabajo y Promoción del Empleo) y Ariela Luna (Desarrollo e Inclusión Social)- inició, al promediar, las 9 de la mañana y se extendió hasta el mediodía.

En la primera parte del encuentro, según fuentes de El Comercio, Zeballos hizo una exposición “sobre los avances y dificultades” que el gobierno ha tenido durante la pandemia.

Luego, cada ministro presente explicó las medidas concretas que ha adoptado su sector, como el programa Reactiva Perú, el aumento de camas UCI durante la pandemia y los diferentes tipos de bonos, entre otros.

Después cada partido, a través de su presidente o secretario general, sentó posición y brindó sugerencias de cara a las próximas semanas, cuando el estado de emergencia concluya.

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, expuso medidas que ha adoptado su sector frente al COVID-19. (Foto: PCM)

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, indicó a El Comercio que su partido advirtió que a raíz del COVID-19, el gobierno central ha dispuesto que el Ministerio de Salud tenga nuevamente bajo su potestad la administración de ciertos hospitales regionales, lo cual consideró un retroceso en la descentralización de este servicio.

Guevara, quien también es gobernador regional de Cajamarca, dijo que su agrupación planteó que la reforma de la salud se dé en marco del Acuerdo Nacional, donde, agregó, existe una propuesta aprobada desde el 2015.

“Hubo una participación activa de los partidos, en un primer punto hemos concordado en que todos debemos trabajar unidos, todas las fuerzas políticas, a fin de buscar una articulación estrecha entre el Ejecutivo y el Congreso. También se ha propuesto que este tipo de reuniones pueda darse con mayor frecuencia” , remarcó.

Según comentó, mostró su preocupación por la agricultura, debido a que en este momento se encuentra en una etapa de siembra, y no todos los productores tienen los recursos necesarios para garantizar una cosecha que permita abastecer a los mercados en los próximos meses. “Ahí tenemos que actuar de manera seria y profesional”, acotó.

La reaparición política de Julio Guzmán

La reunión virtual, propiciada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), también marcó la reaparición del economista Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, en el escenario político, del cual se había alejado desde enero, tras una denuncia del programa “Panorama”, en el sentido, de que abandonó un departamento en medio de un siniestro.

Guzmán no se había hecho presente en la cita que tuvieron los integrantes de su bancada con el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Zeballos en febrero último.

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, dijo a este Diario que su agrupación propuso que la llamada “nueva convivencia” se centre en la reactivación de la economía, en la generación de empleo y en la reforma de la salud. “Esto es lo que básicamente los peruanos necesitan hoy para salir de esta crisis en la cual nos encontramos”, añadió.

Pérez subrayó que el Partido Morado está “dispuesto a colaborar en lo que se necesita”.

Otros planteamientos

El excongresista Marco Arana, presidente de Frente Amplio, detalló que, durante la reunión, hizo dos pedidos al Ejecutivo, que no tuvieron respuesta. El primero fue que las empresas que están comprendidas en las investigaciones del Caso Lava Jato no accedan a los fondos del programa Reactiva Perú.

La otra solicitud estuvo dirigida al canciller Gustavo Meza-Cuadra, quien no estuvo presente en la cita, para que Torre Tagle emita una nota diplomática en la que rechace y solicite el retiro de los embajadores de Colombia, Canadá, Francia y Australia. Esto a raíz de la carta que le enviaron al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, expresando sus cuestionamientos a la ley que suspende el cobro de peajes durante la emergencia por el coronavirus.

Arana también dijo que el Frente Amplio propuso que el gobierno otorgue un bono universal mientras continúe el aislamiento social obligatorio, diversifique la economía, trabaje en una reforma de la salud que comprenda el fortalecimiento de la atención primaria y, además, proponga un nuevo modelo del sistema de pensiones.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, asistió en representación de Keiko Fujimori, quien ha tomado una pausa en el liderazgo del partido naranja.

El expresidente del Parlamento indicó que su agrupación planteó ideas relacionadas a la educación y las micro y pequeñas empresas, pero evitó dar detalles, argumentando que eso le corresponde a los canales oficiales.

En la reunión también estuvieron presentes la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, y el presidente de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

Este Diario intentó comunicarse con ellos, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Fuentes de El Comercio indicaron que la PCM invitó a los nueve partidos que tiene representación en el Congreso, pero Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP) y el Frepap no asistieron a la reunión virtual con Zeballos.

El presidente de UPP, José Vega, dijo que no se unió a la cita, porque no le pasaron la agenda de la misma.

“Cuando haces una convocatoria propones una agenda, no se trata de una charla de amigos, el tema de la salud está desbordado, el tema laboral, de corrupción y, para eso se necesita una agenda. La secretaria del primer ministro me dejó un mensaje, pero no brindó detalles. Y, además, tuve reunión en la bancada”, manifestó el también parlamentario.

“Es muy importante que lleguen a acuerdos”

El analista político Pedro Tenorio consideró que el gobierno debió convocar a los partidos políticos que están representados en el Parlamento al inicio del estado de emergencia, pero destacó que “se esté recuperando el tiempo perdido”. Agregó que ahora es importante que “lleguen a acuerdos”.

“La política no tiene que ser una pugna permanente, entendemos que en una campaña hay competencia. Sin embargo, un país no puede mantener el clima de confrontación, lo vimos entre el 2016 y 2019, no nos llevó a nada, tenemos que cambiar el chip” , remarcó en comunicación con El Comercio.

Tenorio subrayó que en este momento crítico del país, que supera los 200.000 positivos para coronavirus, “tiene que abrirse un foco de diálogo”.

“Este ha sido un paso positivo, ojalá se realice todos los meses o cuando sea necesario. La reactivación económica es un tema imperativo, tiene que llegar a la mayor cantidad de peruana”, acotó.

Más información

En una nota de prensa, se informó que el primer ministro propuso institucionalizar los diálogos con los partidos políticos a fin de articular planteamientos en beneficios de los peruanos. “Es una forma madura y responsable de asumir tareas mayores por nuestro país”, exclamó.

“A pesar de la compleja situación sanitaria y la difícil situación económica las decisiones que tomamos lo hacemos con mucha cautela y ponderación. Nuestro propósito es dejar un país en donde estén sentadas las bases para que continúe por la senda del desarrollo, en donde la unidad de su representación política nos hará solidos política, social y económicamente, garantizando la gobernabilidad presente y futura”, indicó.

Ayer por la tarde, Zeballos se reunió con representantes de los gremios empresariales, entre ellos la Confiep y la Asociación de Centros Comerciales del Perú, a fin de tomar en cuenta sus propuestas para la llamada “nueva convivencia”.

(Foto: PCM)

El presidente Martín Vizcarra y la ministra de la Producción, Rocío Barrios, se reunieron el martes con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, a fin de “fortalecer el trabajo entre los sectores público y privado, impulsar la reactivación económica y generar puestos de trabajo”, según informó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno.

El último lunes, Zeballos, junto a los ministros Cáceres (Trabajo) y Fernando Castañeda (Justicia) se reunión con los representantes de las centrales sindicales.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: cuerpo médico denuncia el colapso del Hospital Belén