Un día antes de que el gobierno decrete el inicio del estado de emergencia por el coronavirus, el Partido Popular Cristiano (PPC) realizó un congreso extraordinario para evaluar los resultados de las elecciones al Parlamento de enero último, en la que no lograron obtener curules al no pasar la valla.

En este encuentro, el primero de tipo virtual en el PPC, los dirigentes y las bases pepecistas adoptaron dos medidas importantes: relanzar la plataforma de Unidad Nacional, mediante la cual Lourdes Flores postuló dos veces a la Presidencia de la República en la primera década de este siglo, y formar un directorio que defina las líneas directrices de sus acciones.

“En el congreso partidario se decidió que se reactive Unidad Nacional, porque es el momento de buscar grandes consensos para el desarrollo del Perú. No se puede repetir lo que ha ocurrido en los últimos cinco años, que el presidente era tan débil que el Congreso lo tumbó, y luego otro mandatario disolvió al Parlamento”, manifestó Alberto Beingolea, presidente del PPC, en diálogo con El Comercio.

Beingolea afirmó que con la reactivación de Unidad Nacional, su agrupación política está abriendo las puertas no solamente a otros partidos, sino a independientes y movimientos regionales. Aunque precisó que un eventual acercamiento con cualquier de estos dependerá exclusivamente de que compartan un mismo pensamiento político.

“En las últimas elecciones al Parlamento el que ganó no llegó al 11%, eso no ha ocurrido antes, la fragmentación es gigantesca, y no hay ningún indicio de que eso vaya a cambiar para las elecciones de 2021 […] Es claro que necesitamos buscar consensos”, remarcó en comunicación con El Comercio.

Los resultados electorales del PPC en los últimos comicios (Infografía: El Comercio)

El directorio, a cargo de definir la estrategia de Unidad Nacional, está conformado por Carlos Neuhaus, quien dirigió la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019; la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano; el excongresista Javier Bedoya de Vivanco; la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y el propio Beingolea, entre otros.

Pérez Tello: “Estamos abriendo la cancha para todos los que piensen como nosotros”

Marisol Pérez Tello, quien también es secretaria general del PPC, explicó a este Diario que son tres los frentes que propone trabajar Unidad Nacional: la consolidación de las instituciones, la reforma del sector justicia y el cierre de brechas de infraestructura. Agregó en este último punto está incluida “una gran reforma del sistema de salud”.

“Estamos en un esfuerzo de plantear alternativas al 2021 que respondan al reto histórico que se nos va a presentar en un escenario post crisis sanitaria […] Estamos abriendo la cancha para todos los que piensen como nosotros, en la dignidad de la persona, en la defensa de la propiedad privada, que puede ser una mototaxi o una empresa”, refirió.

Los primeros acercamientos

El relanzamiento de Unidad Nacional también marca un cambio de discurso en el PPC, ahora sus dirigentes están dispuestos a que el candidato a la Presidencia de la República sea un independiente y no un militante. Y también buscarán sumar a líderes de movimientos regionales, a fin de tener mejores opciones en el plano parlamentario el próximo año.

“Nosotros somos conscientes de que este es un momento de sumas, a veces en determinadas elecciones ha habido candidaturas internas, que siempre hemos respaldado, esta vez tampoco las descartamos, pero se está haciendo el esfuerzo de incluir personalidades, de mirar algo más grande que nosotros mismos. No creemos que sea un momento para restar y dejar espacios a radicalismos”, sostuvo Pérez Tello.

Una fuente de El Comercio indicó que, durante las últimas semanas, Unidad Nacional ha tenido ha tenido sus primeros acercamientos con cuatro políticos independientes.

La misma fuente mencionó que entre ellos se encontrarían el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, y el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz.

Forsyth comenzó su carrera política en el 2010 como regidor del PPC en el distrito victoriano.

Fernando Cillóniz fue gobernador regional de Ica entre el 2014 y 2018. Fue elegido por Fuerza Popular, pero luego se alejó de ese partido. (Foto: GEC)

Cillóniz, en diálogo con este Diario, confirmó que en las últimas semanas ha tenido conversaciones con integrantes del Partido Popular Cristiano, pero subrayó que fueron “muy tangenciales”.

“He conversado con los miembros del PPC y ellos hablan de que existe una posibilidad [de una plataforma], no hay una invitación formal, ni firme, yo valoría mucho que Unidad Nacional congregue a varios partidos de ideologías parecidas, eso le haría muy bien al Perú, yo los apoyaría”, dijo el exgobernador regional de Ica.

El Comercio intentó comunicarse con Forsyth, pero este no respondió a nuestras llamadas.

Beingolea, al ser consultado al respecto, evitó confirmar estos acercamientos. Aunque precisó que ninguna conversación implica un acuerdo.

“Ni sí, ni no, hemos hablado con varios que tienen una forma de pensar similar, la condición no es cómo te llamas, sino el pensamiento, nos falta hablar con varios”, expresó.

Un problema de nacimiento

Arturo Maldonado, analista político de 50+1, consideró que el relanzamiento de Unidad Nacional tiene “un problema de nacimiento”, en el sentido, de que no tiene un candidato o un rostro insignia.

“En el Perú son los candidatos los que buscan a los partidos o arman sus propios partidos, no es usual que los partidos busquen a los candidatos. Y no creo que el emblema del PPC o el de Unidad Nacional les sea atractivo a los que están mejor rankeados en este momento”, añadió.

También afirmó que el PPC no ha tenido buen olfato para formar alianzas. “La última con Alan García es la cereza del pastel, los usaron y ellos no sacaron un congresista”, opinó.

El politólogo de la PUCP Fernando Tuesta indicó que a algunos electores les puede parecer interesante el relanzamiento de Unidad Nacional. Añadió que se debe esperar a ver cómo se ubican, “podrían hacerlo en la centro derecha”.

Tuesta, no obstante, precisó que esta Unidad Nacional no es la misma de hace década y media, porque la que dirigió Flores Nano era una coalición de tres partidos: PPC, Solidaridad Nacional (del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio) y Renovación Nacional (del exministro de Defensa Rafael Rey).

“Entiendo que el PPC hace esto también por un sentido de sobrevivencia, por la posibilidad de perder la inscripción”, concluyó.

Más información

Pérez Tello aclaró que si bien Lourdes Flores participa en el directorio de Unidad Nacional, ella “no será candidata a nada”. “Contribuye con su experiencia”.

Alberto Beingolea obtuvo 141,845 votos preferencias en las elecciones al Parlamento de enero último, sin embargo, no obtuvo una curul, porque el PPC no pasó la valla del 5%.

El último jueves, Unidad Nacional realizó su primera transmisión en Facebook. Fue un diálogo entre Beingolea y Neuhaus sobre “La necesidad de trabajar desde un ambiente seguro”.