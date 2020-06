La Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción dispuso requerir al Poder Judicial el levantamiento del secreto de comunicaciones de Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, y otras personas. Esto como parte de la investigación preliminar por 60 días que se les sigue a raíz de los contratos que el cantante suscribió con el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2020 por más de S/175.000.

También determinó solicitar a la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público un peritaje forense de auditoría en relación a los ingresos y salidas de Palacio de Gobierno. “Estando a la investigación que se viene realizando sobre presuntos ‘contactos’ o vinculaciones que habría tenido [Cisneros] con funcionarios” de la sede del Ejecutivo, señala la disposición de la fiscal Janny Sánchez-Porturas a la que tuvo acceso El Comercio.

Se trata de diligencias incluidas en un documento emitido el martes 2, que como primer punto dispuso realizar ese día una inspección en el domicilio de Richard Swing, ubicado en San Isidro, a fin de verificar que resida ahí.

El departamento de Richard Cisneros está ubicado en San Isidro. El miércoles se realizó una diligencia fiscal para verificar si el cantante vivía ahí. (Manuel Melgar/GEC)

El escrito consigna como investigados a 14 funcionarios del Ministerio de Cultura, de dependencias como la Oficina General de Recursos Humanos, Oficina General de Administración, Secretaría General, Dirección de Abastecimiento, Gran Teatro Nacional, así como áreas relacionadas a ejecuciones contractuales, planificación y organización, entre otras.

Dichos funcionarios en calidad de presuntos autores y Cisneros de cómplice, así como los que resulten responsables, son investigados por la supuesta comisión de los delitos de colusión y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado.

La fiscalía explica que Cisneros es considerado momentáneamente como cómplice debido a que está pendiente verificar que haya “coadyuvado de manera necesaria al autor del interés indebido, de manera directa” para que se configuren los delitos. “Además, no se sabe si la parte beneficiada por el contrato, en la medida que haya coordinado o no, se haya puesto de acuerdo o simplemente estuvo al tanto de las gestiones del funcionario o servidor público...”, se indica en la disposición.

Sospechas

De acuerdo a la tesis fiscal, ‘Richard Swing’ habría tenido “contactos previos” con funcionarios públicos a fin de llegar a “acuerdos subrepticios” para ser “presuntamente favorecido en las diversas contrataciones que tuviera en el Ministerio de Cultura, las cuales habrían tenido un común denominador en el procedimiento de contratación mediante orden de servicios desde el año 2018 al 2020”.

Sobre ese común denominador, la fiscalía presume que los perfiles que se exigían en los términos de referencia de las órdenes de servicio “iban encajando o habrían sido direccionados, al parecer, a fin de favorecer a Richard Javier Cisneros Carballido”.

Así, se sospecha que diversos funcionarios “se habrían coludido o interesado indebidamente en razón a su cargo, en las contrataciones mediante órdenes de servicio a favor del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido; esto es, entre el periodo 2018 al 2020, de las cuales no se habría sustentado la necesidad de los servicios, se habría al parecer direccionado los TDR [términos de referencia] en el perfil del proveedor favorecido, no se habría efectuado un debido estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, no se habría evaluado el perfil requerido con los documentos que presentó el proveedor”.

Para ello, la fiscalía ha identificado a los funcionarios que habrían emitido los requerimientos, autorizaciones, suscribieron las órdenes de servicios, otorgaron la conformidad de los servicios brindados, entre otras gestiones

En el documento también se da cuenta de un registro de 18 ingresos de Cisneros a la sede del Ministerio de Cultura entre julio del 2018 y marzo del 2020 a distintas oficinas, entre ellas el despacho ministerial.

Como se sabe, la exministra Patricia Balbuena recibió al cantante el 14 de setiembre del 2018 y aunque esa cita no aparece en el cuadro elaborado por la fiscalía, cabe recordar que esta ha señalado que la citada cartera no remitió información completa. Días atrás, la exfuncionaria reconoció el diálogo, precisando a este Diario: “Lo he conocido ya en el marco del proceso por una orden de servicio. He conversado con él una vez, recuerdo, y aproveché para precisarle la perspectiva de lo que estaba buscando”.

Como se sabe, el caso estalló a raíz de las charlas motivacionales para las que el ministerio contrató a Cisneros, por un monto de S/30.000 y un plazo de 45 días. Ante el escándalo, el acuerdo fue cancelado. Cisneros, según el documento fiscal, ya había recibido S/10.000.

Toma de declaraciones

La fiscalía también dispuso tomar la declaración testimonial de la exministra de Cultura, Sonia Guillén, a fin de que explique las razones del contrato de Cisneros durante su gestión para charlas motivacionales. También de Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, y Karem Roca, asistente del despacho presidencial, quienes sostuvieron reuniones con el cantante en el 2018.

Igualmente se solicita testimoniales de cuatro personas que habrían participado en la conferencia virtual de liderazgo de abril del 2020. Asimismo, de los propios investigados.

Dichas diligencias, se señala, tendrán que realizarse vía videoconferencia o videollamada y programarse de acuerdo a la agenda fiscal.

Apoyo a investigación

El presidente Martín Vizcarra se pronunció nuevamente sobre el caso y aseguró que apoyará las investigaciones que haga el Ministerio Público. “¿Qué relación tengo con él? Ninguna. No he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público”, dijo marcando distancia de Cisneros.

En conferencia de prensa este jueves, agregó: “Lo conocí el 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Ahí lo conocí. Se ha tratado de manera burda querer demostrar que mi relación es más antigua”.

Como se recuerda, fue Vizcarra quien hace días dio el punto de partida respecto a su presunto vínculo con ‘Richard Swing’. “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, admitió en referencia al período electoral del 2016, en donde Pedro Pablo Kuczynski (PPK) postulaba a la presidencia y el hoy mandatario a la primera vicepresidencia con Peruanos por el Kambio.